La société familiale britannique, Formations House, se retrouve au centre d'une enquête mondiale. Des milliers de documents, en rapport avec la société, révélés depuis cet été ont étalé sur le Net, les secrets de plusieurs personnes ultra-riches cachant leurs fortunes dans des paradis fiscaux. Les documents divulgués comprennent des appels téléphoniques, des courriels, des télécopies et d’autres fichiers provenant de Formations House et d'autres parties. Les documents en question sont en cours de divulgation sous le nom de 29 Leaks.Formations House est une société britannique fondée par l'homme d'affaires d'origine pakistanaise Nadeem Khan. Elle s’est imposée comme une destination connue des entreprises souhaitant créer des entités et des institutions financières offshore. Nadeem Khan est mort en 2015, quelques semaines avant d'être jugé pour blanchiment d'argent. Les documents divulgués montrent comment la société travaille pour cacher de l'argent pour les super-riches. Ils ont été recueillis par des journalistes du monde entier, les premiers articles tombant mercredi dans la nuit.La divulgation se fait sous le nom de "29 Leaks", qui est une référence à l'adresse originale de Formations House au 29 Harley Street à Londres. Les données ont été divulguées au groupe Distributed Denial of Secrets (DDoS) au cours de l'été. Dans les documents, plusieurs ressortissants de plusieurs pays sont représentés, notamment la Gambie, l’Inde, le Pakistan, etc. Les fuites contiennent des détails sur plusieurs individus indiens qui ont créé des sociétés et des comptes bancaires au Royaume-Uni et en Afrique, le fonctionnement superstitieux d'une banque basée à Singapour, etc.La banque est accusée dans plusieurs affaires de fraude dans le sous-continent indien. On y retrouve également des informations sur la création d'une banque offshore par un homme d'affaires indien qui est sous enquête par les autorités fiscales à Mumbai pour fraude boursière et prétend maintenant être un conseiller pour Invest India, l’agence nationale pour la promotion et la facilitation de l'investissement en Inde. Mardi, le Times of London a montré comment Formations House met en place des sociétés-écrans pour ses clients.Les données déjà divulguées, d’une taille de plus 100 Go, ont été recueillies et détaillées par une équipe de journalistes du monde entier dirigée par Annalise Burkhart, directrice du projet Peters and Pursuance, un logiciel open source qui permet aux individus de s'organiser dans la poursuite d'objectifs communs. « Formations House est l'exemple parfait d'un “guichet unique” pour la création d'entités juridiques qui servent de façade aux opérations frauduleuses et au blanchiment d'argent », a déclaré Annalise Burkhart.« En quelques jours seulement, un client peut acheter des sociétés offshore regroupées dans des paquets vantant les exigences minimales de conformité, les opérations hors taxes et impôts et un anonymat pour les administrateurs et les actionnaires », a-t-elle ajouté. Selon Unicorn Riot, un média américain, Formations House fait l'objet d'un examen international depuis des années, et les documents sur les fuites 29 Leaks font l'objet d'une enquête depuis un certain temps. D’autres entités en Amérique centrale, en Afrique et en Europe examinent également les données.Par ailleurs, l'utilisation de Formations House pour transférer de l'argent entre des institutions bancaires offshore et privés comme le Luxembourg et d'autres parties du monde est l'un des principaux thèmes de cette base de données. D'autres documents qui devraient également faire l’objet d’une analyse approfondie montrent comment la Gambie est couramment utilisée pour créer des banques, ainsi que des compagnies d'assurance sur papier pour les gens riches dans d'autres continents, ce que Formations House et ses parties liées conditionnent et facilitent.Les informations continuent d’être analysées et d’autres révélations devraient suivre au cours des prochains jours. « Il faut un effort concerté de la part de plusieurs personnes pour faire des progrès substantiels dans une pareille enquête, dans laquelle une grande quantité de données doit être traitée et examinée rapidement », a déclaré Claire Peters, directrice exécutive du projet Pursuance, à Unicorn Riot mardi dernier. D’autres rapports traitent déjà des cas de l’Iran et d’autres pays de l’EST.Sources : Common Dreams Quel est votre avis sur le sujet ?