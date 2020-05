Dans l'affaire Terpin contre Pinsky, 20-cv-03557, du tribunal de district de New York à Manhattan, Michael Terpin affirme que son téléphone a été piraté et son argent volé en 2018, par un réseau dirigé par Ellis Pinksy dans le cadre d'une « cybercriminalité sophistiquée ». Terpin, le fondateur et directeur général de la société de conseil Transform Group, poursuit Pinsky, aujourd'hui âgé de 18 ans.Dans sa plainte déposée jeudi dernier, le plaignant Michael Terpin accuse le lycéen de banlieue de New York d’être le cerveau et le meneur d’un stratagème de cybercriminalité. Terpin demande un triple dommage de 71 millions de dollars à l’accusé Ellis Pinsky et à ses co-conspirateurs.« Pinsky et ses autres collaborateurs sont en fait des génies informatiques maléfiques aux traits sociopathes qui ruinent sans cœur la vie de leurs victimes innocentes et se vantent joyeusement de leurs vols de plusieurs millions de dollars », a déclaré Terpin.Selon ce dernier, le réseau de Pinsky identifie les personnes possédant d'importants avoirs en devises cryptographiques. Utilise des échanges de cartes SIM pour prendre le contrôle des smartphones et des comptes de cryptomonnaie en trompant les employés de leurs opérateurs de téléphonie mobile. Les pirates sont ainsi en mesure d'intercepter des messages d'authentification, d'obtenir des informations et de vider les comptes en monnaie cryptographique de leurs victimes.Pinsky s'est vanté auprès de ses amis d'avoir volé, dès l'âge de 13 ans, plus de 100 millions de dollars en monnaie de cryptologie, dont des centaines de milliers ont été convertis en argent liquide stocké dans sa chambre à coucher, précise le plaignant. Terpin affirme également qu'après avoir confronté Pinsky sur son rôle présumé dans le vol, l'adolescent lui a envoyé de la cryptomonnaie, de l'argent et une montre d'une valeur combinée de 2 millions de dollars. Il prétend que Pinsky a reconnu lui avoir volé.Terpin a déclaré que Pinsky avait été aidé par Nicholas Truglia, qui a été inculpé au pénal pour un coup de vol à New York en décembre dernier. Ce dernier a plaidé non-coupable dans les deux cas. Terpin a obtenu un jugement par défaut de 75,8 millions de dollars contre Truglia l'année dernière devant le tribunal de l'État de Californie. L'avocat de Truglia a refusé de commenter.En plus de Pinsky, Terpin a poursuivi AT&T son opérateur de téléphonie mobile en 2018. Il soutenait que c'est le laxisme de l'opérateur en matière de sécurité qui avait permis au groupe de Pinsky de prendre le contrôle de son téléphone. L'entreprise a réfuté cette allégation.Sources : Twitter Quel est votre avis sur cette situation ?Avez-vous déjà été victime de coup de vol comme décrit plus haut ?Quelles sont les précautions ou méthodes que vous employez pour être à l'abri de tels désagréments ?