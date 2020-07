Depuis le début de cette pandémie, nombreux sont les gouvernements qui ont décidé d'adopter des mesures de confinement. Grâce aux webcams embarquées sur les ordinateurs et les smartphones, il est possible de communiquer en vidéo avec les membres de la famille, les amis, les collègues. La webcam peut même servir à passer des appels professionnels comme un médecin qui appelle son patient.Comme tout dispositif connecté, la webcam peut être piratée par des hackers qui pourraient alors s'en servir pour surveiller les activités d'un individu. Bien sûr, personne ne veut être surveillé par un étranger, encore moins dans des situations embarrassantes.Pour prévenir cette situation, des personnalités comme Mark Zuckerberg ont choisi l'option la plus drastique : recouvrir d'un cache la caméra (dans le cas de Mark Zuckerberg, il obstrue également l'entrée micro de son ordinateur portable par de la bande adhésive).Liam O'Murshu, directeur de la sécurité chez Symantec explique que « ce n'est pas de la paranoïa. Nous voyons des cas où des gens vont pénétrer votre ordinateur, pirater votre caméra et regarder ce que vous faites. Et pas seulement sur votre ordinateur, sur tout ce qui a une caméra, même celle que vous utilisez pour surveiller votre enfant ou vos caméras de sécurité à la maison. Les hackers peuvent s'y introduire et voir ce qui se passe dans vos maisons. Vous devriez donc probablement obstruer votre caméra si vous avez des inquiétudes à ce sujet ».Mais Apple ne l'entend pas de cette oreille. L'entreprise a mis les détenteurs de ses appareils en garde contre ce genre de pratique. Dans un billet sur sa plateforme d'aide, l'éditeur indique aux utilisateurs qu'ils peuvent simplement surveiller le voyant vert de la caméra : « Les produits Apple sont conçus pour protéger votre vie privée et vous permettent de contrôler vos données personnelles. Nos produits et fonctionnalités sont dotés de technologies innovantes conçues pour protéger votre confidentialité et limiter l’accès à vos données, y compris pour Apple. Grâce à leurs fonctionnalités de sécurité puissantes, personne d’autre que vous n’a accès à vos données. La caméra FaceTime HD intégrée à votre ordinateur Mac est conçue pour protéger votre vie privée : le voyant vert s’allume lorsque votre caméra est active. Ainsi, vous saurez toujours lorsque votre caméra est allumée. La caméra est conçue de telle sorte que le voyant vert s’allume systématiquement à l’activation de la caméra. Vous savez donc toujours quand votre caméra est active. »Concernant l'argument selon lequel le voyant vous informe quand la caméra est activée, rappelons qu'en décembre 2013 le Washington Post a rapporté qu'une jeune femme témoignait avoir reçu des photos volées prises par sa propre webcam alors même que le voyant de sa caméra n'avait pas été activé. Il existe en effet des logiciels, comme iSeeYou, qui permettent de faire tout cela. Un programme du GCHQ (le renseignement britannique) a par ailleurs permis d'espionner 1,8 million d'utilisateurs du service Yahoo selon une information révélée en février 2014.Plus loin, l'éditeur rappelle qu'il est possible de choisir les applications qui peuvent utiliser votre caméra : « Pour plus de sécurité, vous pouvez également choisir quelles applications ont accès à votre caméra intégrée. Si vous souhaitez qu’une application ait accès à votre caméra sur macOS Mojave ou version ultérieure, vous devez d’abord lui en donner l’autorisation. Pour savoir quelles applications peuvent accéder à votre caméra, ou pour retirer ou accorder une autorisation à une application, découvrez comment contrôler l’accès à la caméra sur Mac dans les Préférences Système. »Mais pour ceux qui voudraient / sont contraints à utiliser un cache, Apple leur demande de s'assurer de ne pas fermer leur MacBook, MacBook Air ou MacBook Pro en laissant le cache sur la caméra : « Si vous fermez votre ordinateur portable Mac en laissant le cache sur la caméra, vous risquez d’endommager votre écran, car l’espace qui sépare l’écran du clavier n’est pas conçu pour cet usage. En couvrant la caméra intégrée, vous risquez également d'empêcher le fonctionnement de certains réglages, comme la luminosité automatique et True Tone. Au lieu d’utiliser un cache de caméra, surveillez le voyant lumineux afin de savoir si la caméra est active, et choisissez quelles applications peuvent accéder à votre caméra dans les Préférences Système de l’ordinateur. »Source : Apple Êtes-vous pour ou contre le cache sur la webcam ? Dans quelle mesure ?Que pensez-vous des recommandations d'Apple ?Comment protégez-vous vos appareils connectés (ordinateurs, smartphones, différents objets connectés) ?