L'EFF appelle le comité judiciaire du Sénat US à prendre des décisions plus éclairées Suite à l'audience sur le chiffrement et « l'accès légal » aux dispositifs chiffrés 0PARTAGES 6 0 Le comité judiciaire du Sénat a tenu une audience sur le chiffrement et « l'accès légal » aux dispositifs chiffrés, une situation dans laquelle les fournisseurs de chiffrement peuvent en quelque sorte permettre aux forces de l'ordre d'accéder aux données chiffrées des utilisateurs tout en empêchant aux « acteurs malveillants » d'accéder à ces mêmes données.



De nombreux membres du comité semblaient arrivés à l'audience, convaincus qu'ils pouvaient légiférer sur les portes dérobées sécurisées. Entre autres, les sénateurs Graham et Feinstein ont déclaré aux représentants d'Apple et de Facebook qu'ils avaient la responsabilité de trouver une solution pour permettre au gouvernement d'accéder aux données chiffrées. Parlant des portes dérobées sur, le sénateur Graham a déclaré : « je vous conseille de vous y mettre, car l'année prochaine à la même période, si nous n'avons pas trouvé un moyen [d'accéder aux données] qui vous arrange, nous vous imposerons notre volonté ».



Mais lorsqu'il s'agissait d'interroger des témoins, les sénateurs ont eu du mal à établir la nécessité ou la faisabilité d'un accès général des forces de l'ordre aux données chiffrées. Comme les témoins l'ont souligné, même une discussion de base sur le chiffrement nécessite de faire la différence entre le chiffrement des données sur un smartphone, également appelé « chiffrement au repos», et le cryptage de bout en bout des conversations privées, par exemple.



L'Electronic Frontier Foundation (EFF), une association de défense des droits numériques, a relevé certains éléments qui décrédibilise le futur apocalyptique dans lequel le monde serait plongé si les forces de l'ordre n'avait pas un accès privilégié aux données protégées par des dispositifs :

Un téléphone qui ne peut pas être piraté, cela n'existe pas : le premier témoin était le procureur de district de Manhattan, Cyrus Vance, Jr., qui a appelé Apple et Google à retirer le chiffrement de leurs systèmes d'exploitation mobiles. Pourtant, selon ses propres statistiques, le bureau du procureur est en mesure d'accéder au contenu de la majorité des appareils qu'il rencontre chaque année dans ses enquêtes. Même pour les téléphones verrouillés et chiffrés, Vance a indiqué que la moitié était accessible à l'aide d'outils ou de services internes ou provenant de fournisseurs externes. Bien qu'il ait souligné à la fois le coût élevé et l'incertitude de ces outils, il n'en demeure pas moins que le chiffrement des appareils est loin d'être un obstacle insurmontable pour les forces de l'ordre.



D'ailleurs, le fait que le FBI a considérablement réduit sa propre estimation des téléphones « non piratables » en 2017 est une illustration du fait que le niveau de sécurité de ces appareils n'est pas statique. Même si Apple et Google corrigent des vulnérabilités qui pourraient permettre un accès au système, des fournisseurs comme Cellebrite et Grayshift découvrent de nouveaux moyens de contourner les fonctions de sécurité dans les systèmes d'exploitation mobiles. Bien sûr, aucune technique d'enquête ne sera complètement efficace, c'est pourquoi les forces de l'ordre s'emploient à se servir de tous les moyens mis à leur disposition. Le coût des outils ou service en provenance de fournisseurs externes peut être une préoccupation, mais ces outils ou services font clairement partie d'une variété d'outils utilisés par les forces de l'ordre pour mener à bien les enquêtes dans un monde où le chiffrement est répandu.



Neuenschwander a expliqué qu'il ne pouvait penser qu'à deux approches pour répondre à l'appel de Vance pour un accès légal, qui augmenteraient considérablement les risques pour les consommateurs. Soit Apple pourrait simplement annuler le chiffrement sur ses appareils, laissant les utilisateurs exposés à des menaces de plus en plus sophistiquées d'acteurs malveillants, soit Apple pourrait essayer de concevoir un système où il détiendrait une clé principale pour chaque iPhone du monde. En ce qui concerne la deuxième approche, Neuenschwander a déclaré « en tant que technologue, je suis extrêmement effrayé par les propriétés de sécurité d'un tel système ». Sa crainte est bien fondée ; des années de recherche par des technologues et des cryptographes confirment que le séquestre clé et les systèmes connexes sont très précaires à l'échelle et la complexité de l'écosystème mobile d'Apple.



L'EFF espère que le Congrès va réaliser qu'imposer des portes dérobées serait une très mauvaise idée. En attendant la fin des débats,



« Nous pouvons être certains que si nous construisons une porte dérobée pour le gouvernement américain, d'autres gouvernements, y compris les régimes répressifs et autoritaires du monde entier, exigeront l'accès ou tenteront de l'obtenir clandestinement, notamment pour persécuter les dissidents, les journalistes et leurs opposants politiques », estime Facebook. « Préserver l'importance des valeurs américaines en ligne nécessite de solides protections de la vie privée et de la sécurité, y compris un chiffrement fort ».



Source : EFF



