Hier après-midi, les comptes Twitter de personnalités telles que Bill Gates, Elon Musk, Barack Obama, ainsi que de grandes entreprises comme Apple ou Uber, ont été la cible d'un piratage aux cryptomonnaies. Les tweets frauduleux publiés sur les comptes piratés incitaient les internautes à transférer des bitcoins à des adresses spécifiques, promettant de rembourser un montant supérieur à celui envoyé par les potentielles victimes. Jusqu'à présent, des dizaines de millions de comptes ont été piratés et l'attaque a rapporté 12,86 BTC aux malfaiteurs, soit plus de 103 000 euros, rapporte le site spécialisé Blockchain.com.Twitter a confirmé l'existence de l'attaque quelques heures après la publication des messages. L'entreprise a ensuite annoncé le début d'une enquête.Twitter a livré quelques détails sur l'avancée de cette enquête, qui est encore en cours :« Nous avons détecté ce que nous pensons être une attaque coordonnée d'ingénierie sociale par des personnes qui ont réussi à cibler certains de nos employés ayant accès aux systèmes et outils internes » ;« Nous savons qu'ils ont utilisé cet accès pour prendre le contrôle de nombreux comptes très visibles (y compris vérifiés) et tweeter en leur nom. Nous examinons les autres activités malveillantes qu'ils ont pu mener ou les informations auxquelles ils ont pu accéder et nous vous en dirons plus ici au fur et à mesure » ;« Dès que nous avons eu connaissance de l'incident, nous avons immédiatement verrouillé les comptes concernés et retiré les Tweets envoyés par les attaquants » ;« Nous avons également limité les fonctionnalités pour un groupe de comptes beaucoup plus important, comme tous les comptes vérifiés (même ceux qui ne présentent aucune preuve d'être compromis), tout en continuant à enquêter de manière approfondie sur ce problème » ;« Cela a été perturbateur, mais c'était une étape importante pour réduire les risques. La plupart des fonctionnalités ont été restaurées, mais nous pourrions prendre d'autres mesures et nous vous tiendrons au courant si nous le faisons » ;« Nous avons verrouillé les comptes qui ont été compromis et nous ne rétablirons l'accès au propriétaire du compte original que lorsque nous serons certains de pouvoir le faire en toute sécurité » ;« En interne, nous avons pris des mesures importantes pour limiter l'accès aux systèmes et outils internes pendant que notre enquête est en cours. D'autres mises à jour sont à venir au fur et à mesure de la progression de notre enquête ».Cette attaque a soulevé des questions sur les mesures prises précédemment par Twitter pour sécuriser les comptes de ses abonnés. « Il est clair que l'entreprise ne fait pas assez pour se protéger », a par exemple déclaré Oren Falkowitz, ancien PDG de la société de cybersécurité Area 1 Security. « Nous avons de la chance qu'étant donné le pouvoir d'envoyer des tweets à partir des comptes de nombreuses personnes célèbres, la seule chose que les hackers ont faite est d'escroquer environ 110 000 dollars en bitcoins à environ 300 personnes », a-t-il ajouté.Source : Twitter Pensez-vous que Twitter et les autres plateformes de médias sociaux arriveront à prendre des mesures adéquates pour éviter des attaques de ce type ?Quel est votre avis sur cette attaque ?