Les investissements dans la cybersécurité devraient augmenter de 6 % en 2020 soit environ 43,1 milliards de dollars US, Selon Canalys 0PARTAGES 8 0 Canalys prévoit que les dépenses mondiales en matière de cybersécurité augmenteront de 5,6 % dans son meilleur scénario, où les investissements continuent de dépasser l'économie.



La valeur globale des expéditions, couvrant la sécurité des points terminaux, la sécurité des réseaux, la sécurité du web et du courrier électronique, la sécurité des données et les analyses de vulnérabilité et de sécurité, devrait atteindre 43,1 milliards de dollars US. Même dans le pire des scénarios de Canalys, si les budgets informatiques sont soumis à une forte pression, le marché mondial de la cybersécurité devrait encore croître de 2,5 % en 2020. Cela suppose le niveau maximum d'impact économique négatif et la durée de la pandémie COVID-19.



La cybersécurité restera une priorité absolue pour la plupart des organisations en 2020, car les menaces et les vulnérabilités persistent et les exigences en matière de conformité, de réglementation et d'écosystème se renforcent. Elle a soutenu le passage massif au travail à distance pendant le verrouillage en sécurisant les terminaux nouvellement approvisionnés, en fournissant un accès sécurisé aux ressources de l'entreprise et en étendant les défenses du périmètre au-delà des réseaux physiques de l'entreprise.





"Le passage aux abonnements protégera la cybersécurité des réductions immédiates des dépenses informatiques, mais les dépenses supplémentaires seront affectées pour le reste de l'année, alors que les organisations entament la prochaine étape de leur réponse à la pandémie", a déclaré Matthew Ball, analyste en chef chez Canalys. "Le passage des essais gratuits aux abonnements payants sera un facteur de maintien de la croissance de la cybersécurité. Mais la combinaison de mesures de maîtrise des coûts, de réduction des effectifs et de problèmes de trésorerie entraînera un examen plus minutieux des projets existants et des petits contrats. Les retards et les annulations de nouvelles initiatives augmenteront, sauf celles qui permettent de réduire les coûts et de sécuriser des initiatives de transformation numérique hautement prioritaires".





Les taux de croissance de la cybersécurité en 2020 varieront selon les segments technologiques. La sécurité des points d'accès connaîtra des taux de croissance élevés, à mesure que les pratiques de travail à distance seront étendues, même si la dynamique se ralentira après les investissements importants réalisés au premier trimestre, en particulier dans les segments de clientèle des PME. La sécurité des réseaux restera le segment le plus important, avec 36 % des dépenses.



Mais la redéfinition des priorités budgétaires va défocaliser les dépenses sur les défenses périmétriques traditionnelles basées sur des appareils. Cela entraînera des taux de croissance négatifs. Les organisations devront augmenter les dépenses dans d'autres domaines de leur pile de sécurité pour faire face aux nouvelles vulnérabilités créées par une main-d'œuvre plus décentralisée grâce à une prévention multicouche ainsi qu'à la détection et à la réaction.



Cette approche intégrera la sécurité du web et du courrier électronique, la sécurité des données, ainsi que l'analyse des vulnérabilités et de la sécurité. Les dépenses seront également orientées vers les options de déploiement du cloud et la sécurisation des charges de travail déployées dans le nuage, à mesure que les organisations optimiseront les mesures de continuité des activités et accéléreront la migration vers le cloud.



"Le travail à distance à grande échelle sera en place pendant beaucoup plus longtemps que ce qui avait été envisagé lorsque le verrouillage a pris effet pour la première fois en mars", a déclaré Ketaki Borade, analyste de recherche chez Canalys. "Alors que certains employés reviendront sur le lieu de travail au cours des prochains mois, les organisations devront maintenir une main-d'œuvre hautement décentralisée qui pourra travailler n'importe où dans un avenir prévisible. Cela comprend une combinaison de travailleurs à distance et de travailleurs flexibles, ainsi que des travailleurs sur site qui peuvent rapidement passer au travail à distance si un verrouillage localisé ou national se produit à nouveau".



Les dernières recherches de Canalys pour l'Europe occidentale, par exemple, prévoient que la proportion de travailleurs travaillant régulièrement à domicile passera de 12 % avant la COVID-19 à 28 % après la COVID-19.



Les implications pour la cybersécurité sont considérables. "L'émergence de COVID-19 en janvier a vu une augmentation des campagnes de phishing ciblées et des domaines malveillants établis pour attirer les utilisateurs finaux à la recherche d'informations", a déclaré M. Borade. "Ceux-ci ont chuté une fois que le verrouillage a pris effet. Mais les pirates continuent de cibler des organisations et des individus en compromettant des travailleurs à distance non sécurisés et mal formés par le biais de nombreux vecteurs, notamment le courrier électronique, l'ingénierie sociale et les attaques de force brute RDP. Les organisations devront réévaluer les changements apportés aux flux de travail, à l'utilisation des applications, à l'engagement des clients et à la formation à la sensibilisation à la cybersécurité dans un lieu de travail plus virtuel".



À propos de Canalys



Canalys est une société d'analyse indépendante qui s'efforce de guider ses clients sur l'avenir de l'industrie technologique et de penser au-delà des modèles commerciaux du passé. Canalys fournit des analyses de marché intelligentes aux professionnels des TI, des canaux de distribution et des fournisseurs de services du monde entier. La réputation de Canalys repose sur la qualité de ses données, son utilisation innovante de la technologie et son service clientèle de haut niveau.



Source :



Et vous ?



Que pensez-vous de cette analyse de Canalys ?

Pourquoi la cybersécurité coûte-t-elle autant ?

