IONOS lance "Domain Guard", une protection complète pour les domaines, Disponible sans frais supplémentaires pour tous les domaines inclus dans le contrat. 0PARTAGES 3 0 Le package comprend une protection d'accès avec une authentification à deux facteurs, une amélioration de la sécurité des entrées DNS grâce aux DNSSEC (Domain Name System Security Extensions) et une preuve authentifiée de la propriété du domaine sous forme de document.



Domain Guard peut être ajouté au cours du processus de commande de domaine et est disponible sans frais supplémentaires pour tous les domaines inclus dans le contrat.



Sécurité renforcée avec le protocole DNSSEC



Vos enregistrements DNS stockent des informations sur la façon dont votre domaine est connecté à une adresse IP. Vous pouvez modifier cela en redirigeant votre domaine ou en changeant votre serveur de messagerie à l'aide des enregistrements Mail eXchanger (MX). L'option Protection de domaine sécurise vos enregistrements DNS par le biais du protocole DNSSEC (Domain Name System Security Extensions), empêchant les pirates informatiques de manipuler ces informations importantes ou de les rediriger vers de fausses destinations. Ainsi, votre domaine est utilisé uniquement pour ce à quoi il est initialement destiné.



Protection contre le détournement de DNS



Si des pirates informatiques s'emparaient de votre domaine, ils pourraient le rediriger vers des sites Web frauduleux ou malveillants, ce qui leur permettrait éventuellement de recueillir les données de cartes bancaires de vos utilisateurs ou de revendiquer la propriété de votre domaine.



La fonction Protection de domaine vous permet de contrecarrer ces attaques et de protéger vos enregistrements DNS. Plus d'inquiétude : vous êtes la seule personne à contrôler votre domaine et toutes les données qui y sont liées.





Authentification à 2 facteurs



Avec l'authentification à 2 facteurs, toute modification liée à votre domaine et ses enregistrements requiert une étape de vérification supplémentaire, au cours de laquelle un lien de sécurité est envoyé à votre adresse email personnelle. Grâce à cette étape de confirmation, les pirates et autres tiers ne peuvent plus voler votre domaine. Cette étape de confirmation s'applique lors de la modification des éléments suivants :



Informations de contact du domaine

Paramètres de renouvellement automatique du domaine

Blocage des transferts de domaine

Enregistrements du serveur de noms



Justificatif de propriété du domaine

IONOS vous fournit gratuitement un certificat de propriété du domaine, qui comprend toutes les données importantes, comme le nom de domaine, la date d'expiration, votre adresse postale et plus encore. En raison des réglementations sur la protection de la vie privée en Europe, de nombreuses informations sont maintenant privées et ne sont plus consultables dans la base de données Whois. Ce document peut être utilisé pour prouver la propriété de votre domaine à des tiers ou lors de négociations avec diverses autorités, instituts ou entreprises.



Accédez à Domain Guard



Source : IONOS by 1&1

