Veritas Technologies, un des leaders mondiaux en matière de protection et de disponibilité des données annonce le lancement de nouvelles fonctionnalités inédites pour sa plateforme Enterprise Data Services Platform (EDSP), destinée à aider les entreprises à réduire les risques, optimiser les coûts, renforcer la résilience aux ransomwares et à gérer les environnements multi-cloud, quelle que soit leur taille.



Avec le lancement de NetBackup™ 8.3, Veritas assure une meilleure gestion et un contrôle plus précis des données des entreprises, en améliorant la résilience de leurs applications et infrastructures. Désormais intégrées à NetBackup, le cœur même de l’Enterprise Data Services Platform (EDSP), les fonctionnalités Veritas Resiliency Platform (VRP) et CloudPoint permettent d’offrir une meilleure résilience, mais aussi une protection et une récupération plus efficace des données, où qu'elles se trouvent, à partir d’une seule et unique plateforme.



Au vu des circonstances économiques actuelles, les entreprises accélèrent leur transformation numérique suite à la mise en place massive du travail à distance, mais aussi dans une optique de réduction des coûts. La résilience et l’efficacité des technologies sont plus que jamais essentielles. Au-delà de ses nouvelles fonctionnalités, NetBackup 8.3 présente l’avantage de proposer une solution unique à même de protéger globalement tous types de Workloads (Virtuels, Cloud, OpenSource, BigData …) et ainsi de réduire les coûts et les risques, comparé à l’utilisation de plusieurs solutions de sauvegarde en « silos ».





Christophe Bertrand, Senior Analyst au sein de l'Enterprise Strategy Group (ESG) a déclaré : « La mise à l’échelle, la flexibilité et la simplicité sont des facteurs favorisant l'adoption du cloud. Les avantages des stratégies multi-clouds sont bien connus, mais l’utilisation de plusieurs fournisseurs, et de leurs solutions associées, peuvent augmenter les risques et la complexité opérationnelle. Cela représente un véritable challenge en matière de protection des données. Unifier les fonctionnalités sous une seule et même plateforme aide les entreprises à simplifier leur gestion. »



Les dernières innovations du logiciel NetBackup apportent de nouveaux avantages aux entreprises tels que :



Une résilience renforcée face aux ransomwares grâce à des améliorations en matière de sécurité, de protection et de recovery



1- Amélioration de la sécurité et de la protection

- Protection étendue contre les ransomwares grâce à des appliances NetBackup renforcées et à l'immuabilité du stockage, totalement indépendamment des fournisseurs, grâce à la technologie OpenStorage de NetBackup (OST).

- Une infrastructure fluide et sécurisée prenant en charge le cryptage 2048 bits et l'intégration de systèmes tiers de gestion des clés (EKMS).

- Des améliorations du contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) qui offrent une plus grande flexibilité et simplifient leur gestion.



2- Amélioration des procédures de recovery

- Une résilience augmentée par la mise en place de récupération granulaire des machines virtuelles, avec des RPO (Recovery Point Objective) proches de zéro, et des RTO améliorés grâce à l’adoption de protection continue des données (CDP).

- Des tests réguliers sans impacts sur la production pour vérifier l'efficacité et l'efficience des procédures de recovery.





1- Une protection robuste du Cloud compatible avec Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure et Google Cloud avec l’intégration complète des fonctionnalités Veritas CloudPoint.



2- Un service de « cloud-to-anywhere » étendu comprenant le transfert à partir de/vers Azure Stack et les transferts vers des serveurs Azure de différentes régions, grâce à l'intégration complète de la plateforme de résilience Veritas.



3- Une portabilité fluide des données et des workloads dans les environnements hybrides et multi-cloud, avec des niveaux de stockage répartis sur différents tiers de Cloud.





1- L’élimination des outils de gestion en silos et de nouvelles fonctionnalités de l'EDSP incluant maintenant la protection dans le cloud, la migration des workloads et la reprise après sinistre dans des environnements aussi bien sur site, hybrides que multi-cloud.



2- L’optimisation du stockage, la réduction des besoins en bande passante et la consolidation des coûts d'infrastructure grâce à la hiérarchisation directe vers le cloud et la gestion des données au sein de plusieurs tiers de stockage et environnements Cloud à partir d'un unique nœud CloudCatalyst.



3- L’optimisation des coûts de stockage, conséquence d’une gestion et d’un reporting intégrés prenant en compte l’ensemble des workloads, mais aussi la gestion des politiques et du stockage, tout en offrant une visibilité accrue de l'infrastructure (Veritas APTARE™ IT Analytics).





1- Une découverte 50 fois plus rapide des environnements VMware vCenter et vCloud, faisant passer le temps de plusieurs heures à quelques minutes - même pour les environnements de taille conséquente.



2- Une protection dynamique des données du NAS 25% plus rapide, grâce à la découverte automatique des ressources et à l'équilibrage de charge.



3- La possibilité de restaurer les données des NAS n'importe où et sur n'importe quelle cible NetBackup, éliminant les verrouillages technologiques.



4- L’automatisation totale de la découverte, de la sauvegarde, et de la restauration pour Microsoft SQL, Oracle et Oracle Real Application Clusters (RAC) afin de simplifier la gestion.



Veritas a récemment été nommé « Leader », pour la quinzième fois consécutive, dans le Magic Quadrant « Data Center Backup and Recovery Solutions » établi par Gartner. La reconnaissance de Gartner vient valider les efforts et l’engagement de Veritas en matière d’innovation, et ce, sur l’ensemble des environnements informatiques utilisés par les entreprises.



Laura Ghinda, Tech Lead chez Peerless Clothing explique : « Dans l’univers de la mode, la réactivité est essentielle. C'est pourquoi les temps d’arrêt et les pertes de données ne sont tout simplement pas acceptables. Nous avons des centaines de machines virtuelles et des dizaines de téraoctets de données dans le cloud qui ont besoin de protection. Grâce à des fonctionnalités de pointe, Veritas nous permet de gérer nos données, où qu’elles soient stockées, via une plateforme unique. L’approche globale de la gestion de la donnée - du site au Cloud en passant par l’Edge - signifie que nous pourrons réduire la duplication des données et ainsi simplifier le stockage et en réduire les coûts associés. »



Lee Caswell, Vice President Marketing chez VMware, commente : « Nous avons rapidement étendu nos capacités, passant de la virtualisation à une infrastructure full-stack hyper convergée dans les environnements Cloud, afin de proposer à nos clients une infrastructure et des opérations cohérentes via VMware Cloud Foundation™. NetBackup 8.3 démontre sa valeur en permettant une recovery flexible et une protection améliorée pour VMware à grande échelle. »



Deepak Mohan, Executive Vice President, Products Organization chez Veritas, a déclaré « Veritas continue de faire évoluer sa plateforme EDSP avec le lancement de la dernière version de NetBackup. Nous étendons les fonctionnalités de protection des données d'entreprise et des options robustes de récupération à l’ensemble de l’environnement informatique de nos clients - qu'ils soient physiques, sur site, ou virtuels, dans le cloud, ou même dans des conteneurs. Les environnements de nos clients deviennent de plus en plus complexes, avec un nombre d’applications très important, des workloads plus nombreux, un volume de données croissant mais aussi plus d’environnements basés sur le cloud et donc plus de menaces potentielles. NetBackup 8.3 renforce la stratégie de Veritas qui consiste à décomplexifier l’IT et à simplifier la gestion des données grâce à une plateforme EDSP parmi les plus fiables et les plus complètes du secteur ».



À propos de Veritas Technologies



Veritas Technologies est un leader mondial en matière de protection et de disponibilité des données. Plus de 80 000 entreprises, dont 87% de celles issues du classement Fortune Internationale 500, font confiance à Veritas pour simplifier la gestion des données et la complexité informatique. L'Enterprise Data Services Platform de Veritas Technologies automatise la protection et la récupération des données partout où elles se trouvent, assure la disponibilité 24h/24 et 7j/7 des applications sensibles et fournit aux entreprises les informations dont elles ont besoin pour se conformer à l'évolution des réglementations relatives aux données. Avec une réputation de fiabilité et un modèle de déploiement adapté à tous les besoins, Veritas prend en charge plus de 800 sources de données, plud de 100 systèmes d’exploitation, plus de 1400 types de stockage, et plus de 60 plateformes cloud.



