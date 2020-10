Un développeur de 24 ans lance McBroken, une API web qui identifie les McDonald's dont les machines à crème glacée sont cassées McDonald's publie une déclaration qualifiant ce site de "passionnant" 8PARTAGES 6 0 Ce qui a commencé comme une blague pour un ingénieur en informatique de 24 ans est aujourd'hui un site web sérieux qui sert à localiser les machines à glaces cassées dans les différents points de vente McDonald's à travers les États-Unis. Rashiq Zahid, un ingénieur en informatique, a un jour visité un McDonald's dans le quartier de Kreuzberg à Berlin dans l'espoir d'obtenir une glace. Lorsqu'il a essayé de commander un sundae au kiosque à écran tactile, il a constaté qu'aucune glace n'était disponible. Il a ensuite essayé de le faire à partir de l'application McDonald's, mais n'a pas eu de chance.



« Je me suis dit qu'il devait y avoir quelque chose à faire à ce sujet », a déclaré Zahid, qui a eu l'idée du site suite à cette visite décevante dans ce McDonald allemand. Le site web de Zahid, McBroken, peut maintenant identifier les McDonald's d'Amérique qui ont la capacité de servir des glaces, pratiquement en temps réel.





« J'adore me promener dans les différentes applications et simplement regarder les caractéristiques de sécurité et les API internes. Je suis assez familier avec la rétro-ingénierie des applications », a déclaré Zahid. Zahid a construit un robot et a créé une API qui a permis d'ajouter un McSundae de chaque emplacement McDonald's à son chariot une fois toutes les minutes. Peu de temps après, il a été bloqué par l'application qui a reconnu que c'était l'œuvre d'un robot.



Zahid a ensuite modifié le timing et l'a réglé pour ajouter un sundae à la crème glacée de chaque point de vente McDonald's toutes les 30 minutes. Si le robot réussit à ajouter l'article, il fait savoir à McBroken que la machine du point de vente fonctionne. Si ce n'est pas le cas, l'emplacement reçoit un point rouge.



Désormais, lorsque les utilisateurs visitent mcbroken.com, ils voient une carte de tous les McDonald's aux États-Unis, indiquée par des groupes de points. Les endroits où se trouve une machine à glace en état de marche reçoivent un point vert et ceux où il n'y en a pas reçoivent un point rouge. Les colonnes de droite présentent des statistiques sur les machines à glace en panne aux États-Unis.



Zahid a déclaré qu'il faisait tourner McBroken sur un serveur qui lui coûtait 5 dollars par mois. Il a lancé McBroken juste pour s'amuser, mais dans les 20 minutes qui ont suivi son lancement, le site web a planté parce qu'il avait 10 000 visiteurs. Cependant, après avoir déchargé une partie du trafic, Zahid a constaté que le site fonctionne parfaitement.



Il ya deux jours, Zahid « passait une commande d'une valeur de 18, 752 dollars toutes les minutes dans tous les mcdonald's des États-Unis pour savoir quels sont les endroits où il y a une machine à glace cassée", a-t-il écrit sur Twitter. L'information est ensuite partagée avec le public chez McBroken. Il a précisé par la suite toujours sur Twitter : « Pour clarifier la façon dont cela fonctionne : Mcdonald's garde une trace des endroits où se trouve une machine en panne, je ne fais que les interroger - aucun ordre n'est exécuté, aucune glace n'est réellement gaspillée ».



Vendredi après-midi, McBroken estime qu'environ 9,3 % de toutes les machines à glace de McDonald's ne fonctionnent pas à l'échelle nationale, Seattle et New York ayant le plus grand pourcentage de machines cassées (environ 20 % chacune).





Les utilisateurs peuvent également se déplacer sur la carte interactive du site pour savoir si leur McDonald's préféré est en mesure de servir des glaces : les points verts indiquent que la machine fonctionne, les points rouges indiquent qu'elle ne fonctionne pas.



David Tovar un des utilisateurs était, le vice-président de la communication américaine de McDonald's, a tweeté à propos de McBroken : « Seul un vrai fan de @McDonalds se donnerait autant de mal pour aider les clients à se procurer notre délicieuse glace ! Alors, merci ! Nous savons que nous avons la possibilité de satisfaire toujours plus de clients avec des gâteries sucrées et nous le ferons ».



Dans une réponse par e-mail à Fox News, McDonald's a déclaré qu'il était « excitant de voir la passion des clients se traduire par des solutions innovantes… ». La chaîne de restaurants a en outre confirmé que l'entreprise s'efforçait de rendre ses glaces plus accessibles aux clients.



Sources : Twitter



