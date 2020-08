En 2019 Les cyberattaques ont coûté 1,6 milliard d'euros aux entreprises, selon une étude d'Hiscox 0PARTAGES 3 0 Selon le dernier rapport sur la gestion des cyber risques mené par l’assureur spécialiste Hiscox, le cout médian d’une cyberattaque est passé de 9 000 à 52 100 euros en 2019, soit des pertes multipliées par 6 en seulement un an. Une menace qui s’intensifie et touche indistinctement tous les secteurs d’activités.





Si le secteur de l’Energie a notamment vu son coût médian multiplié par trente, les services financiers, la fabrication et les TMT ont été les plus lourdement touchés avec 44% d’entreprises ayant rapporté au moins un incident ou une faille.









« Sur le terrain de la cybersécurité, toutes les entreprises ne sont pas logées à la même enseigne. Des disparités persistent selon la taille ou encore le secteur d’activité. Il est inquiétant de constater que 11 % de l'ensemble des entreprises interrogées déclare ne pas savoir combien de fois elles ont été visées par une cyberattaque. S’il semble que les petites entreprises sont moins victimes d’attaques (63% n’ont pas subi d'incidents en 2019), en réalité 49% d’entre elles n'ont pas de postes définis pour la cybersécurité et naviguent à vue », commente Frédéric Rousseau, Responsable du Marché Cyber chez Hiscox Assurance France



