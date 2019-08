16 millions d'Américains utiliseront des machines à voter sans papier piratables Quand les experts en cybersécurité recommandent l'usage des bulletins de vote en papier pour sécuriser les élections 8PARTAGES 3 0 Aux États-Unis, les élections ne sont pas gérées par le gouvernement fédéral, mais principalement par les États. Les exigences techniques et de sécurité peuvent varier d’un État à l’autre et même en fonction du gouvernement local. En dépit des vulnérabilités évidentes auxquelles sont soumises ce type de matériel et de nombreuses mises en garde, au moins huit États américains se serviront de « machines à voter sans papier » au cours des prochaines élections américaines de 2020, a révélé un nouveau rapport du Brennan Center for Justice (BCJ) de l’université de New York.



La plupart des États qui feront usage de ces machines à voter (en incluant la Louisiane, le Tennessee, le Mississippi, le Kansas, l’Indiana, le Kentucky et le New Jersey) en 2020 ne sont apparemment pas historiquement considérés comme des États clés du système électoral américain où le subterfuge le plus insignifiant peut avoir un impact important, voire décisif, sur le résultat final des élections. Le BCJ souligne dans son rapport que même si 16 millions d’Américains utiliseront des machines sans papier en 2020, ce chiffre restera inférieur aux 27,5 millions d’Américains qui en ont fait de même en 2016.





Election Systems & Software (ES&S), la plus grande entreprise américaine qui est spécialisée dans les technologies électorales, a annoncé plus tôt cette année qu’elle cesserait de vendre des machines de vote sans papier, estimant que l’ensemble du secteur devrait en faire de même. Pour expliquer cette décision, la porte-parole d’ES&S, Katina Granger, avait confié au MIT Technology Review que l’usage d’enregistrements papier devrait permettre aux juridictions compétentes d’effectuer des audits postélectoraux statistiquement valides, précisant « qu’exiger un enregistrement sur papier pour chaque électeur serait une étape cruciale dans la sécurisation des élections US ».



La société ES&S représente 44 % du marché des machines de vote aux États-Unis selon un rapport de 2016 publié par la Wharton School de l’université de Pennsylvanie. Les machines de vote fournies par Dominion couvrent 37 % de ce marché - contre 11 % pour Hart InterCivic -, deux fournisseurs qui vendent encore des machines à voter sans papier.



Les bulletins de vote en papier : la solution miracle pour la sécurité électorale ?



L’un des objectifs du processus électoral est de produire des résultats électoraux convaincants pour satisfaire tout le monde, notamment le gagnant qui sera heureux d’avoir été désigné vainqueur, mais aussi le perdant qui aura besoin de preuves solides pour reconnaitre sa défaite. Face à la propagande et à l’ingérence, il est important de fournir des résultats convaincants, c’est pourquoi les gens aiment le papier.



Les experts en sécurité estiment que les bulletins de vote en papier sont importants, précisément parce que des audits ultérieurs sont nécessaires et que 17 des 42 États US ayant besoin de papier n’exigent pas d’audit, alors que ces audits augmentent considérablement la probabilité de détecter des résultats incorrects avec une efficacité statistique.



Le sénateur Ron Wyden, l’un des porte-paroles du Congrès US en matière de sécurité électorale, n’a cessé de faire pression en faveur d’un projet de loi qui, entre autres mesures, rendrait les bulletins de vote papier obligatoires au niveau fédéral, estimant que « vendre une machine de vote sans papier, c’est comme vendre une voiture sans freins ». Selon lui, « il est évident que les fournisseurs ne feront pas ce qu’il faut en matière de sécurité de leur propre chef. Le Congrès doit donc établir des normes obligatoires de sécurité pour les élections fédérales qui interdisent les machines à voter sans papier et garantissent à chaque Américain le droit de voter avec un bulletin de vote en papier marqué à la main ». Malheureusement, le projet de loi qu’il défendait a été bloqué par le leader républicain de la majorité au Sénat, Mitch McConnell.





Les machines à voter sans papier persistent donc alors que les experts américains en cybersécurité et en sécurité nationale s’accordent à dire que les bulletins de vote papier et les audits de vote sont nécessaires pour garantir la sécurité des prochaines élections. Le rapport du BCJ mentionne un autre rapport, celui de l’enquête du Comité du renseignement du Sénat sur l’ingérence de la Russie dans la section de 2016, qui recommande lui aussi l’usage de bulletins de vote sur papier pour des raisons de sécurité et de vérification.



Les bulletins de vote en papier constituent-ils, selon vous, la meilleure défense contre le piratage informatique ?



