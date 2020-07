Acronis acquiert DeviceLock pour enrichir son offre de cyber protection de fonctionnalités de prévention de la perte de données et de contrôle des terminaux 0PARTAGES 4 0 Acronis intègre les solutions DeviceLock de prévention des fuites de données et de contrôle des terminaux pour parfaire encore son offre de cyber protection



Acronis, un leader mondial de la cyber protection, annonce l'acquisition de DeviceLock, Inc., grand fournisseur de logiciels de prévention des fuites de données et de contrôle des terminaux à l’attention d'entreprises et d’administrations du monde entier. En vertu de l’accord, DeviceLock devient une filiale à 100% d’Acronis.



Leader incontesté de la prévention de la perte de données des terminaux, Data Loss Prevention (DLP), protégeant 4 millions d’ordinateurs de plus de 5 000 organisations dans le monde, DeviceLock sert des clients de nombreux secteurs, banque et finance, médical, pharmaceutique, gouvernement et défense, fabrication et commerce de détail.



DeviceLock DLP bloque les fuites de données à la source, sachant que près des deux tiers des fuites de données importantes sont causées par des salariés, des fournisseurs ou des visiteurs, délibérément ou accidentellement. Les solutions DeviceLock protègent les précieuses données de cette menace interne. En acquérant ces nouvelles fonctionnalités, Acronis sera davantage encore en mesure d’apporter une cyber protection d’excellence à ses clients.





Acronis entend intégrer la technologie de DeviceLock à Acronis Cyber Platform, de façon à proposer de nouveaux services via le portail Acronis Cyber Cloud Solutions.



Avec la suite DLP complète de DeviceLock, Acronis proposera à ses clients et partenaires une approche simple et abordable de prévenir les fuites de données des ordinateurs fixes et portables Windows et Mac, et des sessions et applications Windows virtualisées, de façon à couvrir les cinq vecteurs SAPAS de la cyber protection : fiabilité, accessibilité, confidentialité, authenticité et sécurité de toutes les données, applications et systèmes.



« En intégrant les solutions DeviceLock à notre offre de produits et services de cyber protection, nous proposons à nos clients et partenaires un niveau sans précédent de fonctionnalités DLP dans une gamme de prix abordable », déclare Serguei « SB » Beloussov, le fondateur et CEO d’Acronis. « Nous continuons de développer des solutions en interne et d’acquérir d’autres grands éditeurs pour bénéficier de nouvelles fonctionnalités. Le monde de la sécurité IT change constamment aussi sommes-nous déterminés à faire évoluer nos solutions pour répondre aux nouveaux besoins du marché. »



En proposant les services de DeviceLock aux quelque 50.000 partenaires de son réseau channel IT, Acronis voit l’occasion d’aider les fournisseurs de services gérés et cloud à mieux protéger les données de leurs clients. Et comme Acronis traite les besoins de déploiement d’infrastructure par localisation, budget et scénario d’utilisation, c’est la garantie d’un contrôle et d’une flexibilité maximum des solutions de cyber protection couplées avec Acronis Cyber Protect. Acronis entend parfaire encore ses offres de cyber protection en y ajoutant les fonctionnalités attendues par ses partenaires et clients.



« En fusionnant avec Acronis, nous allons pouvoir innover plus rapidement, étendre nos circuits de distribution et mettre à profit notre technologie pour mieux répondre aux besoins des clients », déclare Ashot Oganesyan, fondateur et directeur technique de DeviceLock. « Forts de près de 25 ans d’expérience des solutions de prévention des fuites de données et de contrôle des terminaux, nous sommes certains que cette acquisition va permettre de protéger des millions d’utilisateurs supplémentaires et d’opérer des déploiements de protection des données plus sûrs et fiables. »



À propos d’Acronis



Acronis unifie la protection des données et la cybersécurité pour délivrer une approche de cyber protection intégrée et automatisée réunissant les conditions SAPAS de fiabilité des données, d'accessibilité, de confidentialité, d’authenticité et de sécurité. Par ses modèles de déploiement flexibles adaptés au fonctionnement des fournisseurs de services et des professionnels IT, Acronis garantit la cyber protection supérieure des données, applications et systèmes avec des solutions antivirus de nouvelle génération, de sauvegarde, de reprise après sinistre et de gestion de la protection des terminaux. Grâce à ses technologies primées d’authentification par la blockchain et de lutte contre les malwares à base d’IA, Acronis protège n’importe quel environnement, cloud, hybride, sur site, pour un coût prévisible et abordable.



Société fondée à Singapour en 2003 et enregistrée en Suisse en 2008, Acronis compte à présent plus de 1 500 salariés sur 33 sites dans 18 pays. Plus de 5,5 millions de particuliers et 500 000 entreprises font confiance aux solutions Acronis, dont 100% du classement Fortune 1000, ainsi que de grandes équipes sportives professionnelles. Les produits Acronis sont distribués par un réseau de 50.000 partenaires et fournisseurs de services, couvrant plus de 150 pays dans plus de 40 langues.



À propos de DeviceLock, Inc.



Depuis 1996, DeviceLock, Inc. fournit des logiciels de prévention des fuites de données et de contrôle des terminaux aux entreprises de toute taille et de tout secteur. Protégeant 4 millions d’ordinateurs de plus de 5 000 organisations dans le monde, DeviceLock sert des établissements financiers, des administrations d'état et fédérales, des réseaux militaires classifiés, des prestataires de soins de santé, des opérateurs de télécommunications et des institutions d’enseignement.



Source : Acronis, un leader mondial de la cyber protection, annonce l'acquisition de DeviceLock, Inc., grand fournisseur de logiciels de prévention des fuites de données et de contrôle des terminaux à l’attention d'entreprises et d’administrations du monde entier. En vertu de l’accord, DeviceLock devient une filiale à 100% d’Acronis.Leader incontesté de la prévention de la perte de données des terminaux, Data Loss Prevention (DLP), protégeant 4 millions d’ordinateurs de plus de 5 000 organisations dans le monde, DeviceLock sert des clients de nombreux secteurs, banque et finance, médical, pharmaceutique, gouvernement et défense, fabrication et commerce de détail.DeviceLock DLP bloque les fuites de données à la source, sachant que près des deux tiers des fuites de données importantes sont causées par des salariés, des fournisseurs ou des visiteurs, délibérément ou accidentellement. Les solutions DeviceLock protègent les précieuses données de cette menace interne. En acquérant ces nouvelles fonctionnalités, Acronis sera davantage encore en mesure d’apporter une cyber protection d’excellence à ses clients.Acronis entend intégrer la technologie de DeviceLock à Acronis Cyber Platform, de façon à proposer de nouveaux services via le portail Acronis Cyber Cloud Solutions.Avec la suite DLP complète de DeviceLock, Acronis proposera à ses clients et partenaires une approche simple et abordable de prévenir les fuites de données des ordinateurs fixes et portables Windows et Mac, et des sessions et applications Windows virtualisées, de façon à couvrir les cinq vecteurs SAPAS de la cyber protection : fiabilité, accessibilité, confidentialité, authenticité et sécurité de toutes les données, applications et systèmes.déclare Serguei « SB » Beloussov, le fondateur et CEO d’Acronis.En proposant les services de DeviceLock aux quelque 50.000 partenaires de son réseau channel IT, Acronis voit l’occasion d’aider les fournisseurs de services gérés et cloud à mieux protéger les données de leurs clients. Et comme Acronis traite les besoins de déploiement d’infrastructure par localisation, budget et scénario d’utilisation, c’est la garantie d’un contrôle et d’une flexibilité maximum des solutions de cyber protection couplées avec Acronis Cyber Protect. Acronis entend parfaire encore ses offres de cyber protection en y ajoutant les fonctionnalités attendues par ses partenaires et clients.déclare Ashot Oganesyan, fondateur et directeur technique de DeviceLock.Acronis unifie la protection des données et la cybersécurité pour délivrer une approche de cyber protection intégrée et automatisée réunissant les conditions SAPAS de fiabilité des données, d'accessibilité, de confidentialité, d’authenticité et de sécurité. Par ses modèles de déploiement flexibles adaptés au fonctionnement des fournisseurs de services et des professionnels IT, Acronis garantit la cyber protection supérieure des données, applications et systèmes avec des solutions antivirus de nouvelle génération, de sauvegarde, de reprise après sinistre et de gestion de la protection des terminaux. Grâce à ses technologies primées d’authentification par la blockchain et de lutte contre les malwares à base d’IA, Acronis protège n’importe quel environnement, cloud, hybride, sur site, pour un coût prévisible et abordable.Société fondée à Singapour en 2003 et enregistrée en Suisse en 2008, Acronis compte à présent plus de 1 500 salariés sur 33 sites dans 18 pays. Plus de 5,5 millions de particuliers et 500 000 entreprises font confiance aux solutions Acronis, dont 100% du classement Fortune 1000, ainsi que de grandes équipes sportives professionnelles. Les produits Acronis sont distribués par un réseau de 50.000 partenaires et fournisseurs de services, couvrant plus de 150 pays dans plus de 40 langues.Depuis 1996, DeviceLock, Inc. fournit des logiciels de prévention des fuites de données et de contrôle des terminaux aux entreprises de toute taille et de tout secteur. Protégeant 4 millions d’ordinateurs de plus de 5 000 organisations dans le monde, DeviceLock sert des établissements financiers, des administrations d'état et fédérales, des réseaux militaires classifiés, des prestataires de soins de santé, des opérateurs de télécommunications et des institutions d’enseignement.Source : Acronis Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 0 commentaire Poster une réponse Signaler un problème

Consultant Web Front End (Vue.Js/React.JS/Node.Js) ↳ Inventiv IT - Ile de France - Paris (75008) Développeur Mobile iOS/Android H/F ↳ Labsoft - Midi Pyrénées - Toulouse (31000) Officier télécommunications (H/F) ↳ Armée de Terre - Ile de France - Paris (75001) Voir plus d'offres