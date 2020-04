Base de données hébergée sur un serveur Elasticsearch

Une fuite dangereuse

Bases de données Elasticsearch : mal sécurisées

Les abonnés du site internet du Figaro sont exposés à un risque de piratage et de fraude. En effet, 8 To de données, contenant des données personnelles d’abonnés et d’inscrits au site ont été accessibles en ligne depuis plusieurs mois, révèle Safety Detective, une entreprise de sécurité informatique, dans un rapport. Pour y accéder, aucun mot de passe n’est requis. Il suffit de connaître l’adresse IP de la base de données.La base de données du Figaro est hébergée en France sur un serveur Elasticsearch appartenant à Poney Telecom. Celle-ci contenait « des journaux API pour ses sites Internet Classique et mobile, datant des trois derniers mois », explique Safety Detectives.« Les journaux API de la base de données contenaient les données des utilisateurs ayant créé un compte d’abonnement sur le site Internet du Figaro entre février et avril 2020, ainsi que les données des utilisateurs préexistants s’étant connectés à leurs comptes pendant cette période », précise le rapport.Les données personnelles accessibles étaient :De plus, les données personnelles appartenant aux journalistes et salariés du Figaro ont également été exposées.« La base de données compromise contenait également de nombreux journaux techniques exposant les serveurs « back end » du Figaro et potentiellement davantage de données sensibles pouvant être précieuses aux yeux de pirates souhaitant compromettre l’infrastructure de données de l’entreprise », ajoute Safety Detectives.« Les données exposées peuvent être utilisées par des pirates pour usurper l’identité et mener différentes formes de fraude contre ceux dont les données ont fuité. En combinant l’adresse électronique, les données personnelles et d’autres détails appartenant à un utilisateur, des pirates auront amplement la possibilité de commettre des fraudes financières, fiscales, à l’assurance, et bien d’autres », indique le rapport.De plus, les mots de passe exposés pourraient être utilisés par les pirates pour se connecter aux autres adresses électroniques des utilisateurs, comme Orange, Hotmail, Gmail, iCloud, ceux-ci utilisant généralement le même mot de passe pour plusieurs comptes.Les adresses électroniques exposées peuvent également être la cible de campagnes d’hameçonnage très efficaces, visant les victimes et leurs contacts, et même l’entreprise.Des fuites de données impliquant des bases de données Elasticsearch ont déjà été révélées auparavant. En août 2019, 40 Go de données et 134 millions de documents appartenant au constructeur automobile japonais Honda ont été exposés via une base de données Elasticsearch. L’intégralité du plan d’adressage réseau de l’entreprise, tous les postes des employés, y compris celui du CEO, étaient ainsi accessibles. En octobre dernier, les informations de près de 7,5 millions d’utilisateurs d’Adobe Creative Cloud ont été exposées sur Internet via le même type de base de données . Et récemment, en février, des chercheurs ont trouvé une base de données de Decathlon sur un serveur Elasticsearch non sécurisé se trouvant en Espagne. 9 Go de données, comprenant environ 123 millions d’enregistrements sur les clients et les employés de l’entreprise française étaient alors exposées.Par ailleurs, Poney Telecom souffre aussi d’une mauvaise réputation. En effet, cette société de serveurs Internet dirigée depuis la France est souvent critiquée pour ses pratiques douteuses et contraires à l’éthique en matière d’hébergement. De plus, de nombreuses attaques en ligne provenant de son réseau de serveurs ont déjà été signalées. Toutefois, Poney Telecom reste en activité malgré les poursuites judiciaires dont il fait l’objet depuis quelques années.Source : Safety Detectives Qu'en pensez-vous ?