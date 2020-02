Les progrès technologiques récents nous ont jusqu’ici très bien facilité la vie et nous ne sommes certainement pas au bout de nos surprises. En matière d'électronique embarquée pour automobiles, le désassemblage de Model 3 , a récemment montré que Tesla a 6 ans d’avance technologique sur les constructeurs historiques comme Toyota ou Volkswagen. Seulement, il s'avère que tout ce dont vous avez besoin pour tromper le système de caméra Tesla est un petit ruban adhésif. Cela peut paraître surprenant, mais ceci a été prouvé sur une Tesla modèle X et une autre de modèle S.En effet, c’est au cours d’une expérience assez troublante que 2 chercheurs en sécurité travaillant chez McAfee, ont réussi à inciter deux Teslas 2016, avec le régulateur de vitesse activé, à accélérer jusqu'à 50 mph dans une zone dont la limite est fixée à 35 mph. Les chercheurs Steve Povolny et Shivangee Trivedi puisqu’il s’agit d’eux, ont réussi cet exploit simplement en collant une fine bande noire de ruban adhésif sur le signe prolongeant la ligne médiane sur le numéro 3 du panneau de signalisation. Cela a suffi pour tromper la voiture qui a lu 85 mph sur le panneau au lieu de 35 mph.Cette astuce des chercheurs ne fonctionne que sur des Teslas dotées des systèmes de caméras Hardware Pack 1, mis en place par une société appelée. Ces systèmes ont été installés dans les véhicules entre 2014 et 2016. D’après McAfee, plus de 40 millions de véhicules, y compris de nombreux modèles Tesla, disposent de ce système. C’est assez effrayant quand on y pense, de savoir qu’on pourrait partager la chaussée avec des appareils pouvant si facilement être dupés. McAfee déclare avoir informé Tesla etdes résultats de cette expérience.Tesla a reconnu la recherche et a déclaré ne pas avoir l'intention de réparer les problèmes matériels sur cette génération de véhicules.pour sa part, a rejeté les conclusions de cette expérience, affirmant que la même erreur aurait pu être commise par l'œil humain. Les véhicules de Tesla sont désormais équipés de caméras propriétaires, mais avec tous les problèmes rencontrés par les modèles précédents, il y a des raisons de penser qu’il faudra encore longtemps avant que les voitures autonomes ne soient disponibles dans le commerce.Source : McAfee Qu’en pensez-vous ?Pensez-vous comme MobilEye, qu’un humain aurait lui aussi pu mal lire ce panneau ?