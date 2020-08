TikTok a secrètement recueilli les données des utilisateurs pendant 18 mois En se servant d'un moyen interdit par Google 13PARTAGES 3 0 ByteDance, la société détentrice de TikTok est depuis quelque temps, sous la pression de la Maison-Blanche qui craint que l’application ne soit en réalité qu’un instrument dont se servirait le gouvernement chinois pour suivre les employés ou sous-traitants du gouvernement américain. Pendant que les tensions sont aussi élevées, une découverte vient d’être faite qui pourrait probablement sceller le sort de TikTok et confirmer les soupçons des Américains.



Une enquête du Wall Street Journal, publiée mardi dernier, a révélé que TikTok a utilisé une tactique interdite par Google, pour contourner une protection de la vie privée dans le système d'exploitation Android et a collecté des identifiants uniques à partir de millions d'appareils mobiles. Les experts en sécurité affirment que la faille exploitée par TikTok était dissimulée par une couche de chiffrement supplémentaire inhabituelle. Les identifiants collectés par TikTok, appelés adresses MAC, auraient servi d'identifiant unique pour l'appareil de chaque utilisateur, ce qui les rendrait utiles à la fois pour la publicité et pour des formes de suivi potentiellement plus invasives.





Les données recueillies permettaient également à l'application de suivre les utilisateurs en ligne sans leur permettre de se désinscrire. Les révélations faites par cette enquête viennent abattre l’argument de défense de TikTok qui déclarait jusqu’à présent que le système ne collecte pas plus de données qu'une application mobile standard. Selon l’enquête, TikTok a collecté ces données pendant 18 mois et ce n’est qu’au mois de novembre de l’année dernière, à cause de la pression exercée par Washington, que TikTok a mis fin à cette pratique.



Face à tout ceci, la Maison-Blanche a exprimé sa crainte par rapport au fait que les données recueillies par TikTok puissent se retrouver entre les mains du gouvernement chinois et que celui-ci puisse s’en servir pour du chantage ou de l’espionnage. De son côté TikTok a tenté de rassurer ses utilisateurs en faisant savoir que la version actuelle de TikTok ne collecte pas de données. « Nous mettons constamment à jour notre application pour suivre l'évolution des défis de sécurité, et la version actuelle de TikTok ne collecte pas les adresses MAC. Nous encourageons toujours nos utilisateurs à télécharger la version la plus récente de TikTok », tels ont été les propos d’un porte-parole de la société.



