Google étend son programme de protection avancée à son navigateur Chrome Pour offrir un niveau de protection encore plus élevé 6PARTAGES 9 0 En octobre 2017, Google présentait son programme de protection avancée. L’éditeur a expliqué :



« Lorsque nous travaillons à l’échelle de Google, nous nous efforçons généralement de créer des produits qui répondent aux besoins de milliards de personnes. Aujourd'hui, nous introduisons un type de produit différent, un produit que nous avons spécialement conçu pour protéger la sécurité en ligne d'un ensemble beaucoup plus restreint d'utilisateurs.



« Nous avons pris cette mesure inhabituelle, car une minorité négligée de nos utilisateurs est particulièrement exposée au risque d'attaques en ligne ciblées. Il peut s'agir, par exemple, de membres du personnel de campagne qui se préparent pour une élection à venir, de journalistes qui doivent protéger la confidentialité de leurs sources ou de personnes aux relations abusives qui cherchent la sécurité. Parfois, même les utilisateurs les plus prudents et les plus soucieux de la sécurité sont attaqués avec succès par des escroqueries par phishing, en particulier si ces escroqueries étaient ciblées individuellement sur l'utilisateur en question.



« Pour répondre à ce besoin, nous introduisons le programme de protection avancée. La protection avancée offre la sécurité la plus puissante de Google, conçue pour les personnes exposées à un risque d'attaque élevé et souhaitant faire un compromis sur la commodité de leur compte Google ».



En mai 2018, Google a étendu le programme aux applications iOS natives d’Apple et a permis aux administrateurs de G Suite d’inscrire des utilisateurs de premier plan la semaine dernière. À présent, la société rend le programme encore plus proactif en tirant parti de son navigateur.



En effet, Google étend son programme de protection avancée à son navigateur Chrome. Si vous êtes un utilisateur du programme de protection avancée et que la synchronisation est activée dans Chrome, vous bénéficiez désormais d'une protection renforcée contre les téléchargements à risque.



Google n’a pas donné beaucoup de détails sur les protections et ne va certainement pas divulguer publiquement comment elles fonctionnent. Toutefois, la société a déclaré que lorsque les utilisateurs tentent de télécharger « certains fichiers à risque », Chrome affiche désormais des avertissements supplémentaires, voire même, dans certains cas, bloque les téléchargements. Les avertissements ne sont toutefois disponibles que dans Chrome pour Windows, Mac et Linux. Google ne déploie pas le programme de protection avancée sur Chrome pour Android et iOS.



Le programme se concentre sur trois défenses fondamentales :

Une meilleure défense contre le phishing : la Protection Avancée impose l'utilisation d'une clé de sécurité physique pour vous connecter à votre compte Google, en plus de votre mot de passe. Google estime que les clés de sécurité sont la forme la plus sûre de validation en deux étapes. Même si vous subissez une attaque d'hameçonnage et que vos nom d'utilisateur et mot de passe sont divulgués, toute tentative d'accès sans l'une de vos clés de sécurité physiques sera refusée.



D’ailleurs, pour vous inscrire au programme, vous devez acheter deux clés de sécurité : une clé principale, activée via le réseau sans fil, et une clé de secours. Les autres facteurs d'authentification, tels que les codes envoyés par SMS ou l'application Google Authenticator, ne fonctionneront plus.



Protéger vos données les plus sensibles contre le partage accidentel : lorsque vous vous inscrivez pour utiliser de nouvelles applications ou de nouveaux services, ceux-ci demandent parfois à accéder aux données de votre compte Google. En général, vous ne courez aucun risque. Mais des personnes employant des méthodes perfectionnées peuvent réussir à pirater une application ou un service, ou à se faire passer pour une application ou un service, dans le but d'accéder à vos données personnelles. Pour vous protéger, le Programme Protection Avancée autorise l'accès à vos e-mails et à vos fichiers Drive uniquement depuis les applications Google et certaines applications tierces.



Cette sécurité renforcée peut avoir un impact sur le fonctionnement de certaines applications. Ainsi, la plupart des applications tierces demandant l'accès à vos données Gmail ou Drive (les applications enregistrant vos trajets, par exemple) n'en auront plus l'autorisation. En outre, vous ne pourrez accéder aux services Google connectés, tels que Gmail ou Google Photos, qu'à partir du navigateur Chrome ou Firefox.



Blocage de l'accès à un compte frauduleux : pour accéder à votre compte, les pirates informatiques prétendent souvent qu'ils ne parviennent pas à s'y connecter en essayant de se faire passer pour vous. Pour vous offrir la meilleure protection contre ce type d'accès frauduleux à votre compte, le Programme Protection Avancée ajoute des étapes supplémentaires de validation de votre identité lors de la récupération du compte.



Si vous ne parvenez pas à vous connecter à votre compte et si vous perdez vos deux clés de sécurité, ces étapes de validation obligatoires supplémentaires permettront, en quelques jours, de rétablir l'accès à votre compte.





Depuis le premier jour, les utilisateurs de la Protection avancée bénéficient de protections contre les programmes malveillants allant au-delà de ce que propose déjà Gmail. « En conséquence, les attaquants modifient leurs stratégies pour menacer les utilisateurs de la protection avancée en dehors de la messagerie électronique », a déclaré Google.



Et d’ajouter que « bien que Chrome protège tous les utilisateurs contre les logiciels malveillants, les utilisateurs de la Protection avancée bénéficieront d'un niveau de protection encore plus élevé ».



Pour vous inscrire, vous devez acheter deux clés de sécurité et les enregistrer dans votre compte Google.



Source :



Et vous ?



Êtes-vous inscrit au programme de Protection avancée ?

Si non, cela vous intéresse-t-il ? Si oui, vous sentez-vous mieux protégés que lorsque vous n'y étiez pas ?

Seriez-vous prêt à sacrifier un peu de convivialité / fonctionnalité d'une application si cela augmentait votre niveau de protection ?

Que pensez-vous de ce programme dans l'absolu ? En octobre 2017, Google présentait son programme de protection avancée. L’éditeur a expliqué :« Lorsque nous travaillons à l’échelle de Google, nous nous efforçons généralement de créer des produits qui répondent aux besoins de milliards de personnes. Aujourd'hui, nous introduisons un type de produit différent, un produit que nous avons spécialement conçu pour protéger la sécurité en ligne d'un ensemble beaucoup plus restreint d'utilisateurs.« Nous avons pris cette mesure inhabituelle, car une minorité négligée de nos utilisateurs est particulièrement exposée au risque d'attaques en ligne ciblées. Il peut s'agir, par exemple, de membres du personnel de campagne qui se préparent pour une élection à venir, de journalistes qui doivent protéger la confidentialité de leurs sources ou de personnes aux relations abusives qui cherchent la sécurité. Parfois, même les utilisateurs les plus prudents et les plus soucieux de la sécurité sont attaqués avec succès par des escroqueries par phishing, en particulier si ces escroqueries étaient ciblées individuellement sur l'utilisateur en question.« Pour répondre à ce besoin, nous introduisons le programme de protection avancée. La protection avancée offre la sécurité la plus puissante de Google, conçue pour les personnes exposées à un risque d'attaque élevé et souhaitant faire un compromis sur la commodité de leur compte Google ».En mai 2018, Google a étendu le programme aux applications iOS natives d’Apple et a permis aux administrateurs de G Suite d’inscrire des utilisateurs de premier plan la semaine dernière. À présent, la société rend le programme encore plus proactif en tirant parti de son navigateur.En effet, Google étend son programme de protection avancée à son navigateur Chrome. Si vous êtes un utilisateur du programme de protection avancée et que la synchronisation est activée dans Chrome, vous bénéficiez désormais d'une protection renforcée contre les téléchargements à risque.Google n’a pas donné beaucoup de détails sur les protections et ne va certainement pas divulguer publiquement comment elles fonctionnent. Toutefois, la société a déclaré que lorsque les utilisateurs tentent de télécharger « certains fichiers à risque », Chrome affiche désormais des avertissements supplémentaires, voire même, dans certains cas, bloque les téléchargements. Les avertissements ne sont toutefois disponibles que dans Chrome pour Windows, Mac et Linux. Google ne déploie pas le programme de protection avancée sur Chrome pour Android et iOS.Le programme se concentre sur trois défenses fondamentales :Depuis le premier jour, les utilisateurs de la Protection avancée bénéficient de protections contre les programmes malveillants allant au-delà de ce que propose déjà Gmail. « En conséquence, les attaquants modifient leurs stratégies pour menacer les utilisateurs de la protection avancée en dehors de la messagerie électronique », a déclaré Google.Et d’ajouter que « bien que Chrome protège tous les utilisateurs contre les logiciels malveillants, les utilisateurs de la Protection avancée bénéficieront d'un niveau de protection encore plus élevé ».Pour vous inscrire, vous devez acheter deux clés de sécurité et les enregistrer dans votre compte Google.Source : Google Êtes-vous inscrit au programme de Protection avancée ?Si non, cela vous intéresse-t-il ? Si oui, vous sentez-vous mieux protégés que lorsque vous n'y étiez pas ?Seriez-vous prêt à sacrifier un peu de convivialité / fonctionnalité d'une application si cela augmentait votre niveau de protection ?Que pensez-vous de ce programme dans l'absolu ? Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 0 commentaire Poster une réponse Signaler un problème

Responsable Intégration Continue et Validation Logiciel (H/F) ↳ Af2M - Ile de France - La Garenne Colombes (92250) Développeur php/Java ↳ Computer Futures - France - Courbevoie Analyste Support Applicatif F/H ↳ Econocom SAS - Ile de France - Clichy (92110) Voir plus d'offres