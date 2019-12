La société de cybersécurité Avast collecte et vend les données de navigation de ses clients, Début d'explication avec le DG du groupe 7PARTAGES 3 0 La société tchèque de cybersécurité Avast ne gagne pas seulement de l’argent en protégeant ses 400 millions d’utilisateurs disséminés à travers le monde, mais elle profiterait également de sa position privilégiée au sein du marché pour collecter et monétiser les données de navigation de ses clients, depuis au moins 2013. Cette situation a conduit à l’étiquetage de certains des outils développés par l’éditeur tchèque en tant que « spyware ». Mozilla et Opera, par exemple, étaient suffisamment au fait et inquiets de cette pratique pour supprimer certains outils Avast de leurs magasins d’extensions au début du mois.



Dans une tentative visant à rassurer le marché, Ondrej Vlcek, le nouveau DG d’Avast, a récemment confié au média Forbes qu’il n’y avait malgré tout pas de scandale lié à la protection de la vie privée dans cette affaire, affirmant que la totalité des informations sur les utilisateurs collectées et vendues par sa boite ne permettaient en aucun de remonter jusqu’aux utilisateurs originels. Dans un souci de transparence apparent, il a également révélé que ces pratiques assurent à son groupe des gains non négligeables représentant environ 5 % du revenu total (soit plus de 20 millions de dollars en 2019).





Voici comment ça marche, selon Vlcek : l’activité Web des utilisateurs d’Avast est recueillie par les extensions de navigateur de l’entreprise. Mais avant d’arriver sur les serveurs d’Avast, ces données sont anonymisées, c’est-à-dire dépouillées de tout ce qui pourrait révéler l’identité d’une personne. Toutes ces données sont ensuite analysées par Jumpshot, une société rachetée par Avast en 2013, avant d’être vendues comme « insights » aux clients potentiels.



Vlcek indique que Jumpshot fournit « un aperçu de la façon dont les cohortes d’internautes utilisent le Web », en affichant par exemple, le pourcentage des visiteurs qui sont passés d’un site Web à un autre, et pourrait de ce fait être utile à quiconque surveille une campagne publicitaire. Il peut aider les entreprises à déterminer l’intérêt que leur produit suscite en ligne et suivre ce que les utilisateurs recherchent ou comment ils interagissent avec une marque ou un produit particulier. À ce propos, le patron d’Avast a expliqué : « Les clients typiques seraient, par exemple, des investisseurs qui seraient intéressés par l’état d’avancement des nouvelles campagnes des entreprises en ligne ». Quelle est la place de la protection de la vie privée dans tout ça ?



Vlcek compare ce type d’échange de données à celui que l’on observe dans le domaine des soins de santé. Sur ce marché, les données anonymes sont utilisées pour créer des études de cas, où l’examen des tendances des données permet de déterminer qui est le plus susceptible de contracter une maladie. C’est ce procédé qui aurait permis à l’éditeur de l’antivirus Avast de publier plus tôt cette année





Malgré tout, Ondrej Vlcek reconnaît que les clients de son entreprise utilisent avant tout Avast pour protéger leurs informations et qu’il ne peut donc rien entreprendre qui pourrait « compromettre la sécurité de la confidentialité des données, ce qui inclut le ciblage par les annonceurs ». À ce propos, le patron d’Avast a déclaré à Forbes : « Nous n’autorisons donc absolument aucun annonceur ni aucune tierce partie... à obtenir un accès quelconque par l’intermédiaire d’Avast ou une donnée quelconque qui permettrait au tiers de cibler un individu en particulier ».



Et vous ?



Êtes-vous l'un des 400 millions d'utilisateurs de solutions fournies par Avast ?

Que pensez-vous de cette confession du DG d’Avast : réelle volonté de transparence ou stratégie markéting ?

Connaissez-vous d’autres alternatives à Jumpshot ? Si oui, lesquelles ?



