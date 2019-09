La compagnie d’assurances suédoise Folksam a publié récemment le rapport de son étude fondée sur de véritables accidents, qui étudie le niveau de sécurité des voitures en circulation. Dans le cadre de l'enquête, Folksam a examiné 324 modèles de voitures et évalué leur niveau de sécurité en fonction d'accidents réels. Sur la base de ces résultats, ainsi que des résultats de tests de collision et d'informations sur les équipements de sécurité importants, les voitures ont été classées, d’après l'agence de presse NyTeknik.Sur cette base, l'étude a montré que la tendance positive avec la sécurisation des voitures se poursuit, le risque d’invalidité ayant diminué de 75 % par rapport aux voitures des années 80 et le risque de mort dans un accident de la route ayant diminué de près de 90 %, selon NyTeknik. Mais le seul problème dans le rapport de Folksam, c’est que les véhicules électriques du fabricant américain Tesla ne figurent pas parmi les « voitures les plus sûres », a rapporté Teslarati, une société de médias multiplateformes basée en Californie et spécialisée en Tesla, SpaceX et les entreprises affiliées à Elon Musk.Selon Teslarati, les voitures Teslas sont parmi les voitures les plus sûres sur la route, en partie grâce à leur série de dispositifs de sécurité active et passive. Selon la société de médias, des capacités du pilote automatique aux caractéristiques de base comme le freinage d'urgence automatique, les voitures électriques Tesla sont conçues pour éviter les accidents ou protéger leurs occupants en cas d'accident inévitable.Le constructeur lui-même ne cesse de le dire. Suite à la publication des données des essais de collision de la Tesla Model 3 par la National Highway Traffic Safety Administration l’an dernier, l’entreprise a déclaré que son véhicule « a été conçu pour être la voiture la plus sûre jamais construite avec la plus faible probabilité de blessure de tous les véhicules jamais testés par la NHTSA ».Cependant, malgré la réputation de l'entreprise pour la fabrication de véhicules extrêmement sûrs, d’après Teslarati, la compagnie suédoise n’est pas de cet avis. Tesla a brillé par son absence sur la liste des voitures les plus sûres pour 2019 publiée par Folksam. Mais ce qui est encore plus impressionnant et étonnant, c’est la raison évoquée par la compagnie, a rapporté Teslarati.La compagnie d'assurance suédoise publie chaque année les résultats de son étude annuelle sur les voitures les plus sûres du pays, et cette année les véhicules Tesla manquent sur la liste, qui est dominée par le Toyota Rav4. En effet, pour sélectionner ses voitures les plus sûres, la compagnie d’assurance a déclaré qu’elle doit être en mesure d'analyser les données réelles sur les collisions à partir d'un grand nombre de collisions au cours de l’année, a rapporté la société de médias.Selon Teslarati, ce critère s'est avéré problématique pour les voitures électriques de Tesla, car les véhicules de l'entreprise ne se sont tout simplement pas écrasés assez souvent pour que Folksam puisse obtenir suffisamment de données. En effet, la compagnie d'assurance n'a enregistré que sept accidents de véhicules Tesla, ce qui est tout simplement trop peu pour que ces véhicules soient élus, a rapporté Teslarati.Anders Kullgren, directeur de la recherche de Folksam, a expliqué à NyTeknik que l'absence de Tesla sur la liste des véhicules les plus sûrs de l'entreprise est due aux statistiques. Voici ce que M. Kullgren a déclaré à ce propos :« Nous avons vu sept accidents avec Tesla dans le matériel de cette année et c'est beaucoup trop peu. Ils ont de très nombreux systèmes de sécurité et de haute sécurité, ce qui signifie qu'ils peuvent ne jamais être inclus dans nos listes si le nombre de voitures (nombre d'accidents) est trop petit ».Autre chose qu’il faut noter est que le chef de la recherche de Folksam a expliqué que sa liste des voitures les plus sûres est publiée principalement pour les acheteurs de voitures qui cherchent à acheter des véhicules d'occasion. Autrement, les voitures les plus sûres que Folksam conseillerait aux acheteurs sont les véhicules qui ont fait plus d’accidents et qui ont par conséquent produit beaucoup de statistiques.Selon Teslarati, lorsqu'un passionné de voitures électriques lui a demandé sur Twitter pourquoi les véhicules figurant sur sa liste des voitures les plus sûres nécessitent un grand nombre d'accidents réels pour se qualifier pour le classement de la firme, la compagnie a répondu qu'elle reconnaît Tesla, qu'elle cite comme une de ses nouvelles voitures recommandées. Elle ne risque toutefois pas de retenir sur sa liste des voitures les plus sûres, car Tesla continue d’améliorer la sécurité de sa voiture autonome afin de réduire davantage le nombre d’accidents.En fin janvier dernier, lors d'une conférence téléphonique sur les résultats du quatrième trimestre de Tesla, Elon Musk, PDG du constructeur automobile, a déclaré qu'il s'attendait à ce que les véhicules autonomes de la marque Tesla puissent rouler en toute sécurité sans assistance humaine , d'ici fin 2019. « Quand penserons-nous que la conduite entièrement autonome est sécuritaire ? C'est probablement vers la fin de l'année, et c'est ensuite aux organismes de réglementation de décider quand ils veulent l'approuver », a-t-il déclaré.Il faut noter également que la Model 3 de Tesla a reçu le feu vert de la part du RDW (l’autorité chargée de l’immatriculation des véhicules et des permis de conduire aux Pays-Bas) pour être commercialisée et utilisée en Europe. L’autorité a confirmé que la Model 3 est apte à rouler en Europe.La Model 3 a également établi des records avec ses caractéristiques de sécurité, selon Teslarati. Après avoir obtenu une cote de sécurité de 5 étoiles de la NHTSA, la berline électrique a également obtenu une note parfaite de l'Euro NCAP dans les quatre catégories de ses tests, a rapporté Teslarati jeudi dernier. Selon la société de médias, Matthew Avery, responsable de la recherche chez Thatcham Research, qui effectue les tests de crash avec l'Euro NCAP, a déclaré que l'accent mis par Tesla sur la sécurité était évident dans la conception et les caractéristiques de la Model 3.« Tesla a fait un excellent travail en jouant à son avantage les bénéfices structurels d'un véhicule électrique. La Model 3 de Tesla a obtenu l'un des scores les plus élevés que nous ayons vus jusqu'à présent en matière d'assistance à la sécurité », a déclaré M. Avery, selon Teslarati. Toutefois, suite à une de ses déclarations qui valorisent ses véhicules, les fédéraux américains ont demandé à Tesla, en août dernier de cesser de faire des « déclarations trompeuses » sur la sécurité de la Model 3.Sources : Teslarati Qu’en pensez-vous ?Quel commentaire faites-vous des critères d’évaluation des voitures les sûres de Folksam ?Que pensez-vous, vous-mêmes, du niveau actuel de sécurité dans les véhicules Tesla ?