Un tiers des milléniaux pensent qu'ils sont trop ennuyeux pour être victimes de la cybercriminalité D'après une récente étude de Kapersky 0PARTAGES 4 0 Les milléniaux, ou génération Y, regroupent l'ensemble des personnes nées entre le début des années 80 et la fin des années 90. Cette génération représente environ 23 % de la population française et 32 % au niveau mondial. La sécurité en ligne est le facteur le plus important pour les milléniaux qui cherchent à trouver leur "zone de confort numérique" à la maison, malgré le fait que plus d'un tiers d'entre eux, c’est-à-dire 37 %, pensent qu'ils sont trop ennuyeux pour être victimes de la cybercriminalité, comme le montre une nouvelle étude de Kaspersky.



Le dernier rapport mondial de Kaspersky, intitulé "More Connected Than Ever Before : How We Build Our Digital Comfort Zones"(Plus connectés que jamais : comment nous construisons nos zones de confort numérique), explore la manière dont nous changeons nos habitudes pour nous assurer que nous sommes à l'aise avec le rôle de la technologie dans nos vies. L'étude a été menée par l'agence de recherche Sapio en Arabie Saoudite, Argentine, Australie, Brésil, Chili, Colombie, DACH, Espagne, France, Italie, Mexique, Pérou, Philippines, Royaume-Uni, Singapour, Thaïlande, Turquie, et les réponses à l'enquête ont été recueillies en mai 2020. Au total, 10 081 personnes ont été interrogées dans les pays mentionnés. Il a révélé que les milléniaux ont l'intention de renforcer leur sécurité en ligne, en effet 36 % d'entre eux disent qu'ils devraient faire plus pour renforcer leur sécurité numérique, mais cela n’est pas en tête de liste de leurs priorités, bien au contraire.





Comme la nouvelle normalité a obligé beaucoup de gens à travailler à domicile, le foyer devient un centre technologique pour les milléniaux. Ils passent désormais 1,8 heure supplémentaire en ligne chaque jour, par rapport au début de l'année, ce qui porte leur moyenne quotidienne à 7,1 heures par jour. Près de la moitié (49 %) déclare que cette augmentation du temps passé en ligne les a sensibilisés à leur sécurité numérique. Il est intéressant de noter que 61 % d'entre eux déclarent que l'augmentation des rencontres en ligne à partir de leur domicile est une préoccupation particulière pour leur sécurité numérique.



Pour répondre à ces préoccupations, 52 % des personnes interrogées déclarent maintenant qu'elles n'utilisent sur leurs appareils que des applications fiables provenant de magasins officiels tels que l'Apple Store et Google Play, et 49 % effectuent régulièrement des scans anti-virus sur chacun de leurs appareils pour se protéger. Cependant, une tendance malicieuse apparaît également chez 13 % des personnes milléniaux, qui admettent avoir utilisé le Wi-Fi de leurs voisins dans le passé.



« 2020 a été une année décisive pour le foyer numérique », a déclaré Andrew Winton, vice-président du marketing chez Kaspersky. « Alors que beaucoup d'entre nous dans le monde entier sont bloqués, le nombre de nos interactions avec la technologie et notre dépendance à celle-ci ont augmenté de façon spectaculaire. C'est pourquoi nous avons voulu mener une étude qui révélerait à quel point cette année a eu un impact sur nos actions et nos sentiments en ce qui concerne notre vie numérique ; quelles sont nos "zones de confort numérique" et que signifient-elles pour nous maintenant ? Il n'est pas surprenant que les milléniaux, qui détermineront la façon dont la société utilisera la technologie dans les années à venir, mettent davantage l'accent sur la sécurité numérique ; en particulier à mesure que la frontière entre le travail et la maison s'estompe. Se protéger contre les menaces numériques peut être simple, et cela nous aide à mieux comprendre comment nous pouvons contribuer à optimiser la sécurité dans les "zones de confort numérique" individuelles », a-t-il ajouté.



« On dit que les natifs du numérique sont des milléniaux et cela pourrait conduire à d'autres défis qui obligent ce groupe à trouver sa propre "zone de confort numérique". Le fait que beaucoup d'entre eux partagent un logement avec des colocataires peut en fait leur donner un sentiment d'insécurité numérique, surtout au début de la cohabitation. Leur tendance à déménager et à travailler peut également aggraver ce sentiment. Dans ce cas, il est important de parler et de communiquer ouvertement de ces inquiétudes avec les colocataires : partager les coûts des logiciels de sécurité, établir des règles explicites pour l'utilisation de tout appareil commun et apprendre à mieux se connaître », explique le Dr. Berta Aznar Martínez, psychologue à l’université Ramon Llull de Barcelone.



Pour s'assurer que vos appareils et vos informations personnelles restent protégés sur internet, Kaspersky conseille :

faites attention à l'authenticité du site. Ne visitez pas les sites web avant d'être sûr qu'ils sont légitimes et commencez par "https". Essayez de rechercher des avis sur des sites qui vous semblent suspects ;

conservez une liste de vos comptes en ligne afin de bien comprendre quels services et sites web peuvent stocker vos informations personnelles ;

bloquez l'installation de programmes provenant de sources inconnues dans les paramètres de votre smartphone et n'installez que des applications provenant de magasins d'applications officiels ;

commencez à utiliser le "Privacy Checker" pour vous aider à rendre vos profils de médias sociaux plus privés. Il sera plus difficile pour les tiers de trouver des informations très personnelles ;

utilisez Kaspersky Security Cloud avec sa fonction de surveillance du réseau domestique qui peut envoyer des alertes et des avertissements en temps réel à tous les appareils de la maison qui sont à risque, et détecter immédiatement les intrus Wi-Fi.



Source :



Et vous ?



Que pensez-vous des résultats de cette étude ?

Faites-vous partie de la génération Y ? Si oui partagez-vous l’assertion du panel selon lequel vous êtes trop ennuyeux pour être victimes d’une cyberattaque ?



