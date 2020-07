KeePassXC 2.6 est disponible : le gestionnaire de mots de passe arbore une nouvelle interface Et s'accompagne de nouvelles fonctionnalités comme la vérification de l'intégrité du mot de passe 0PARTAGES 13 1 KeePass a depuis longtemps facilité la vie en ce qui concerne la gestion d'une liste sans cesse croissante de mots de passe pour les sites Web, les comptes en ligne, etc. Maintenant, avec la sortie de KeePassXC 2.6.0, les utilisateurs profitent non seulement d’une refonte de l’interface graphique (et aussi une option pour un mode sombre) mais également de nouvelles fonctionnalités, parmi lesquelles des vérifications de la santé des mots de passe de base de données hors ligne.



Le programme propose désormais des rapports complets sur les mots de passe stockés dans sa base de données, y compris une vérification qui sera effectuée sur le service de sécurité Have I Been Pwned pour voir si certains ont été impliqués dans des violations de mot de passe. Mais il y a plus encore.



Pour quiconque utilise des clés de sécurité physiques, il y a de bonnes nouvelles. Non seulement le support et l'intégration avec YubiKey et OnlyKey ont été améliorés, mais il est désormais possible d'avoir jusqu'à quatre clés connectées à la fois.



Enfin, il y a aussi la possibilité de faire exécuter le logiciel automatiquement au démarrage sans avoir à prendre des mesures manuelles pour l'activer.



Lorsque vous saisissez des mots de passe dans KeePassXC, un nouvel avertissement de verrouillage des majuscules vous permet de savoir si vous saisissez des majuscules, et il existe des options supplémentaires pour créer des mots de passe.





Pour rendre les mots de passe plus complexes et plus difficiles à deviner ou à craquer, il est désormais possible de définir des caractères supplémentaires parmi lesquels choisir lors de la génération.



En termes d'esthétique, les changements ne se limitent pas à un choix entre des thèmes clairs et foncés personnalisés, il y a aussi de nouvelles icônes ainsi qu'un nouveau mode Compact.



Des modifications ont également été apportées aux champs de mot de passe et au générateur de mot de passe. La navigation de l'interface à onglets a été améliorée afin qu'elle agisse davantage comme un navigateur Web, vous pouvez donc simplement passer au deuxième onglet en appuyant sur Ctrl + 2 - ou Alt + 2 sous Linux. Toute personne utilisant KeePassXC sous Linux ou macOS peut désormais définir un emplacement de navigateur personnalisé.



Notons au passage que, comme plusieurs autres organisations, KeePass a décidé de remplacer des instances de « Master Key » par « Database Credentials ».



Comme vous vous en doutez, il y a également eu une multitude de corrections de bogues.



Parmi les éléments ajoutés, l’équipe évoque :

L’arrivée des thèmes Clair et Sombre personnalisés

Le mode Compact pour utiliser la hauteur de ligne classique de Groupe et Entrée

De nouvelles icônes monochromes sur la barre de tâches

Un menu Affichage pour changer rapidement de thème, de mode compact et basculer les éléments de l'interface utilisateur

La fonctionnalité Save Database Backup

La possibité de trier les entrées par « ordre naturel » et déplacer les lignes vers le haut / bas

L’option pour lancer KeePassXC au démarrage / connexion du système

Un avertissement de verrouillage des majuscules dans les champs de saisie de mot de passe

L’ajout de la colonne « Taille » à la vue Entrée

L’expérience de tabulation semblable à celle d'un navigateur avec Ctrl + [Num] (Alt + [Num] sous Linux)

Un générateur de mots de passe qui vous permet de définir des caractères supplémentaires parmi lesquels choisir

Rapports: vérification de l'intégrité du mot de passe de la base de données (hors ligne)

Rapports: service en ligne HIBP pour vérifier les mots de passe violés

Type automatique: espaces réservés DateTime

Navigateur: afficher le nom du groupe dans les résultats envoyés à l'extension de navigateur

Navigateur: possibilité de définir un emplacement de navigateur personnalisé (macOS et Linux uniquement)

Navigateur: possibilité de modifier l'UUID du groupe racine et l'ID de connexion de modification en ligne

CLI: commande db-info

CLI: possibilité d'utiliser wl-clipboard si xclip n'est pas disponible (Linux)

CLI: possibilité d'incorporer xclip dans les builds snap

Agent SSH: substitution d'env du chemin d'accès au fichier clé, remplacement SSH_AUTH_SOCK et test de connexion

Agent SSH: actions du menu contextuel pour ajouter / supprimer des clés





Voici les éléments qui ont été améliorés / modifiés :

Remplacement complet des icônes de base de données par défaut

Remplacement complet des icônes d'application

Réécriture complète de la documentation et des pages de manuel à l'aide d'Asciidoctor

Refonte complète de l'intégration du navigateur et du code proxy

Refonte complète de l'intégration des clés matérielles (YubiKey et OnlyKey)

Amélioration considérable des performances lors de l'enregistrement et de l'ouverture de bases de données

Suppression de la détection en lecture seule des fichiers de base de données

Révision des champs de mot de passe et du générateur de mot de passe

Remplacement des instances de « Master Key » par « Database Credentials »

Modification des cases à cocher des paramètres en phrasé positif pour plus de cohérence

Amélioration de l'expérience utilisateur à l'aide des actions d'entrée (correction du focus)

Définition du délai d'expiration sur Maintenant lors de l'activation de l'expiration des entrées

Émissions d’un avertissement avant d'ajouter des pièces jointes volumineuses

Amélioration de l'importation d'OPVault

Améliorez la capacité AutoOpen

Recherche des mises à jour tous les 7 jours même en cours d'exécution

Amélioration de l'interface utilisateur / UX du programme d'installation de Windows

Amélioration de la gestion des fichiers de configuration de la distribution portable

macOS: Masque l'icône du dock lorsque l'application est masquée dans la barre d'état

Navigateur: amélioration de la boîte de dialogue de confirmation d'accès

KeeShare: amélioration de la surveillance des modifications des fichiers de partages

CLI: la commande create est renomée en db-create

CLI: Nettoyage des options de création de base de données (--set-key-file et --set-password)

CLI: utilisation de stderr pour le texte d'aide et les invites de mot de passe

FdoSecrets: affichage du processus de service secret existant

Source :



Et vous ?



Comment générez-vous vos mots de passe (manuellement ou automatiquement) ?

Comment les conservez-vous ?

Si vous utilisez un gestionnaire de mots de passe, duquel vous servez-vous actuellement ? Qu'est-ce qui vous a orienté dans votre choix ?

En êtes-vous satisfait ?

Que pensez-vous de KeePassXC ? KeePass a depuis longtemps facilité la vie en ce qui concerne la gestion d'une liste sans cesse croissante de mots de passe pour les sites Web, les comptes en ligne, etc. Maintenant, avec la sortie de KeePassXC 2.6.0, les utilisateurs profitent non seulement d’une refonte de l’interface graphique (et aussi une option pour un mode sombre) mais également de nouvelles fonctionnalités, parmi lesquelles des vérifications de la santé des mots de passe de base de données hors ligne.Le programme propose désormais des rapports complets sur les mots de passe stockés dans sa base de données, y compris une vérification qui sera effectuée sur le service de sécurité Have I Been Pwned pour voir si certains ont été impliqués dans des violations de mot de passe. Mais il y a plus encore.Pour quiconque utilise des clés de sécurité physiques, il y a de bonnes nouvelles. Non seulement le support et l'intégration avec YubiKey et OnlyKey ont été améliorés, mais il est désormais possible d'avoir jusqu'à quatre clés connectées à la fois.Enfin, il y a aussi la possibilité de faire exécuter le logiciel automatiquement au démarrage sans avoir à prendre des mesures manuelles pour l'activer.Lorsque vous saisissez des mots de passe dans KeePassXC, un nouvel avertissement de verrouillage des majuscules vous permet de savoir si vous saisissez des majuscules, et il existe des options supplémentaires pour créer des mots de passe.Pour rendre les mots de passe plus complexes et plus difficiles à deviner ou à craquer, il est désormais possible de définir des caractères supplémentaires parmi lesquels choisir lors de la génération.En termes d'esthétique, les changements ne se limitent pas à un choix entre des thèmes clairs et foncés personnalisés, il y a aussi de nouvelles icônes ainsi qu'un nouveau mode Compact.Des modifications ont également été apportées aux champs de mot de passe et au générateur de mot de passe. La navigation de l'interface à onglets a été améliorée afin qu'elle agisse davantage comme un navigateur Web, vous pouvez donc simplement passer au deuxième onglet en appuyant sur Ctrl + 2 - ou Alt + 2 sous Linux. Toute personne utilisant KeePassXC sous Linux ou macOS peut désormais définir un emplacement de navigateur personnalisé.Notons au passage que, comme plusieurs autres organisations, KeePass a décidé de remplacer des instances de « Master Key » par « Database Credentials ».Comme vous vous en doutez, il y a également eu une multitude de corrections de bogues.Parmi les éléments ajoutés, l’équipe évoque :Voici les éléments qui ont été améliorés / modifiés :Source : KeePassXC Comment générez-vous vos mots de passe (manuellement ou automatiquement) ?Comment les conservez-vous ?Si vous utilisez un gestionnaire de mots de passe, duquel vous servez-vous actuellement ? Qu'est-ce qui vous a orienté dans votre choix ?En êtes-vous satisfait ?Que pensez-vous de KeePassXC ? Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 4 commentaires Poster une réponse Signaler un problème Les mieux notés Les plus récents Ordre chronologique Membre confirmé https://www.developpez.com 0 0 Un logiciel qui devrait habiter tous les ordinateurs personnels. Tout est chez vous sur votre ordinateur pas de tiers personne.... je l'utilise depuis le début c'est du sans souci. Merci à l'équipe. Membre habitué https://www.developpez.com

L'aspect de KeepassXC a l'air très grossier, on dirait un logiciel pour malvoyants ou pour enfants. Pourquoi ces icônes immenses ? 0 0 J'utilise Keepass, je vois qu'il y a aussi KeepassX. Ils sont tous compatibles avec le même type de base de données ?L'aspect de KeepassXC a l'air très grossier, on dirait un logiciel pour malvoyants ou pour enfants. Pourquoi ces icônes immenses ? Candidat au Club https://www.developpez.com 0 0 Pour ma part j'utilise le gestionnaire de mot de passe pass qui a l'avantage d'être facilement compatible avec plein de systèmes (contrairement à des solutions propriétaires comme Dashlane) mais qui en plus suit la philosophie UNIX et donc qui est plus pratique à mon goût. En plus la synchronisation se fait super facilement avec git et il est facile de ne partager que certains mot de passes sans faire une nouvelle BDD Membre confirmé https://www.developpez.com Envoyé par bk417 Envoyé par J'utilise Keepass, je vois qu'il y a aussi KeepassX. Ils sont tous compatibles avec le même type de base de données ?

L'aspect de KeepassXC a l'air très grossier, on dirait un logiciel pour malvoyants ou pour enfants. Pourquoi ces icônes immenses ?



Envoyé par Bobvingtetun Envoyé par a l'avantage d'être facilement compatible avec plein de systèmes (contrairement à des solutions propriétaires comme Dashlane) 0 0 j'ai linux et il y a un module pour convertir ton fichier base de données. les iconnes sont plus petites , j'utilise le theme gnome et c'est correct.keepassXC ce n'est pas un system propriétaire et il est open-source pour répondre...

Un(e) Ingénieur Applicatif scientifique (H/F) ↳ Institut du Cerveau - Centre de Neuroinformatique - France - Paris 75013 Développeur back-end ¯\_(ツ)_/¯ ↳ Laou - France - Lyon Paris Ingénieur développeur front-end / VueJS / React / Agence web - H/F ↳ Seyos - Pays de la Loire - Nantes (44000) Voir plus d'offres