Dans l'état actuel des choses, TikTok a été retiré de l'App Store et du Play Store en Inde, son plus grand marché, et a constaté des actions similaires de la part des utilisateurs d'autres grands marchés du monde, y compris les États-Unis. Anonymous, un collectif hacktiviste, fait aussi campagne contre TikTok. L'un des comptes Twitter les mieux suivis apparemment liés au groupe organise une campagne acharnée contre TikTok depuis plusieurs semaines. L'une de ces campagnes a gagné en importance compte tenu des événements des derniers jours.En effet, en mars dernier, deux développeurs ont révélé que des applications dans iOS 13.3 pouvaient lire votre presse-papiers iOS sans autorisation. Dans un billet de blog, Tommy Mysk et Talal Haj Bakry ont utilisé Xcode pour analyser le comportement d'une cinquantaine d'applications, avec des résultats surprenants. Le presse-papiers iOS ou iPadOS est l'endroit où les informations que vous copiez et collez sont stockées pendant que vous les utilisez. Si vous copier quoi que ce soit sur votre iPhone ou iPad, comme du texte, un message d'un ami, un mot de passe ou un numéro de carte de crédit, il est stocké dans votre presse-papiers jusqu'à ce que vous l'utilisiez.« Nous avons exploré les applications figurant parmi les plus populaires disponibles sur l'App Store et observé leur comportement à l'aide des outils de développement Apple standard. Les résultats montrent que de nombreuses applications accèdent fréquemment à la table de montage et lisent son contenu sans le consentement de l'utilisateur, mais uniquement des données textuelles ». L’une des applications incriminées est le célèbre Tik Tok.Lundi dernier, le gouvernement indien a déclaré qu'il bannissait 59 applications développées par des entreprises chinoises, craignant que ces applications ne se livrent à des activités qui menaceraient « la sécurité nationale et la défense de l'Inde, qui finissent par empiéter sur la souveraineté et l'intégrité de l'Inde », dans la dernière confrontation entre les deux nations les plus peuplées du monde.Parmi les applications que le ministère indien de l'Électronique et des TIC a ordonné d'interdire, on peut citer TikTok de ByteDance, qui considère l'Inde comme son plus grand marché à l'étranger ; Les applications de communauté et d'appels vidéo de Xiaomi, qui est le premier fournisseur de smartphones en Inde ; deux des applications du groupe Alibaba (UC Browser et UC News); CM Browser, Club Factory, qui prétend être la troisième entreprise de commerce électronique en Inde ; et ES File Explorer.« Supprimez TikTok maintenant. Si vous connaissez quelqu'un qui l'utilise, expliquez-lui qu'il s'agit essentiellement d'un malware exploité par le gouvernement chinois exécutant une opération d'espionnage massive », a tweeté le compte d'Anonymous ce 1er juillet. Rappelons qu'Anonymous a défrayé la chronique il y a quelques semaines, lorsque le groupe a semblé faire son retour après le meurtre de George Floyd. Une vidéo publiée sur Facebook a menacé de « révéler les nombreux crimes » de la police de Minneapolis à moins que les officiers responsables ne soient tenus pour responsables.Selon les médias américains, le site de la police d’Atlanta aurait été rendu temporairement indisponible dimanche par le collectif hacktiviste “Anonymous” après la mort d’un homme noir de 27 ans qui tentait de fuir la police. La fusillade a eu lieu dans la nuit du vendredi dernier et a coûté la vie à Rayshard Brooks. Cela a aussi entraîné la démission de la cheffe de la police d’Atlanta.Le mois dernier, Google a banni une application appelée « Remove China Apps » de sa boutique en ligne. L'outil, qui analyse le téléphone pour rechercher toutes les applications développées en Chine, y compris TikTok, et les supprime, aurait été téléchargé plus de cinq millions de fois au cours de la courte période où il était disponible. Le mouvement pour supprimer les applications chinoises au milieu des tensions persistantes entre les deux pays a été soutenu par les citoyens sur les réseaux sociaux, ainsi que par un porte-parole du parti au pouvoir du Premier ministre Narendra Modi.Source : Tweet Qu'en pensez-vous ?Selon vous, TikTok serait-il une application d'espionnage du gouvernement chinois ou toutes ces allégations ne seraient que mensongères ?