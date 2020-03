Vous pouvez désormais jailbreaker votre iPhone à partir d'un appareil Android, Voici comment faire 12PARTAGES 3 1 Le jailbreak d'iOS, également appelé débridage ou déverrouillage ou encore déplombage d'iOS, est un processus permettant aux utilisateurs d'appareils tournant sous le système d'exploitation mobile d'Apple iOS d'obtenir un accès complet pour déverrouiller toutes les fonctionnalités du système d'exploitation, éliminant ainsi les restrictions et sécurités posées par Apple. Réaliser ce processus était assez simple auparavant, car vous n’aviez besoin que d'un programme spécial installé sur votre ordinateur Mac ou Windows qui jailbreakerait l'appareil connecté au dit ordinateur via un câble Lightning.



Sachez donc que désormais, il vous est possible de le faire en vous servant uniquement d’un téléphone android au lieu d’un PC. Cela est possible grâce à l’outil Checkra1n. Toujours en version bêta pour le moment, mais très utile, Checkra1n prend en charge une multitude de modèles d'iPhone et d'iPad, et peut jailbreaker iOS 12.3 et plus. Il fonctionne sur toutes les mises à jour du système et c'est le seul qui vous permet de jailbreaker votre iPhone en utilisant un Android. L’inconvénient, si on peut le dire, est qu’il ne s’agit que d’un jailbreak temporaire, cela signifie que chaque fois que vous redémarrez votre appareil iOS, vous devez exécuter Checkra1n pour le jailbreaker à nouveau.





La raison pour laquelle Checkra1n fonctionne sur Android pour certains appareils iOS exécutant iOS 13 est que l'outil prend en charge macOS et Linux. Il faut préciser que vous devez avoir un accès root à l'appareil Android que vous utilisez pour effectuer le jailbreak, et il y a plus de chances que les choses tournent mal si vous ne le faites pas. Vous devez donc savoir ce que vous faites.



Pour jailbreaker votre iPhone avec l’outil Checkra1n, vous devrez relier les 2 téléphones grâce à un câble USB, ce qui signifie généralement un moyen de passer de l'USB-C d'Android au câble Lightning de l'iPhone. Ensuite, voici ce qu’il faudra faire :

téléchargez l'outil sur un appareil compatible ;

mettez-le dans un répertoire où l'exécution est autorisée ;

mettez votre iPhone ou iPad en mode DFU ;

exécutez checkra1n en mode CLI ;

autorisez Checkra1n à effectuer automatiquement son travail.

Une fois terminé, votre appareil est jailbreaké avec un accès Cydia. Il est important de préciser que le jailbreaking annule votre garantie, vous ne serez donc plus éligible aux mises à jour iOS. Tous ces points négatifs mis de côté, on peut aussi voir les avantages de pouvoir jailbreaker son iPhone en utilisant un Android. Comme le fait de pouvoir le faire lorsqu’on est en déplacement ou en voyage. Bien que certains se demandent si les avantages des fonctions de jailbreak l'emportent vraiment sur le risque constant d’endommager son appareil, tout dépend de vous et de ce que vous souhaitez faire.



