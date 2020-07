Via un serveur Elasticsearch non sécurisé

Les VPN gratuits, qui permettent de naviguer anonymement sur Internet en utilisant des adresses IP différentes de celle de l'utilisateur, ne sont pas si sûrs que ça à en croire un rapport édité par des chercheurs de vpnMentor. En effet, ce dernier a découvert l'existence d'une faille de sécurité dans sept d'entre eux, provoquant la fuite de données de 20 millions d'utilisateurs. Ces données pourraient être facilement utilisées par les hackers pour mener des activités malveillantes visant leur propriétaire, telles que des attaques de phishing ou des piratages.Les VPN concernés sont :. Ils prétendent tous ne pas enregistrer l'activité des utilisateurs sur leurs applications respectives.Ayant plusieurs points communs, ces sept VPN auraient été conçus par un seul développeur d'applications, suggèrent les chercheurs. En effet, ils ont laissé les données personnelles de leurs utilisateurs sur un serveur Elasticsearch complètement ouvert et accessible à tout le monde. De plus, ils sont tous basés à Hong Kong. Ils ont également un seul bénéficiaire pour les paiements, la société Dreamfii HK Limited. En outre, trois des VPN partagent une marque presque identique sur leurs sites Web.D'après le rapport, les données étaient toujours exposées durant l'enquête. Les chercheurs ont même constaté des entrées récentes.Les données enregistrées dans le serveur Elasticsearch sont :Contacté par vpnMentor, l'équipe d'UFO VPN a répondu :Par ailleurs, vpnMentor conseille aux utilisateurs de redoubler de vigilance dans le choix d'un fournisseur VPN pour éviter des fuites de données. Cette faille de sécurité est en effet à prendre au sérieux puisque les données exposées peuvent être utilisées par des individus malveillants pour mener des campagnes de phishing très efficaces. De plus, les informations relatives aux comptes de monnaie électronique pourraient suffire aux hackers pour voler l'argent appartenant à son propriétaire.« Si l'un des stratagèmes criminels décrits ci-dessus réussissait,, surtout en cas de pandémie mondiale, avec tant d'incertitude, de chômage croissant et de récession imminente », alerte vpnMentor.Source : vpnMentor Utilisez-vous un de ces VPN gratuits ? Si oui, qu'est-ce que vous envisagez de faire suite à la détection de cette faille ?Quel est votre avis sur les VPN gratuits et du niveau de sécurité qu'ils garantissent ?