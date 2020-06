Le groupe hacktiviste DDoSecrets (Distributed Denial of Secrets), une alternative à Wikileaks, a publié la semaine dernière, des centaines de milliers de fichiers potentiellement sensibles provenant des services de police des États-Unis. La collection, surnommée « BlueLeaks » et consultable en ligne, découle d'une faille de sécurité dans une société de conception et d'hébergement Web au Texas qui maintient un certain nombre de portails de partage de données d'application de la loi du pays.Au total, près de 270 gigaoctets de données ont été publiés. Dans un tweet, DDoSecrets a déclaré que les archives de BlueLeaks indexaient dix ans de données provenant de plus de 200 services de police, centres de fusion et autres ressources de formation et de soutien des forces de l'ordre. Parmi les centaines de milliers de documents figurent des rapports de police et du FBI et plus encore.Les fichiers ne fournissent pas beaucoup d'informations sur l'inconduite de la police, mais ils contiennent des courriels qui semblent montrer comment les services de police et le FBI ont surveillé les manifestations à travers les États-Unis. Les fichiers incluent des services de police échangeant des informations sur les vêtements, les tatouages ​​et autres des personnes lors des manifestations. De nombreux documents prétendent montrer comment les forces de l'ordre ont partagé des informations sur COVID-19, les manifestants de George Floyd et même des tweets critiques à l'égard de la police.Les fichiers semblent provenir d'une violation de données chez Netsential, un fournisseur de services Web basé à Houston qui passe des contrats avec des agences nationales d'application de la loi aux États-Unis. Un mémo obtenu par Brian Krebs, un journaliste de sécurité, montre que des pirates informatiques ont compromis les serveurs de Netsential et volé des fichiers hébergés par des centres de fusion ou des agences d'État qui facilitent le partage d'informations entre les services de police.Les fichiers divulgués indiquent que le FBI et d'autres organismes chargés de l'application des lois ont gardé un œil sur les comptes de médias sociaux qui, selon eux, organisent des manifestations contre la mort de George Floyd. D'autres notes de service internes incluses dans la fuite ont montré que les services de police échangeaient des informations sur des vêtements et des voitures spécifiques de manifestants considérés comme des menaces potentielles. Des policiers ont déjà procédé à des arrestations après avoir retrouvé des personnes à l'aide de photos prises lors des manifestations.Source : DDoSecrets Qu'en pensez-vous ?