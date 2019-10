Le gouvernement chinois a la capacité d'espionner plus de 100 millions de citoyens à travers une application dont il fait la promotion Selon un rapport 22PARTAGES 6 0 La surveillance des citoyens en Chine est un sujet qui a toujours fait couler beaucoup d’encres sans pour autant empêcher que cela soit mis en place. En Chine, les autorités utilisent la reconnaissance faciale à grande échelle et la combinent à un système de notation : c’est le système du crédit social. Il semble que dans cette logique de surveillance, le gouvernement chinois en soit arrivé au point de passer par une application mobile grandement utilisée dans le pays, pour d'avantage espionner ses citoyens. C’est ce que nous fait savoir un rapport d’analyse de cette application, effectué par une entreprise allemande de cybersécurité appelée Cure 53.



L’application dont il est question s’appelle Study the Great Nation et elle a été publiée par le Parti communiste chinois au début de cette année. Dès sa publication, le gouvernement chinois s’est lancé dans une campagne pour sa promotion afin d’inciter les citoyens à la télécharger gratuitement et à l’installer. L'application est essentiellement un guide d'étude sur l'idéologie du président chinois Xi Jinping et permet aux utilisateurs de lire, de commenter des vidéos et des articles d'actualité sur ses activités, ainsi que de répondre à des questionnaires basés sur les informations que l'utilisateur a apprises et d'afficher leurs résultats dans des classements.





L'utilisation de l'application est obligatoire pour les responsables du parti, ainsi que pour les fonctionnaires, et elle est liée aux salaires dans certains lieux de travail. Le Parti communiste chinois a présenté cette application comme un outil éducatif amusant, mais il s’avère qu’il s’agisse plutôt d’un outil d’espionnage. Dans son rapport, Cure 53 fait savoir que cette application possède de nombreuses fonctionnalités non documentées et cachées. Elle est dotée de capacités de journalisation étendue et semble tenter de dresser une liste des applications populaires installées par un utilisateur sur son téléphone.



A en croire ce rapport, les informations collectées par l'application sont envoyées à diverses entités, notamment xuexi.cn, un domaine appartenant à Alibaba. Ce rapport précise aussi que l’application a affaibli le chiffrement utilisé pour brouiller les données et les messages, tout en accordant un accès super utilisateur au gouvernement chinois, qui peut par conséquent tout faire sur l’appareil. Lorsqu’elles ont été contactées au sujet de ce rapport, les autorités chinoises ont déclaré ne s’être jamais servi de cette application à des fins d’espionnage.



Jusqu’à présent, l’entreprise de cybersécurité Cure 53 n’a pas encore été en mesure d’apporter la preuve de l’utilisation de cet accès super utilisateur dans cette application. Toujours est-il qu’on ne comprend pas pourquoi une application sensée être éducative, se trouve dotée de telles fonctionnalités



Serait-il possible que le gouvernement chinois s’en serve pour espionner ses citoyens, tout en rendant cette action indétectable même par des experts de la cybersécurité ?



