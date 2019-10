Google lance des fonctionnalités pour renforcer la sécurité de vos mots de passe sur Chrome, Vous permettant de détecter les problèmes potentiels, et apporte le mode Incognito à Maps 0PARTAGES 7 0 Eric Miraglia, Director of Product Management, Privacy and Data Protection Office chez Google, a déclaré :



« Notre objectif a toujours été de créer des produits simples, utiles et intuitifs. La confidentialité et la sécurité ne sont pas différentes : gérer vos données doit être aussi simple que de faire une réservation de restaurant ou d’utiliser Maps pour trouver le chemin le plus rapide chez vous. Plus tôt cette année, nous avons commencé à vous proposer plus de moyens de protéger vos données, notamment en facilitant l’accès à nos contrôles, de nouvelles façons d’utiliser les applications Google en mode navigation privée et des options permettant de supprimer automatiquement des données telles que votre historique de localisation, vos recherches, et d'autres activités avec Google. La cohérence de ces contrôles dans tous nos produits de base vous aidera à mieux vous familiariser avec eux, et nous espérons qu’ils seront encore plus faciles à utiliser ».



C'est dans ce contexte qu'il a présenté de nouvelles mises à jour sur les progrès de Google visant à atteindre cet objectif.



Renforcer la sécurité de vos mots de passe



Tenue chaque mois d'octobre, la National Cybersecurity Awareness Month (NCSAM) est une initiative de collaboration entre le gouvernement et l’industrie pour sensibiliser l’opinion à l’importance de la cybersécurité et pour veiller à ce que tous les Américains disposent des ressources nécessaires pour être plus en sécurité en ligne. Le début de cette période a sonné le glas chez Google qui a lancé de nouvelles fonctionnalités qui facilitent plus que jamais la création, la mémorisation et la sauvegarde de mots de passe, ainsi que la possibilité de les identifier.



L'outil de vérification du mot de passe publié plus tôt cette année sous la forme d'une extension Chrome est en cours d'intégration dans le gestionnaire de mots de passe du compte Google. En un seul clic, il vérifie automatiquement tous les mots de passe enregistrés à la recherche de problèmes éventuels de sécurité. Plus tard cette année, la technologie sera également intégrée à Chrome, vous n'aurez donc pas besoin d'ajouter une extension.



L'outil mettra en évidence les mots de passe compromis dans une violation de données tierce connue, les mots de passe réutilisés sur différents sites et les mots de passe considérés comme faibles et devant être modifiés.



Eric Miraglia avance que :



« Des outils tels que Security Checkup aident les utilisateurs à détecter automatiquement les problèmes de sécurité potentiels avec votre compte Google et vous facilitent l'ajout de protections supplémentaires pour protéger votre compte, comme la suppression d'anciens appareils ou d'applications inutilisées ayant toujours accès à votre compte.



« Nous souhaitons également vous aider à vous protéger sur Internet, notamment en vous rappelant les mots de passe de vos autres comptes en ligne. Avec autant de comptes, de mauvaises habitudes, telles que l'utilisation du même mot de passe pour plusieurs services, sont courantes et rendent tous vos comptes aussi vulnérables que le lien le plus faible. Si quelqu'un vole votre mot de passe une fois, il peut accéder à vos informations via différents services à l'aide du même mot de passe.



« Notre gestionnaire de mots de passe protège automatiquement vos mots de passe sur vos différents comptes. Aujourd'hui, nous introduisons Password Checkup, une nouvelle fonctionnalité qui vous indique en un clic si l’un de vos mots de passe est faible, si vous les avez réutilisés sur plusieurs sites ou si nous avons découvert qu’ils avaient été compromis ».



Ci-dessous une illustration :





Le mode Incognito débarque dans Maps



Google affirme que le mode Incognito est l’un des contrôles de confidentialité les plus populaires depuis son lancement avec Chrome en 2008. L'éditeur l'a ajouté à YouTube plus tôt cette année et a décidé de le déployer dans Google Maps.





« Lorsque vous activez le mode navigation privée dans Google Maps, votre activité Google Maps sur cet appareil, tout comme les lieux que vous recherchez, ne sera pas enregistrée dans votre compte Google ni utilisée pour personnaliser votre expérience Google Maps. Vous pouvez facilement activer le mode de navigation privée en le sélectionnant dans le menu qui apparaît lorsque vous appuyez sur la photo de votre profil. Vous pouvez également le désactiver à tout moment pour revenir à une expérience personnalisée avec des recommandations de restaurants, des informations sur votre trajet, et d'autres fonctionnalités personnalisées. Le mode Incognito sera déployé sur Android ce mois-ci, et arrivera bientôt sur iOS ».



Extension de la suppression automatique sur YouTube



En mai, Google a annoncé que vous pouviez supprimer automatiquement votre historique de localisation et votre activité Web et applications, ce qui inclut les éléments que vous avez recherchés et que vous avez parcourus. Google avait alors promis d'intégrer cette option à davantage de produits. Le nouvel arrivant est YouTube puisque, désormais, vous pouvez effectuer la suppression automatique dans l'historique de YouTube. Définissez la période de conservation de vos données (3 mois, 18 mois ou jusqu'à ce que vous les supprimiez, comme pour l'historique des lieux et l'activité Web et applications), et laissez YouTube s'occuper du reste.



« Nous travaillons constamment à l’amélioration des produits que des milliards de personnes utilisent en ce moment. Nous nous tournons également vers l'avenir afin que les équipes de Google et d'autres organisations puissent créer de nouveaux produits et développer de nouvelles techniques d'ingénierie, avec la protection de la vie privée et la sécurité comme principes fondamentaux. En mai, nous avons ouvert le nouveau centre d'ingénierie de sécurité de Google, grâce auquel nous prévoyons de voir doubler le nombre d'ingénieurs spécialisés dans la protection de la vie privée d'ici fin 2019. Nous disposons également de technologies open source, telles que notre bibliothèque de confidentialité différenciée, Private Join and Compute et Tensorflow Federated. Cela aidera toutes les institutions, des hôpitaux aux gouvernements, en passant par les organismes sans but lucratif, à trouver de meilleurs moyens de mieux comprendre leurs données tout en protégeant la vie privée des personnes ».



Et vous ?



Quelles sont les améliorations qui vous intéressent le plus ?

Avez-vous déjà sauvegardé votre mot de passe sur un navigateur ?

Si oui, lequel ? Sur quels types de sites utilisiez-vous ces mots de passe ?

Si non, la fonction améliorée de protection de mots de passe de Chrome peut-elle vous faire envisager de le faire ?



