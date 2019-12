Facebook n'a pas l'intention d'affaiblir le chiffrement de ses applications de messagerie Pour donner un accès privilégié aux forces de l'ordre dans le cadre d'enquêtes 0PARTAGES 9 0 En



En fait, les responsables américains, britanniques et australiens ont exprimé des inquiétudes quant à la poursuite de la mise en œuvre par Facebook du chiffrement de bout en bout sur ses applications WhatsApp et Messenger, expliquant que cela empêcherait les forces de l'ordre de trouver des activités illégales telles que l'exploitation sexuelle des enfants, le terrorisme et l'ingérence électorale. Les gouvernements américain, britannique et australien ont demandé à la société de réseautage social de concevoir une porte dérobée dans ses protocoles de chiffrement, ou un moyen distinct pour les forces de l'ordre d'accéder au contenu des utilisateurs.



« L'amélioration de la sécurité dans le monde virtuel ne devrait pas nous rendre plus vulnérables dans le monde physique. Les entreprises ne devraient pas concevoir de façon délibérée leurs systèmes de manière à empêcher toute forme d'accès au contenu, ce qui pourrait empêcher d'enquêter sur les crimes », pouvait-on lire sur la lettre. Les responsables ont appelé Facebook à accorder la priorité à la sécurité publique dans la conception de son chiffrement.



Facebook n'a pas l'intention d'affaiblir le chiffrement



Facebook a déclaré qu'il n'affaiblirait pas le chiffrement de bout en bout dans ses applications de messagerie, malgré la pression des gouvernements mondiaux, dans une lettre adressée au procureur général américain Bill Barr et aux dirigeants britanniques et australiens.



« Il est tout simplement impossible de créer une telle porte dérobée dans un seul but et de ne pas s'attendre à ce que d'autres essaient de l'ouvrir », ont écrit Will Cathcart, responsable de WhatsApp, et Stan Chudnovsky, responsable de Messenger, dans la réponse de Facebook. « Les messages privés des gens seraient moins sûrs et les vrais gagnants seraient ceux qui chercheraient à profiter de cette sécurité affaiblie. Ce n'est pas quelque chose que nous sommes prêts à faire ».





En théorie, le chiffrement de bout en bout empêche quiconque (les gouvernements, les agences de sécurité ou les hackers) d'accéder ou de visualiser le contenu d'un message entre deux parties et est une caractéristique clé des applications populaires telles que WhatsApp et Signal. Les agences gouvernementales souhaitent depuis longtemps un moyen d'accéder au contenu des messages sur des applications chiffrées, arguant que c'est dans l'intérêt de la sécurité publique malgré des préoccupations plus larges en matière de confidentialité.



La lettre de Facebook est intervenue alors que Jay Sullivan, directeur de la gestion des produits pour la confidentialité et l'intégrité de Messenger, s'apprêtait à témoigner mardi lors d'une audience du comité judiciaire du Sénat sur « le chiffrement et l'accès légal » avec un cadre d'Apple et du procureur de district du comté de New York, Cyrus Vance Jr. Dans sa déclaration d'ouverture, qui a été rendue publique avant sa comparution, Sullivan devrait discuter de la manière dont Facebook et d'autres sociétés peuvent travailler avec les gouvernements pour soutenir l'application des lois sans affaiblir le chiffrement.



« Nous pouvons être certains que si nous construisons une porte dérobée pour le gouvernement américain, d'autres gouvernements, y compris les régimes répressifs et autoritaires du monde entier, exigeront l'accès ou tenteront de l'obtenir clandestinement, notamment pour persécuter les dissidents, les journalistes et leurs opposants politiques », estime Facebook. « Préserver l'importance des valeurs américaines en ligne nécessite de solides protections de la vie privée et de la sécurité, y compris un chiffrement fort ».



Dans la réponse de lundi, les dirigeants de Facebook ont ​​souligné l'investissement de l'entreprise dans l'intelligence artificielle et la modération humaine. Ils ont également noté que WhatsApp détecte et bloque 2 millions de comptes chaque mois basé sur des « schémas d'abus » et des analyses d'informations non chiffrées, y compris des informations de profil et de groupe.



La lettre a également avancé que l'entreprise est capable de détecter plus de mauvais contenu en raison de sa taille. Face à de multiples enquêtes antitrust et aux appels des régulateurs pour le démanteler, Facebook a déclaré que sa taille et son portefeuille de propriétés sont un avantage pour faire face aux acteurs malveillants : « Nos équipes développent constamment de nouvelles façons d'essayer de détecter les schémas d'activité, en trouvant en amont une mauvaise activité et en examinant ce que nous savons sur les comptes que nous fournissons », indique la lettre. « Donc, si nous savons que quelqu'un fait quelque chose de mal sur Facebook ou Instagram, nous pouvons souvent agir sur son compte sur Messenger et WhatsApp, et vice versa ».



