Facebook déclare que 100 développeurs de logiciels peuvent malencontreusement avoir eu accès aux données des utilisateurs Malgré les restrictions apportées par la société l'an dernier 13PARTAGES 3 0 Décidément, on n'a pas fini d’entendre parler de Facebook et de ses négligences par rapport aux données de ses utilisateurs. C’est mardi dernier que la société a fait savoir dans un article de blog, qu’il se pourrait qu’une centaine de développeurs tiers aient pu accéder de façon malencontreuse aux données des utilisateurs incluant les noms et les images de profil de personnes appartenant à des groupes spécifiques sur le réseau social. Pour être plus précis, Facebook a indiqué que 11 de ces développeurs ont accédé à ce type de données au cours des 60 derniers jours.



Ces développeurs ont eu accès à ces informations des groupes grâce à un privilège qui est sensé avoir été supprimé l’année dernière, comme l’a annoncé le réseau social. Il faut savoir que depuis le mois d’avril de l’an dernier, Facebook a apporté des modifications qui restreignaient la manière dont les développeurs tiers accèdent à l’API des groupes. Seulement, à en croire la société, malgré ces changements, certains développeurs d'applications ont pu conserver un accès inapproprié aux données d'utilisateurs.





Dans son article de blog, la société fait savoir qu’elle veillera à ce que ces accès et les informations ayant pu être collectées, soient tous supprimés. Et c’est Konstantinos Papamiltiadis, directeur des plateformes et des programmes de développement de Facebook, qui l’a fait savoir : « Bien que nous n'ayons trouvé aucune preuve d'abus, nous leur demanderons de supprimer toutes les données des membres qu'ils auraient pu conserver et nous procéderons à des audits pour confirmer leur suppression ».



A la question de savoir si les 11 développeurs ayant récemment eu accès à ces données pourraient faire face à des conséquences punitives, Facebook a juste répondu : « Le problème, ce n’est pas que les développeurs fassent quelque chose de mal, c’est que Facebook autorise l’accès plus longtemps que prévu ». Facebook n'a pas révélé les identités de ces 100 développeurs, mais fait savoir que les applications leur ayant permis d’accéder aux données étaient principalement des applications de gestion de médias sociaux et de streaming vidéo, conçues pour permettre aux administrateurs de groupes de gérer plus facilement leurs groupes et d'aider les membres à partager des vidéos avec leurs groupes.



Facebook, qui compte environ 2,4 milliards d'utilisateurs à travers le monde, n'a pas pu fournir d'informations sur le nombre d'utilisateurs ayant pu voir leurs informations ainsi exposées. Ce nouveau scandale montre à quel point les problèmes de confidentialité des données continuent de nuire au plus grand réseau social au monde. Tous ces scandales ont vraiment terni l’image de la société et certains doutent même des chiffres avancés par elle. Ils pensent que ce sont bien plus de 100 développeurs qui auraient continué d’avoir accès à ces données d’utilisateurs. Tout cela pousse forcément à se poser la question de savoir si Facebook fait vraiment ce qu’il faut pour protéger les données des utilisateurs.



Source : Facebook



Et vous ?



Qu’en pensez-vous ?

Pensez-vous que Facebook ait dit toute la vérité sur cette affaire ou êtes-vous de ceux qui pensent que les chiffres avancés par la société sont faux ?

Pensez-vous que Facebook fasse vraiment ce qu’il faut pour protéger les données des utilisateurs ?



Voir aussi :



Facebook a volontairement planifié l'espionnage des utilisateurs, C'est ce que révèlent de nouveaux emails confidentiels de la direction

Facebook a encore une fois violé la vie privée de ses utilisateurs en partageant leurs données personnelles avec des opérateurs mobiles

Le cofondateur de WhatsApp qui a vendu la société à Facebook pour 19 milliards de $ dit aux étudiants de supprimer leur compte Facebook à Stanford Décidément, on n'a pas fini d’entendre parler de Facebook et de ses négligences par rapport aux données de ses utilisateurs. C’est mardi dernier que la société a fait savoir dans un article de blog, qu’il se pourrait qu’une centaine de développeurs tiers aient pu accéder de façon malencontreuse aux données des utilisateurs incluant les noms et les images de profil de personnes appartenant à des groupes spécifiques sur le réseau social. Pour être plus précis, Facebook a indiqué que 11 de ces développeurs ont accédé à ce type de données au cours des 60 derniers jours.Ces développeurs ont eu accès à ces informations des groupes grâce à un privilège qui est sensé avoir été supprimé l’année dernière, comme l’a annoncé le réseau social. Il faut savoir que depuis le mois d’avril de l’an dernier, Facebook a apporté des modifications qui restreignaient la manière dont les développeurs tiers accèdent à l’API des groupes. Seulement, à en croire la société, malgré ces changements, certains développeurs d'applications ont pu conserver un accès inapproprié aux données d'utilisateurs.Dans son article de blog, la société fait savoir qu’elle veillera à ce que ces accès et les informations ayant pu être collectées, soient tous supprimés. Et c’est Konstantinos Papamiltiadis, directeur des plateformes et des programmes de développement de Facebook, qui l’a fait savoir : « Bien que nous n'ayons trouvé aucune preuve d'abus, nous leur demanderons de supprimer toutes les données des membres qu'ils auraient pu conserver et nous procéderons à des audits pour confirmer leur suppression ».A la question de savoir si les 11 développeurs ayant récemment eu accès à ces données pourraient faire face à des conséquences punitives, Facebook a juste répondu : « Le problème, ce n’est pas que les développeurs fassent quelque chose de mal, c’est que Facebook autorise l’accès plus longtemps que prévu ». Facebook n'a pas révélé les identités de ces 100 développeurs, mais fait savoir que les applications leur ayant permis d’accéder aux données étaient principalement des applications de gestion de médias sociaux et de streaming vidéo, conçues pour permettre aux administrateurs de groupes de gérer plus facilement leurs groupes et d'aider les membres à partager des vidéos avec leurs groupes.Facebook, qui compte environ 2,4 milliards d'utilisateurs à travers le monde, n'a pas pu fournir d'informations sur le nombre d'utilisateurs ayant pu voir leurs informations ainsi exposées. Ce nouveau scandale montre à quel point les problèmes de confidentialité des données continuent de nuire au plus grand réseau social au monde. Tous ces scandales ont vraiment terni l’image de la société et certains doutent même des chiffres avancés par elle. Ils pensent que ce sont bien plus de 100 développeurs qui auraient continué d’avoir accès à ces données d’utilisateurs. Tout cela pousse forcément à se poser la question de savoir si Facebook fait vraiment ce qu’il faut pour protéger les données des utilisateurs.Source : FacebookQu’en pensez-vous ?Pensez-vous que Facebook ait dit toute la vérité sur cette affaire ou êtes-vous de ceux qui pensent que les chiffres avancés par la société sont faux ?Pensez-vous que Facebook fasse vraiment ce qu’il faut pour protéger les données des utilisateurs ?