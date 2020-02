Un rapport récent émanant de la société de sécurité WordPress WebARX indique que les anciennes versions de ThemeGrill Demo Importer (un plugin livré avec des thèmes vendus par ThemeGrill, une entreprise de développement Web qui commercialise des thèmes WordPress) sont vulnérables aux attaques à distance conduites par des attaquants non authentifiés.En temps normal, ce plugin qui est installé sur plus de 200 000 sites Web permet à ses propriétaires d’importer du contenu de démonstration dans leurs thèmes ThemeGrill afin d’avoir des exemples et des repères à partir desquels ils peuvent construire leurs propres sites. À cause de cette vulnérabilité, un pirate peut cibler des sites Web bien particuliers et déclencher un comportement inattendu de ces derniers par l’intermédiaire d’un plugin.Dans les faits, elle permet au pirate de remettre le contenu du site à zéro, effaçant ainsi efficacement le contenu de tous les sites WordPress où un thème ThemeGrill est actif, et où le plugin vulnérable est installé. De ce fait, il est recommandé aux propriétaires de sites WordPress utilisant des thèmes commerciaux fournis par ThemeGrill de mettre à jour le plugin défaillant qui est installé avec ces thèmes afin de corriger ce bogue critique. Notez que cette vulnérabilité peut également permettre à l’attaquant de s’emparer des droits d’administrateur des sites Web ciblés. En effet, si la base de données du site contient un utilisateur nommé « admin », l’attaquant se voit alors accorder l’accès à cet utilisateur avec tous les droits d’administrateur sur le site.WebARX précise que la vulnérabilité affecte toutes les versions du plugin ThemeGrill Demo Importer entre la version 1.3.4 et 1.6.1. Une version plus récente sortie le weekend dernier (la version 1.6.2) du plugin intègre déjà un correctif pour ce bogue.Il s’agit du deuxième bogue d’un plugin WordPress révélé cette année qui peut permettre à des attaquants d’effacer des bases de données de sites. Le mois dernier, l’équipe de Wordfence a révélé un problème similaire dans le plugin WP Database Reset, installé sur plus de 80 000 sites Web. En parallèle, des chercheurs ont découvert des failles critiques dans trois plugins WordPress utilisés sur plus de 400 000 sites Web permettant d'accéder à un compte administrateur, mais heureusement des correctifs sont déjà disponibles.Source : WebARX Qu’en pensez-vous ?