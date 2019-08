Antivirus : Windows Defender serait maintenant l'une des meilleures applications antivirus au monde Selon AV-TEST 144PARTAGES 19 0 Quel est votre logiciel antivirus préféré pour Windows ? Pourquoi ? Partagez vos expériences Alors qu’un récent rapport de veille stratégique d'IndustryARC, une société de recherche et de conseil, présente Bitdefender, Kaspersky et Norton comme étant les principaux acteurs sur le marché des antivirus, Windows Defender serait désormais l'un des principaux produits antivirus au monde, selon une étude menée par les chercheurs en sécurité de l'institut allemand AV-TEST.



Notons qu’un logiciel antivirus est utilisé pour prévenir et supprimer les logiciels malveillants tels que les virus informatiques, les rançongiciels, les chevaux de Troie et les enregistreurs de frappe afin d'améliorer les performances du système informatique.



En mai et juin de cette année, l’institut de sécurité informatique indépendant AV-TEST à évaluer 20 produits de sécurité destinés aux utilisateurs particuliers en utilisant leurs paramètres par défaut pour déterminer lequel offrait la meilleure protection. Seuls, quatre de ces produits ont obtenu le meilleur score, et l’un d’eux était Windows Defender. Les trois autres étaient F-Secure SAFE 17 , Kaspersky Internet Security 19.0 et Norton Security 22.17.





Microsoft n’est sans doute pas connu pour sa capacité à convaincre avec des solutions de sécurité avancées pour bloquer les logiciels malveillants et les cyberattaques, mais grâce aux efforts que la société a récemment déployés pour Windows Defender, l’antivirus intégré Windows 10 aurait fait un grand pas en avant.



De plus, les derniers tests antivirus effectués par AV-TEST indiquent que Windows Defender offre désormais des performances similaires à celles des principaux fournisseurs de solutions de sécurité telles que Kaspersky et Symantec. Parmi les autres produits évalués, Webroot SecureAnywhere 9.0 est arrivé en dernier. Avast Free AntiVirus 19.5, AVG Internet Security 19.5, Bitdefender Internet Security 23.0, Trend Micro Internet Security 15.0 et VIPRE AdvancedSecurity 11.0 sont parmi les solutions les plus performantes.



Tendances du marché des antivirus :



Alors que Microsoft génère 90 milliards de dollars de chiffre d'affaires et que 6 milliards de téléphones intelligents devraient entrer sur le marché d'ici 2020, la demande du marché mondial des antivirus augmente rapidement pour prévenir et supprimer les logiciels malveillants affectant les performances du système. La sécurité du cloud et la sécurité des points de terminaison sont les dernières technologies contribuant pour une part importante dans ce secteur.



Kaspersky, acteur majeur du marché, indique qu'environ 282 807 433 adresses URL uniques ont été reconnues malveillantes et que les ordinateurs de 179 934 utilisateurs uniques ont été enregistrés pour des attaques par rançongiciels le 14 mai 2018 et que les chiffres devraient augmenter, ce qui entraînera une augmentation de la demande antivirus.



Endpoint Security est la nouvelle technologie conçue pour sécuriser chaque nœud du réseau créé par les périphériques connectés. Il consiste en un nœud central qui gère et accède aux autres nœuds d'extrémité. Ce système de sécurité gagne du terrain en raison de l'accès à distance qu'il fournit. IBM, acteur majeur des solutions de sécurité des points de terminaison, a réalisé un chiffre d'affaires de 79,1 milliards de dollars en 2017. Ces solutions sont utilisées dans les organisations pour limiter l'accès de certains sites Web aux utilisateurs afin de maintenir et de respecter les règles et normes de l'organisation.



La sécurité des entreprises progresse et devrait répondre à la demande du marché des antivirus et accroître la notoriété des solutions antivirus payants. Il y a clairement beaucoup de choix sur le marché des antivirus et la plupart des options offrent une bonne protection.





Sources : Reuters



Et vous ?



Qu’en pensez-vous ?



Quel antivirus utilisez-vous au quotidien ? Et pourquoi ?



Êtes-vous satisfait par des antivirus non payant ? Lesquels ?



Windows Defender Antivirus peut s'exécuter dans un sandbox sécurisé sur Windows 10, afin de se prémunir contre les attaques qui lui sont destinées



Petit exemple et sauf erreur de ma part Eset n'est plus testé depuis 2017, pourquoi ?



Je sais aussi que certains ont été volontairement exclus (qihoo 360) mais dans ce cas merci de retirer l'icone de la liste des fabricants testés

tout comme sophos (pas de test depuis plus 2011)



Bref, le classement est à mon avis à prendre avec des pincettes. 5 0 Je ne doute pas que ces tests soient sérieux mais pour moi la liste est loin d'être exhaustive....Petit exemple et sauf erreur de ma part Eset n'est plus testé depuis 2017, pourquoi ?Je sais aussi que certains ont été volontairement exclus (qihoo 360) mais dans ce cas merci de retirer l'icone de la liste des fabricants testéstout comme sophos (pas de test depuis plus 2011)Bref, le classement est à mon avis à prendre avec des pincettes. Membre éprouvé https://www.developpez.com 7 3 Merci à Windows de permettre aux anti-virus d'exister ! Membre expérimenté https://www.developpez.com



Aucun de ces produits n'est apte à contrer toutes les attaques.



Il serait bon de rappeler que la meilleure protection est a chercher dans le comportement de l'usager lui-même: On n'ouvre pas n'importe quel fichier attaché à un mail venu de nul part, on ne visite pas n'importe quel site de cul exotique... 4 1 Le problème avec ce genre d'étude, c'est que l'on laisse penser au public que l'anti-virus "miracle" qui protège de tout existe.Aucun de ces produits n'est apte à contrer toutes les attaques.Il serait bon de rappeler que la meilleure protection est a chercher dans le comportement de l'usager lui-même: On n'ouvre pas n'importe quel fichier attaché à un mail venu de nul part, on ne visite pas n'importe quel site de cul exotique... Futur Membre du Club https://www.developpez.com Envoyé par emilie77 Envoyé par "Windows Defender serait désormais l'un des principaux produits antivirus au monde" il est installé par default... Je garde mon Kaspersky

oui et non, la plupart des PC de grande surface sont des marques et ont un antivirus commercial d'installer. Par contre si tu achète ton PC chez un assembleur, tu auras certainement le droit à Windows defender.

Et encore je ne parle pas des PC portables qui sont exclusivement des marques avec systématiquement un A.V de marque d'installer.



J'ai essayer pas mal d'antivirus, et franchement j'ai du mal à choisir. J'aime bien Windows defender uniquement parce qu'il fait son boulot sans de mettre une tonne de pub ou de messages mais uniquement pour ça. Maintenant chez moi chez bitdefender sur le portable, et windows defender sur mon fixe



J'ai pourtant essayer kaspersky, nod32 (eset), panda, avast, avg,avira,Gdata et je dois en oublier je pense...malgré tout je n'arrive pas à me décider...



Metalcoder 2 0 Bonjour emilie77,oui et non, la plupart des PC de grande surface sont des marques et ont un antivirus commercial d'installer. Par contre si tu achète ton PC chez un assembleur, tu auras certainement le droit à Windows defender.Et encore je ne parle pas des PC portables qui sont exclusivement des marques avec systématiquement un A.V de marque d'installer.J'ai essayer pas mal d'antivirus, et franchement j'ai du mal à choisir. J'aime bien Windows defender uniquement parce qu'il fait son boulot sans de mettre une tonne de pub ou de messages mais uniquement pour ça. Maintenant chez moi chez bitdefender sur le portable, et windows defender sur mon fixeJ'ai pourtant essayer kaspersky, nod32 (eset), panda, avast, avg,avira,Gdata et je dois en oublier je pense...malgré tout je n'arrive pas à me décider...Metalcoder Membre expérimenté https://www.developpez.com 2 0 Kaspersky était le meilleur et il est sans doute plus logique compte tenu du contexte actuel de ne pas avoir l'OS et l'anti-virus du même pays d'origine. Donc Kaspersky a ma préférence même si aujourd'hui Windows Defender est sans doute meilleur. Pour ma part je suis sous Linux (Ubuntu) et je préférerai un anti-virus Open-Source comme ClamAV même s'il est moins efficace (si l'utilisateur sais faire attention?) Membre expérimenté https://www.developpez.com



donc il est vitale de préciser ce point pour faire des critiques /articles constructif.



Ce que je constate entre le top 10 des AV en général, c'est qu'il y a un équilibre à trouver entre ergonomie/facilité d'usage, l'exhaustivité des paramètres, et les fonctionnalités intégrés... qui est différent pour chacun. 3 2 j'ai entendu dire (test et graphiques à l'appui) que Windows Defender était concurrentiel... mais uniquement en comparaison des offres gratuites, et était clairement inférieur par rapport aux offres payantes.donc il est vitale de préciser ce point pour faire des critiques /articles constructif.Ce que je constate entre le top 10 des AV en général, c'est qu'il y a un équilibre à trouver entre ergonomie/facilité d'usage, l'exhaustivité des paramètres, et les fonctionnalités intégrés... qui est différent pour chacun. Membre expérimenté https://www.developpez.com

...en revenche on a aucune idée du potentiel avec des paramétrages plus strictes. Certains sont nul en protection web, certains sur un autres domaines, certaines fonctions sont hautement utiles comme le scan manuel d'un dossier (et non simpnement un lecteur ou fichier), etc.



bref, ce genre d'étude permet surtout au profane de ratisser large rapidement. Cela ne présente que peu d'intérêt pour les autres (je suppose). 1 0 là où le test est utile pour le profane en sécurité, c'est que ce bench est effectué sur les AV les plus populaires, gratuit ou non, et uniquement sur les paramétrages par défaut....en revenche on a aucune idée du potentiel avec des paramétrages plus strictes. Certains sont nul en protection web, certains sur un autres domaines, certaines fonctions sont hautement utiles comme le scan manuel d'un dossier (et non simpnement un lecteur ou fichier), etc.bref, ce genre d'étude permet surtout au profane de ratisser large rapidement. Cela ne présente que peu d'intérêt pour les autres (je suppose). Expert éminent https://www.developpez.com

Au moins l'installateur de Windows defender ne met pas mon PC en mode réparation, comme le faisait celui de McAfee et ne sabote pas mon disque dur.



Mais il est mauditement haïssable quand il décide sans avertissement de doubler la mémoire vive utilisée en la montant à 300 megs et que cela fait planter Microsoft Treasure Hunt ou qu'il retarde des téléchargements urgents parce qu'il prend trop de mémoire. 1 0 Au moins Windows Defender ne fait pas chier à bloquer mes propres programmes su ma propre machine comme faisait AvastAu moins l'installateur de Windows defender ne met pas mon PC en mode réparation, comme le faisait celui de McAfee et ne sabote pas mon disque dur.Mais il est mauditement haïssable quand il décide sans avertissement de doubler la mémoire vive utilisée en la montant à 300 megs et que cela fait planter Microsoft Treasure Hunt ou qu'il retarde des téléchargements urgents parce qu'il prend trop de mémoire. Membre expérimenté https://www.developpez.com Envoyé par yahiko Envoyé par Encore un point qui montre à quel point Windows est devenu un OS robuste. 3 3 Robuste? A condition de ne pas appliquer les updates de Microsoft? Poster une réponse Signaler un problème

