Des téléviseurs intelligents et d'autres appareils domestiques connectés, collectent et transmettent des données très sensibles à des tiers C'est ce que révèle une récente étude 11PARTAGES 4 0 Nous vivons à l’ère du numérique et il est presque impossible de se passer de la technologie de nos jours. Que ce soit au travers de nos téléphones portables ou encore des appareils connectés que nous avons dans nos domiciles, la technologie est bien présente dans notre quotidien. Bien que très utile, cette technologie peut parfois être utilisée à de mauvaises fins et les nombreux scandales de fuites de données de ces dernières années le prouvent à suffisance. Et tout récemment encore, une nouvelle étude a révélé que des appareils domestiques connectés tels que des téléviseurs intelligents et des boîtiers de streaming, collectent et transmettent des données d'utilisateurs sensibles à des sociétés de technologie, même lorsque ces appareils sont inactifs.



Cette étude a été réalisée par une équipe de chercheurs de la Northeastern University et de l'Imperial College of London. Les chercheurs ont testé un total de 81 appareils aux États-Unis et au Royaume-Uni dans le but de se faire une idée générale de la quantité de données collectées par ces appareils. Les conclusions de cette étude font état de ce que ces appareils collectent et transmettent les données d'utilisateurs très sensibles comme l’emplacement et l’adresse IP de l’appareil. Ces données sont transmises à des entreprises de technologie telles que Netflix, Google et Facebook, même si l’utilisateur n’a jamais configuré son appareil avec un compte appartenant à l’une de ces entreprises.





Ils se sont également rendus compte que d'autres appareils intelligents, notamment des haut-parleurs et des appareils photo, envoyaient des données d'utilisateurs à des dizaines de tiers, notamment Spotify et Microsoft. David Choffnes est professeur d'informatique à la Northeastern University et a également fait partie des chercheurs ayant mené cette étude. Il fait savoir que la société Amazon peut obtenir beaucoup d'informations sur ce que les utilisateurs font avec les différents appareils de leurs maisons, y compris ceux qu'elle ne fabrique pas. Il déclare que ces entreprises peuvent même savoir lorsque les utilisateurs interagissent avec ces appareils, ce qui leur permet de savoir si les utilisateurs sont présents à leurs domiciles ou pas.



Pour le moment, mis à part le retrait de ces appareils, les chercheurs n’ont pas proposé beaucoup d’options aux utilisateurs pour se protéger de tout ceci. Certaines personnes proposent de supprimer tout accès réseau aux téléviseurs intelligents, mais cela ne sera qu’une solution temporaire, car les données seront toujours collectées et que ce soit pour une mise à jour ou autre chose, elles seront envoyées à ces entreprises de technologie à la moindre connexion à internet.



Source : Rapport d'étude Qu'en pensez-vous ?Cette étude vous semble-t-elle crédible ?