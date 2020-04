La dernière mise à jour majeure Zoom 5.0 annoncée avec un chiffrement amélioré, Et plus d'options de sécurité 0PARTAGES 3 0 Zoom a annoncé mercredi de nombreuses options d’améliorations de sécurité et de vie privée dans Zoom 5.0, la dernière mise à jour majeure, alors que l’entreprise n’est qu’à son premier mois de son plan de trois mois annoncé le 1er avril pour identifier, traiter et améliorer les capacités de sécurité et de confidentialité de sa plateforme de vidéoconférence. Dans un article de blog publié mercredi, l’entreprise dit avoir soumis son réseau, l'expérience utilisateur et toutes les fonctionnalités de son client de vidéoconférence à un examen rigoureux. Avec la prochaine version, les utilisateurs pourront bénéficier de l'ajout du chiffrement AES 256 bits GCM, ainsi que de la possibilité de choisir les options de routage des appels.



Zoom a été l'un des premiers bénéficiaires de la hausse de la demande des applications de vidéoconférence - la société est passée de 10 millions d'utilisateurs en décembre à plus de 200 millions en mars -, alors que le nombre de réunions et classes en ligne est en augmentation pour s’adapter à la période du Covid-19. Mais des problèmes de sécurité et de confidentialité, liés au fait que la plateforme n’était prête à accueillir autant d’utilisateurs, ont emmené l’entreprise à annoncé





La semaine dernière, l’éditeur de Zoom a annoncé une amélioration des capacités de mots de passe pour les réunions Zoom, les webinaires et les enregistrements dans le cloud. Cette semaine, Il a dévoilé plus de détails de la prochaine version majeure de sa plateforme Zoom qui permet de résoudre de nombreux problèmes de sécurité et de respect de la vie privée ayant fait l’objet de nombreux critiques ces dernières semaines.



Le PDG de la société, Eric S Yuan, a déclaré : « Je suis fier d'atteindre cette étape de notre plan de 90 jours, mais ce n'est que le début. Nous avons bâti notre entreprise en apportant du bonheur à nos clients. Nous allons gagner la confiance de nos clients et allons leur apporter le bonheur en nous concentrant sur la fourniture de la plateforme la plus sûre possible ».



Le passage au chiffrement AES 256 bits GCM est l’une des améliorations majeures dans le réseau Zoom. Ce changement permet de garantir la confidentialité et l'intégrité des données des réunions, des webinaires vidéo et des données des téléphones des utilisateurs de Zoom. Selon l’article de Zoom, la nouvelle norme de chiffrement dans Zoom 5.0, dont la sortie est prévue dans la semaine, prendra effet une fois que tous les comptes seront activés avec GCM. L'activation des comptes à l'échelle du système aura lieu le 30 mai.



Aussi, comme annoncé plus tôt ce mois, Zoom 5.0 présentera un bouton "Sécurité" réunissant toutes les fonctions liées. Oded Gal, directeur général de Zoom, a déclaré :



« Nous avons une vision globale de la vie privée de nos utilisateurs et de la sécurité de notre plateforme. De notre réseau à l'expérience utilisateur, en passant par nos fonctionnalités, tout est soumis à un examen rigoureux. En fin de compte, le chiffrement AES 256 bits GCM va relever la barre pour sécuriser les données de nos utilisateurs en transit. Au premier plan, je suis très enthousiaste au sujet de l'icône "Sécurité" dans la barre de menu de la réunion. Elle met nos dispositifs de sécurité, existants et nouveaux, au premier plan pour nos hôtes de réunion. Avec des millions de nouveaux utilisateurs, cela permettra de s'assurer qu'ils ont un accès instantané à des contrôles de sécurité importants dans leurs réunions ».



Une autre amélioration réseau dans la nouvelle version de Zoom, c’est la possibilité pour les comptes payants de choisir la région dans laquelle ils souhaitent que les données soient routées. Selon la société, l'administrateur du compte peut choisir les régions du centre de données que les réunions et webinaires hébergés par son compte utilisent pour le trafic en temps réel au niveau du compte, du groupe ou de l'utilisateur. Cette fonction est destinée à dissiper les craintes que les chats et





Des améliorations pour améliorer l’expérience et les contrôles de l’utilisateur



Icône de Sécurité : Les fonctions de sécurité de Zoom, qui étaient auparavant accessibles dans tous les menus de la réunion, sont maintenant regroupées et accessibles en cliquant sur l'icône de sécurité dans la barre de menu de la réunion sur l'interface de l'hôte.



Contrôles robustes de l'hôte : Les hôtes pourront "signaler un utilisateur" à Zoom via l'icône de Sécurité. Ils pourront également désactiver la possibilité pour les participants de se renommer. Pour les clients du secteur de l'éducation, le partage d'écran est désormais limité par défaut à l'hôte.



Salle d'attente activée par défaut : La salle d'attente, une fonction existante qui permet à un hôte de garder les participants dans des salles d'attente virtuelles individuelles avant qu'ils ne soient admis à une réunion, est maintenant activée par défaut pour les comptes Education, Basic et licence unique Pro. Tous les hôtes peuvent désormais également activer la salle d'attente pendant que leur réunion est déjà en cours.



Complexité du mot de passe pour les réunions et activation par défaut : Les mots de passe pour les réunions, une fonction existante de Zoom, est maintenant activée par défaut pour la plupart des clients, y compris tous les clients Basic, les clients à licence unique Pro et les clients Education du primaire au secondaire. Les administrateurs de compte ont maintenant la possibilité de définir la complexité des mots de passe (tels que la longueur, les caractères alphanumériques et les caractères spéciaux requis). En outre, les administrateurs de Zoom Phone peuvent désormais ajuster la longueur du code PIN nécessaire pour accéder à la messagerie vocale.



Enregistrement des mots de passe dans le cloud : Les mots de passe sont désormais définis par défaut pour tous ceux qui accèdent aux enregistrements dans le cloud, à l'exception de l'hôte de la réunion. Pour les comptes administrés, les administrateurs de compte ont maintenant la possibilité de définir la complexité du mot de passe.



Partage sécurisé des contacts de compte : Zoom 5.0 prendra en charge une nouvelle structure de données pour les grandes organisations, leur permettant de relier les contacts de plusieurs comptes afin que les personnes puissent facilement et en toute sécurité rechercher et trouver des réunions, des chats et des contacts téléphoniques.



Zoom n'est peut-être encore qu’au début de ses efforts, mais les changements annoncés et sa prompte réaction pour répondre aux questions de sécurité et de confidentialité sont bien appréciés. « Ils semblent vraiment écouter et travailler pour résoudre les plus grosses plaintes », a écrit un premier commentateur. Un autre, qui salue les changements, espère que Zoom se conformera réellement et entièrement au GDPR en respectant la vie privée des utilisateurs en Europe. « Cela concerne non seulement les données en transit qui ne quittent pas les centres de données européens de Zoom, mais aussi les données au repos qui doivent être stockées uniquement en Europe et efficacement chiffrées avec un algorithme AES 256 bits », a-t-il ajouté.



Source :



Et vous ?



Que pensez-vous des améliorations annoncées par Zoom ?

Êtes-vous utilisateur de Zoom ? Ces changements résolvent-ils l’ensemble des problèmes de sécurité et de confidentialité de la plateforme ?

Pensez-vous que la correction des faiblesses attirera davantage d’utilisateurs sur Zoom ?



Lire aussi



Certaines clés de chiffrement de Zoom sont transmises aux participants d'une réunion via des serveurs en Chine selon les chercheurs, Zoom l'admet et s'explique

Zoom met à jour son logiciel pour améliorer la protection par mots de passe des vidéoconférences, et pour sécuriser les enregistrements sur le cloud

Zoom annonce un gel des fonctionnalités pendant 90 jours pour résoudre les problèmes de confidentialité et de sécurité, alors que l'application a atteint 200 millions d'utilisateurs quotidiens

Zoom poursuivi en justice par un de ses actionnaires pour non-divulgation des problèmes de confidentialité et de sécurité, la valeur de l'action de l'entreprise connait une baisse Zoom a annoncé mercredi de nombreuses options d’améliorations de sécurité et de vie privée dans Zoom 5.0, la dernière mise à jour majeure, alors que l’entreprise n’est qu’à son premier mois de son plan de trois mois annoncé le 1er avril pour identifier, traiter et améliorer les capacités de sécurité et de confidentialité de sa plateforme de vidéoconférence. Dans un article de blog publié mercredi, l’entreprise dit avoir soumis son réseau, l'expérience utilisateur et toutes les fonctionnalités de son client de vidéoconférence à un examen rigoureux. Avec la prochaine version, les utilisateurs pourront bénéficier de l'ajout du chiffrement AES 256 bits GCM, ainsi que de la possibilité de choisir les options de routage des appels.Zoom a été l'un des premiers bénéficiaires de la hausse de la demande des applications de vidéoconférence - la société est passée de 10 millions d'utilisateurs en décembre à plus de 200 millions en mars -, alors que le nombre de réunions et classes en ligne est en augmentation pour s’adapter à la période du Covid-19. Mais des problèmes de sécurité et de confidentialité, liés au fait que la plateforme n’était prête à accueillir autant d’utilisateurs, ont emmené l’entreprise à annoncé un gel des fonctionnalités pendant 90 jours pour résoudre ces problèmes.La semaine dernière, l’éditeur de Zoom a annoncé une amélioration des capacités de mots de passe pour les réunions Zoom, les webinaires et les enregistrements dans le cloud. Cette semaine, Il a dévoilé plus de détails de la prochaine version majeure de sa plateforme Zoom qui permet de résoudre de nombreux problèmes de sécurité et de respect de la vie privée ayant fait l’objet de nombreux critiques ces dernières semaines.Le PDG de la société, Eric S Yuan, a déclaré : « Je suis fier d'atteindre cette étape de notre plan de 90 jours, mais ce n'est que le début. Nous avons bâti notre entreprise en apportant du bonheur à nos clients. Nous allons gagner la confiance de nos clients et allons leur apporter le bonheur en nous concentrant sur la fourniture de la plateforme la plus sûre possible ».Le passage au chiffrement AES 256 bits GCM est l’une des améliorations majeures dans le réseau Zoom. Ce changement permet de garantir la confidentialité et l'intégrité des données des réunions, des webinaires vidéo et des données des téléphones des utilisateurs de Zoom. Selon l’article de Zoom, la nouvelle norme de chiffrement dans Zoom 5.0, dont la sortie est prévue dans la semaine, prendra effet une fois que tous les comptes seront activés avec GCM. L'activation des comptes à l'échelle du système aura lieu le 30 mai.Aussi, comme annoncé plus tôt ce mois, Zoom 5.0 présentera un bouton "Sécurité" réunissant toutes les fonctions liées. Oded Gal, directeur général de Zoom, a déclaré :« Nous avons une vision globale de la vie privée de nos utilisateurs et de la sécurité de notre plateforme. De notre réseau à l'expérience utilisateur, en passant par nos fonctionnalités, tout est soumis à un examen rigoureux. En fin de compte, le chiffrement AES 256 bits GCM va relever la barre pour sécuriser les données de nos utilisateurs en transit. Au premier plan, je suis très enthousiaste au sujet de l'icône "Sécurité" dans la barre de menu de la réunion. Elle met nos dispositifs de sécurité, existants et nouveaux, au premier plan pour nos hôtes de réunion. Avec des millions de nouveaux utilisateurs, cela permettra de s'assurer qu'ils ont un accès instantané à des contrôles de sécurité importants dans leurs réunions ».Une autre amélioration réseau dans la nouvelle version de Zoom, c’est la possibilité pour les comptes payants de choisir la région dans laquelle ils souhaitent que les données soient routées. Selon la société, l'administrateur du compte peut choisir les régions du centre de données que les réunions et webinaires hébergés par son compte utilisent pour le trafic en temps réel au niveau du compte, du groupe ou de l'utilisateur. Cette fonction est destinée à dissiper les craintes que les chats et les clés de chiffrement de Zoom soient envoyés à des serveurs chinois que Zoom a admises plus tôt ce mois.Les fonctions de sécurité de Zoom, qui étaient auparavant accessibles dans tous les menus de la réunion, sont maintenant regroupées et accessibles en cliquant sur l'icône de sécurité dans la barre de menu de la réunion sur l'interface de l'hôte.Les hôtes pourront "signaler un utilisateur" à Zoom via l'icône de Sécurité. Ils pourront également désactiver la possibilité pour les participants de se renommer. Pour les clients du secteur de l'éducation, le partage d'écran est désormais limité par défaut à l'hôte.La salle d'attente, une fonction existante qui permet à un hôte de garder les participants dans des salles d'attente virtuelles individuelles avant qu'ils ne soient admis à une réunion, est maintenant activée par défaut pour les comptes Education, Basic et licence unique Pro. Tous les hôtes peuvent désormais également activer la salle d'attente pendant que leur réunion est déjà en cours.Les mots de passe pour les réunions, une fonction existante de Zoom, est maintenant activée par défaut pour la plupart des clients, y compris tous les clients Basic, les clients à licence unique Pro et les clients Education du primaire au secondaire. Les administrateurs de compte ont maintenant la possibilité de définir la complexité des mots de passe (tels que la longueur, les caractères alphanumériques et les caractères spéciaux requis). En outre, les administrateurs de Zoom Phone peuvent désormais ajuster la longueur du code PIN nécessaire pour accéder à la messagerie vocale.Les mots de passe sont désormais définis par défaut pour tous ceux qui accèdent aux enregistrements dans le cloud, à l'exception de l'hôte de la réunion. Pour les comptes administrés, les administrateurs de compte ont maintenant la possibilité de définir la complexité du mot de passe.Zoom 5.0 prendra en charge une nouvelle structure de données pour les grandes organisations, leur permettant de relier les contacts de plusieurs comptes afin que les personnes puissent facilement et en toute sécurité rechercher et trouver des réunions, des chats et des contacts téléphoniques.Zoom n'est peut-être encore qu’au début de ses efforts, mais les changements annoncés et sa prompte réaction pour répondre aux questions de sécurité et de confidentialité sont bien appréciés. « Ils semblent vraiment écouter et travailler pour résoudre les plus grosses plaintes », a écrit un premier commentateur. Un autre, qui salue les changements, espère que Zoom se conformera réellement et entièrement au GDPR en respectant la vie privée des utilisateurs en Europe. « Cela concerne non seulement les données en transit qui ne quittent pas les centres de données européens de Zoom, mais aussi les données au repos qui doivent être stockées uniquement en Europe et efficacement chiffrées avec un algorithme AES 256 bits », a-t-il ajouté.Source : Zoom Que pensez-vous des améliorations annoncées par Zoom ?Êtes-vous utilisateur de Zoom ? Ces changements résolvent-ils l’ensemble des problèmes de sécurité et de confidentialité de la plateforme ?Pensez-vous que la correction des faiblesses attirera davantage d’utilisateurs sur Zoom ?