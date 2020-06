George Floyd : plusieurs cyberattaques surviennent au milieu des troubles américains faisant penser à hactivist Réapparition du groupe de hackers ou simples rumeurs ? 8PARTAGES 4 0 La mort tragique du Noir américain George Floyd, survenue il y a quelques jours à Minneapolis, a provoqué une vague d’indignations collectives laissant place à de violentes manifestations dans plusieurs villes du pays. Il semble qu’au milieu de toute cette agitation, un groupe de hackers anonymes nommé hacktivist aurait refait surface et s’emploierait à exposer au monde les nombreux crimes de la police de Minneapolis.



Ce groupe de hackers a pour symbole un masque de Guy Fawkes et ne possède aucune structure de commandement. Donc chacun des membres peut agir librement sans être tenu de suivre un agenda précis, mais la plupart du temps, ils s’attaquent à ceux qu’ils accusent d’abus de pouvoir. Leurs actions sont toujours visibles par tous comme le détournement de sites web ou leur mise hors ligne de force.





Les rumeurs sur la probable réapparition du groupe hactivist surviennent après qu’on a observé un ensemble de potentielles cyberattaques en relation avec les manifestations de George Floyd. Parmi celles-ci, on peut citer le fait que le site web du département de police de Minneapolis ait été temporairement mis hors ligne au cours du week-end dans une attaque présumée de déni de service distribué. On peut également citer le fait qu’une base de données appartenant au service de police et contenant des adresses e-mail et de mots de passe, a été piratée, laissant les données en circulation sur la toile. L’attaque qui renforce le plus ces rumeurs est celle d’une page du site web d'une agence mineure des Nations Unies qui a été transformée en mémorial pour Floyd, remplaçant son contenu par le message Rest in Power, George Floyd, avec un logo anonyme.



Certaines personnes pensent que ces attaques ne sont pas l’œuvre de ce groupe de hackers, mais lorsqu’on se penche sur les actions passées du groupe, on voit clairement qu’elles sont identiques aux récentes cyberattaques. Rappelons qu’en 2008, l'Église de Scientologie a vu certains de ses sites web être mis hors ligne du fait d’une attaque par déni de service distribué, attribuée à ce groupe de hackers. Rappelons aussi qu’en 2014, lorsque la fusillade de Michael Brown à Ferguson, dans le Missouri, a déclenché une vague de protestations, ce même groupe de hackers a désactivé le site web de la ville, compromettant ainsi les communications à l'hôtel de ville.



S’il est avéré qu’il s’agit bel et bien de ce groupe de hackers, il est donc fort probable qu’il ne s’arrêtera pas à ce niveau. Il ne sera donc pas surprenant d’entendre à nouveau parler d’eux dans les jours à venir. La police de Minneapolis a donc tout intérêt à rester sur ses gardes au vu de la cyber puissance de ce groupe.



Avez-vous déjà entendu parler de ce groupe de hackers ?

Pensez-vous que ces attaques soient réellement l’œuvre de ce groupe de hackers ?



