Les auteurs du Ransomware Shade mettent un terme à leurs opérations. L'annonce s'accompagne de la publication de plus de 750 000 clés de déchiffrement. En sus, les cybercriminels présentent leurs excuses pour le préjudice causé à leurs victimes.Le Ransomware Shade est en service depuis environ 2014. À la différence d'autres familles de rançongiciels qui évitent de chiffrer les postes de travail de tiers en Russie et dans d'autres pays de l'ex-URSS, Shade ciblait ceux de personnes en Russie et en Ukraine.Michael Gillespie, créateur du site d’identification de ransomware ID Ransomware rapporte que les requêtes d’information liées à ce dernier étaient régulières au fil des ans, ce, jusqu’à la fin de l’année précédente où elles ont commencé à baisser. La récente création d’un dépôt GitHub révèle la cause de cette diminution. De façon ramassée, les auteurs du rançongiciel font savoir qu’ils ont arrêté de mener des attaques à la fin de l’année 2019.« Nous sommes l’équipe qui a créé un cheval de Troie principalement connu sous le nom de Shade, Troldesh ou Encoder.858. En fait, nous avons arrêté sa distribution fin 2019. Nous avons maintenant décidé de mettre un point final à cette histoire et de publier toutes les clés de déchiffrement en notre possession (plus de 750 000 en tout). En sus, nous procédons à la publication de notre logiciel de déchiffrement. Nous espérons également qu’une fois en possession des clés de déchiffrement, les éditeurs d’antivirus seront à même dee publier des outils de déchiffrement plus conviviaux. Toutes les autres données en lien avec notre activité (y compris le code source du cheval de Trois) ont été détruites de façon irrévocable. Nous nous excusons auprès de toutes les victimes du cheval de Troie et espérons que les clés que nous avons publiées les aideront à récupérer leurs données », précisent-ils.Grosso modo, le dépôt GitHub contient 5 clés de déchiffrement maîtresses, plus de 750 000 clés de déchiffrement individuelles, des instructions sur la façon de s’en servir et un lien vers leur logiciel de déchiffrement. D’après le chercheur en sécurité Sergei Golovanov de la firme Kaspesky, les contenus sont authentiques.L’équipe Shade vient allonger la liste des groupes de cybercriminels qui ont leurs activités à l’arrêt en cette période de confinement. Avec avril 2020 qui tire à petits pas à son terme, cela va faire à minima quatre mois que la (désormais) pandémie de coronavirus s’est déclenchée. De par le monde on s’active pour apporter réponse au manque de respirateurs artificiels face à l’afflux de patients atteints. Les solutions envisagées tournent autour de l’open source, du Do It Yourself et de la possibilité de mobiliser de grands acteurs de l’industrie pour fabriquer des respirateurs dans les plus brefs délais . Bref, le monde se mobilise et les cybercriminels ne sont pas en reste. Dans une publication parue à la fin du mois de mars de l’année en cours, une contribution des « bad guys » est tombée. C’était un communiqué des auteurs du ransomware Maze dans lequel le groupe promettait de ne pas attaquer les hôpitaux en pleine pandémie. Dans la même note d’information, l’offre faisait suite à une autre qui concernait des remises sur des services de déchiffrement.Source : GitHub Que pensez-vous de cette décision ?