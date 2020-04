Signal, une plateforme de messagerie chiffrée, menace de se retirer du marché américain, Si le projet de loi anti-chiffrement EARN IT est adopté 11PARTAGES 3 0 EARN IT Act (Eliminating Abusive and Rampant Neglect of Interactive Technologies) est un projet de loi qui vise à réduire les protections légales des applications et des sites Web, ce qui pourrait compromettre le chiffrement en ligne. Signal, une application de messagerie qui offre un chiffrement de bout en bout, a averti mercredi qu’une éventuelle adoption de cette loi sapera le chiffrement de bout en bout, et a appelé ses utilisateurs à s'y opposer. En cas d’adoption du projet de loi, qui est sur la table du Sénat, l’application sera dans l’obligation de quitter le marché américain, a menacé Signal dans un billet de blog.



Selon le billet de blog publié par l'association à but non lucratif à l'origine de l'application gratuite, depuis le début de la pandémie de coronavirus, Signal a connu une forte augmentation de son trafic. « De nouveaux utilisateurs s'inscrivent à un rythme sans précédent, et nous avons augmenté la capacité de nos serveurs plus rapidement que nous ne l'avions prévu », lit-on dans le billet.





Mais mercredi, l'association a tiré la sonnette d'alarme autour du projet de loi EARN IT. « À un moment où plus de personnes que jamais bénéficient de ces protections (de chiffrement), le projet de loi EARN IT proposé par la commission judiciaire du Sénat menace de les mettre en danger », a écrit Joshua Lund, développeur chez Signal, dans le post.



Bien que l'objectif de cette nouvelle loi, qui bénéficie d'un soutien bipartite, soit d'éradiquer l'exploitation des enfants en ligne, elle y parvient en laissant le gouvernement américain imposer la manière dont les sociétés d’Internet doivent lutter contre ce problème - même si cela implique de saper le chiffrement de bout en bout qui protège les messages des fouineurs. Mais le problème est que les applications de messagerie chiffrées ne sont pas utilisées que par les méchants.



« Signal est recommandé par l'armée américaine. Il est couramment utilisé par les sénateurs et leur personnel. Les alliés américains de la Commission européenne sont également des utilisateurs de Signal. Le chiffrement de bout en bout est fondamental pour la sûreté, la sécurité et la confidentialité des conversations dans le monde entier », a dit l’association. En mars,



Les entreprises qui refuseront d’appliquer la loi une fois qu’elle sera adoptée risquent de perdre l'immunité juridique prévue par la section 230 de la loi Communications Decency Act, qui peut les mettre à l'abri de poursuites concernant des contenus répréhensibles ou illégaux publiés sur leurs sites Web ou leurs applications. « La loi EARN IT transforme la protection de l'article 230 en une hypocrite monnaie d'échange. À un niveau élevé, le projet de loi propose un système dans lequel les entreprises doivent obtenir la protection de la section 230 en suivant un ensemble de "



Elle prévient également que « Certains grands mastodontes de la technologie pourraient hypothétiquement supporter l'énorme charge financière que représente le traitement de centaines de nouvelles poursuites s'ils devenaient soudainement responsables des propos aléatoires de leurs utilisateurs, mais il ne serait pas possible pour une petite organisation à but non lucratif comme Signal de continuer à fonctionner aux États-Unis ».



EARN IT pourrait donner aux autorités le pouvoir de dicter la manière dont les sociétés d'Internet combattent l'exploitation des enfants en ligne



Selon Lund, les entreprises et organisations technologiques pourraient être contraintes de se délocaliser, et les nouvelles startups pourraient choisir de se lancer hors des Etats-Unis, si jamais elles sont contraintes d’abandonner le chiffrement de bout en bout. La raison pour laquelle Signal craint que le projet de loi ne compromette ce type de chiffrement est qu'il donne au procureur général américain William Barr - l'un des principaux critiques du chiffrement - le pouvoir de dicter la manière dont les sociétés d’Internet combattent l'exploitation des enfants en ligne.





En effet, au cours des derniers mois, M. Barr a demandé à Facebook de revenir sur



Toutefois, selon Signal, les efforts visant à saper le chiffrement de bout en bout risquent de ne pas faire de mal seulement qu’aux véritables criminels, qui choisiront simplement d'autres moyens de masquer leurs activités en ligne. « Si un logiciel facile à utiliser comme Signal devenait inaccessible, la sécurité de millions d'Américains (y compris les élus et les membres des forces armées) serait affectée de manière négative », selon Lund. « Pendant ce temps, les criminels continueraient simplement à utiliser des logiciels largement disponibles (mais moins pratiques) pour sauter à travers les cerceaux et continuer à avoir des conversations chiffrées », a-t-il ajouté.



Le projet de loi fait face à des contestations



Les législateurs, qui s’opposent au projet de loi, invoquent le risque d'abus. « Cette terrible loi est un cheval de Troie pour donner au procureur général Barr et à Donald Trump le pouvoir de contrôler les discours en ligne et d'exiger que le gouvernement ait accès à tous les aspects de la vie des Américains », a déclaré le sénateur Ron Wyden (D-Oregon) le mois dernier.



L'Electronic Frontier Foundation (EFF) fait partie des détracteurs de EARN IT. Selon Joe Mullin, analyste des politiques chez l’EFF, le projet de loi que la commission judiciaire du Sénat espère faire passer pourrait imposer un logiciel approuvé par le gouvernement qui scannerait chaque message envoyé par les utilisateurs. Selon M. Mullin, « les entreprises qui traitent ces messages ne seraient pas autorisées à les chiffrer de manière sécurisée, ou elles perdraient les protections juridiques qui leur permettent de fonctionner », a-t-il déclaré dans un article le mois dernier.



Riana Pfefferkorn, directrice associée de la surveillance et de la cybersécurité au Stanford Center for Internet and Society, est aussi contre le projet de loi. Selon Signal, elle a rédigé une analyse détaillée de certains des nombreux problèmes que pose ce projet de loi. Elle souligne notamment que le projet de loi donnerait un pouvoir sans précédent au procureur général William Barr, « qui deviendrait l'arbitre de toute recommandation de la commission des "meilleures pratiques" que le projet de loi EARN IT créerait », a rapporté Lund.



Mais le projet de loi a également reçu le soutien des sénateurs démocrates américains et républicains. « Notre objectif est de le faire d'une manière équilibrée qui n'entrave pas trop l'innovation, mais qui s'attaque par la force à l'exploitation des enfants », a déclaré le mois dernier le sénateur américaine Lindsey Graham en annonçant la loi. « En termes simples, les entreprises technologiques doivent faire mieux », a ajouté le sénateur Richard Blumenthal. « Les entreprises technologiques disposent d'une protection spéciale extraordinaire contre la responsabilité juridique, mais cette protection unique s'accompagne d'une responsabilité ».



Signal encourage les citoyens américains à prendre contact avec leurs élus et à exprimer leur opposition au projet de loi EARN IT via le centre d'action de l’EFF.



Un commentateur ne comprend pas pourquoi la police ne peut pas retrouver les criminels à cause des chats chiffrés de bout en bout. « Il n'est pas nécessaire de connaître le contenu d'un chat pour glaner des quantités massives de métadonnées », a-t-il écrit. Pour lui, « Si Facebook Messenger et WhatsApp sont véritablement chiffrés E2E, Facebook pourra toujours savoir en temps réel qui parle à qui, quelle est son adresse IP et, éventuellement, sa localisation réelle (s'il utilise l'application sur son téléphone). Cela peut être utilisé pour créer un profil de signature... »



Aussi, écrit-il, « Les terroristes et les pédophiles les plus dangereux utilisent des moyens de communication bien plus sophistiqués que Wire, Signal, WhatsApp, Wickr, etc. » Et vous, qu’en pensez-vous ?



