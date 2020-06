Des outils du dark web mettent en lumière les dangers d'une mauvaise gestion des mots de passe Selon Recorded Future 0PARTAGES 3 1 Des outils tels que les « checkers » et « Brute Forcers » disponibles gratuitement sur le dark web aident les criminels non qualifiés à lancer des attaques automatisées contre les sites web des organisations.



Recorded Future, entreprise spécialisée dans l’analyse des données de la cybersécurité, révèle dans un rapport que les industries les plus touchées par ces outils sont les industries de conception des logiciels, les médias et les divertissements, le commerce électronique, la finance et les télécommunications.

Il souligne que la réutilisation des mots de passe et la mauvaise hygiène de la gestion des mots de passe restent parmi les principaux problèmes pour permettre des attaques réussies de bourrage de comptes.





Les « checkers » (ou vérificateurs) sont des outils automatisés (scripts ou logiciels) utilisés par les cybercriminels pour vérifier en masse la validité des combinaisons d'identifiants de connexion des utilisateurs. Ces vérificateurs peuvent utiliser la page principale du site web, l'application mobile ou une fonction de l'interface de programmation d'application (API) pour identifier les comptes valides.



Les « Brute forcers » quant à eux sont également des outils automatisés mais adaptés au craquage de mots de passe. Ils sont utilisés pour accéder à des comptes d'utilisateurs par le biais de requêtes automatisées de serveurs. Ces outils tentent de deviner et de craquer des mots de passe ou des noms d'utilisateurs en utilisant une méthode d'essai et d'erreurs ou via une attaque par force brute (ou dictionnaire).



Des informations partielles telles qu'un nom d'utilisateur obtenu à partir d'un vidage de données permettent également à un attaquant d'utiliser plus facilement la force brute pour obtenir le mot de passe.



Les auteurs du rapport notent que : « les cybercriminels utilisent couramment des listes contenant des milliers d'informations d'identification avec des outils automatisés, personnalisés et « prêts à l'emploi » disponibles sur le dark web. De nombreux outils prennent en charge un nombre illimité de plugins personnalisés appelés « configs » qui permettent aux cybercriminels de cibler presque toutes les entreprises présentes en ligne et de procéder à des rachats de comptes ».



Afin de se protéger, le rapport suggère que les mesures que les entreprises peuvent prendre comprennent une sensibilisation accrue à la sécurité des mots de passe parmi leurs utilisateurs ainsi que l'exigence d'une forme supplémentaire d'authentification telle que MFA (multi-factor authentication, en anglais ou authentification à plusieurs facteurs) ou CAPTCHA. Aussi, ajoute le rapport, les mots de passe des clients doivent toujours être stockés en toute sécurité dans un format haché.



Le rapport conclut : « les cybercriminels continueront à utiliser des « checkers » et « Brute Forcers » en raison du succès qu'ils ont remporté en obtenant un accès non autorisé aux comptes d'utilisateurs et des profits qu'ils réalisent en vendant des comptes fissurés dans l'économie souterraine. Cette pratique continuera à menacer les entreprises et les utilisateurs individuels jusqu'à ce que de meilleures pratiques d'hygiène des mots de passe et des mesures de sécurité soient mises en œuvre ».



Que pensez-vous de ce rapport de sécurité ?

Que vous inspire MFA ou le service CAPTCHA proposé comme solution par Recorded Future contre cette menace de sécurité ?



