Qu'en pensez-vous ?

Faites-vous usage d'ampoules connectées ? Voyez-vous un quelconque intérêt à le faire ?

De quelles précautions d'usage vous entourez-vous pour ne pas être victime d'attaques dans ce genre ?

Que ce n'est pas la première fois qu'une faille de ce genre est mise en lumière (sans mauvais jeu de mot...) sur des dispositifs IoT, et que ce ne sera certainement pas la dernière. On peut même, allez, carrément se demander si ce n'est pas délibéré de la part de ces firmes, pour nous siphonner des données personnelles et/ou sensibles pour leur compte ou le compte d'une LEA.A partir du moment où on commence à utiliser ce genre de technologie, on est censé être au courant des potentiels menaces que cela représente pour la sécurité de nos données. Tout comme avec les ordinateurs et les smartphones.Qu'on soit néophyte ou expérimenté, on est tous sujets à une possible attaque. Après, c'est sûr que quelqu'un d'expérimenté donnera toujours plus de fil à retordre à son assaillant.Oui, j'ai 4 ampoules Hue, que j'ai acheté pour réguler plus efficacement mon rythme circadien, qui était sujet à des dérèglements. La possibilité de programmer un réveil lumineux le matin et une extinction progressive le soir avec transition vers une couleur 100% rouge (seulement en hiver; en été il fait clair trop tard...) m'a permis de maîtriser beaucoup mieux mon cycle veille/sommeil.Pour une attaque comme celle décrite dans cet article, à part être vigilant vis à vis d'éventuels dysfonctionnements du système, il n'y a malheureusement pas grand chose à faire. Si je le pouvais, je prendrais une ligne internet séparée du reste pour contrôler les ampoules, mais ce n'est pas possible chez moi.Mais d'une façon générale, je ne stocke pas de données sensibles sans protection conséquente. Mes disques durs sont chiffrés avec VeraCrypt et une phrase de passe robuste et montés sur l'ordi seulement quand c'est nécessaire. L'ordi lui-même n'est allumé et connecté au réseau que lorsque je m'en sers et rien de sensible n'est stocké dessus.Je ne me sers jamais de wi-fi public, plutôt du partage de connexion de mon smartphone. Quand ce n'est pas possible, wi-fi public avec un bon VPN.Mais même comme ça, je ne suis jamais tranquille