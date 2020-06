Sept fournisseurs de services de cybersécurité obtiennent le statut de champion Dans la matrice de leadership 2020 en matière de cybersécurité de Canalys 0PARTAGES 3 0 Publiée à l'intention des clients du service d'analyse de la cybersécurité de Canalys, la matrice de leadership en matière de cybersécurité évalue les performances des fournisseurs dans le secteur. Elle se base sur les retours d'information du canal de distribution à propos du référentiel des fournisseurs au cours des 12 derniers mois. Elle est également basée sur une analyse indépendante des fournisseurs qui évalue la vision et la stratégie, la compétitivité du portefeuille, la couverture des clients, les activités du secteur, les fusions et acquisitions, le lancement de nouveaux produits, les initiatives récentes du secteur et les initiatives futures prévues des fournisseurs.



Selon cette étude de Canalys, Cisco, ESET, Fortinet et Palo Alto Networks ont réaffirmé leur position de Champions dans l'édition 2020. Ils ont été rejoints par Juniper Networks, Kaspersky et Trend Micro.





Le marché global de la cybersécurité a connu une forte croissance en 2019, il a été en hausse de 12 % selon les estimations de Canalys. « L'augmentation rapide du travail à distance en raison de la pandémie COVID-19 a considérablement augmenté les dépenses de sécurité au premier trimestre 2020, en particulier pour la sécurité des terminaux et du cloud, l'accès VPN et la gestion des accès d'identité, puisque les entreprises se sont empressées de sécuriser leurs employés », a déclaré Matthew Ball, analyste en chef de Canalys. « De nouveaux défis en matière de sécurité continueront à se poser, car même si les entreprises retournent dans leurs bureaux partout dans le monde, un nombre important de personnes continueront à travailler à distance », a-t-il ajouté.



Cisco occupe une position de leader sur le marché de la sécurité et se concentre en permanence sur les services de management. L’entreprise a alloué des ressources dédiées pour aider ses partenaires à construire leurs propres services de sécurité administrés et son lancement de SecureX contribuera à stimuler l'activité des fournisseurs de services cloud en offrant une vue unifiée de son portefeuille.



ESET a été très bien noté par les partenaires pour sa facilité d'utilisation. La société a continué à se concentrer sur l'expansion internationale et a lancé un nouveau module d'activation de fournisseur de services cloud. Il a intégré les remarques des conseils partenaires locaux sur les technologies de la feuille de route des produits et les besoins des clients.



Fortinet a offert des spécialisations aux partenaires dans des domaines clés afin d'encourager les revenus générés par les partenaires, chez les clients nouveaux et existants. Sa récente acquisition d'enSilo et de CyberSponse sera intégrée à son architecture Security Fabric, ce qui lui ouvrira encore plus de possibilités de partenariat.



Juniper Networks a réalisé un investissement massif dans la sécurité en 2019, avec le lancement de sa stratégie de sécurité connectée. Son programme de fournisseur de services cloud continuera son expansion en 2020.



Kaspersky a continué à investir dans son programme de partenariat et ses plateformes partenaires, en proposant de nouveaux modèles de facturation et des équipes de soutien dédiées aux fournisseurs de services cloud. Elle a ciblé le recrutement et l'intégration des fournisseurs de services cloud avec ses principales plateformes.



Palo Alto Networks a été l'un des cinq fournisseurs de cybersécurité à la croissance la plus rapide en 2019 et a obtenu des notes constamment élevées de la part de ses partenaires. Sa stratégie de diversification de ses activités a trouvé un écho auprès de ses partenaires. Elle a continué à investir dans les Fournisseurs de services cloud et les CSSP.



Trend Micro a augmenté ses investissements dans sa stratégie de canal prioritaire en 2019 et en 2020 et a contribué à la croissance des fournisseurs de services cloud par le biais de services cogérés. Le lancement de sa plateforme Cloud One, cette année, va permettre de développer l'activité SaaS dans l'ensemble de son portefeuille.





Les principaux autres fournisseurs qui se répartissent en trois catégories : les concurrents, les producteurs et ceux qui sont à la traîne.



Les concurrents : Sophos et SonicWall sont toujours très bien notés par les partenaires, mais ont dû faire face à certains défis, soit en termes de performance du marché, soit en raison de la baisse du niveau de confiance de chaîne de distribution, au cours des 12 derniers mois. Leurs stratégies montrent un potentiel de gain de parts de marché, mais il y a des défis majeurs à relever.



Les producteurs : Bitdefender, Check Point, Malwarebytes, WatchGuard et Zscaler ont réalisé des investissements dans le secteur qui ont amélioré la perception des partenaires au cours des 12 derniers mois. Les fournisseurs de ce groupe ont utilisé des approches variées, telles que le lancement de nouveaux programmes de partenariat, des fusions et acquisitions, une plus grande concentration sur les fournisseurs de services cloud et le développement d'entreprises centrées sur le cloud, pour maintenir une forte croissance.



Ceux à la traîne : Symantec, IBM et McAfee ont une opinion des partenaires du domaine plus faible que leurs pairs, qui a chuté au cours des 12 derniers mois. Les fournisseurs de ce groupe ont obtenu des résultats inférieurs à la moyenne du marché et les partenaires les ont évalués moins favorablement que l'année dernière. Des mesures telles que la génération de prospects et les activités de marketing, la génération de croissance par le service et le soutien, et l'efficacité de la gestion de leur compte ont été jugées les plus faibles par les partenaires.



Pour le reste de l'année, les dépenses en matière de cybersécurité vont ralentir alors que les industries durement touchées sont aux prises avec des réductions budgétaires et des retards dans les grands projets. « Les fournisseurs prévoient déjà de soutenir leurs clients et la chaîne de distribution en proposant des extensions de licence gratuites et des avantages financiers. La chaîne joue un rôle clé dans cette situation en soutenant et en gérant les clients. Les fournisseurs qui soutiennent et permettent aux partenaires d'agir seront les mieux placés pour répondre rapidement aux besoins des clients au cours des 12 prochains mois », a déclaré Ketaki Borade, analyste de recherche chez Canalys.



