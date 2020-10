Passage au télétravail suite à l'épidémie COVID-19 Seuls un tiers des professionnels de la sécurité informatique ont qualifié cette transition de "sans accrocs" dans une nouvelle enquête 0PARTAGES 3 0 Alors qu'une grande majorité d'organisations sont passées au travail à distance lors de l'épidémie COVID-19, seul un tiers des professionnels de la sécurité informatique ont qualifié cette transition de "sans accrocs" dans une nouvelle enquête.



L'étude de OneIdentity montre que 62 % des personnes interrogées déclarent que l'infrastructure du cloud est plus importante aujourd'hui qu'il y a 12 mois et 31 % attribuent ce changement directement à COVID-19.



"Cette étude montre clairement que le cloud computing a sauvé la vie de nombreuses entreprises, car les équipes informatiques ont pivoté et soutenu le passage massif au travail hors des bureaux", explique Darrell Long, président et directeur général de OneIdentity. "Nous savions que les changements provoqués par la pandémie étaient soudains, mais ce qui est particulièrement remarquable, c'est la force avec laquelle les résultats ont prouvé que les entreprises devaient se concentrer sur les défis immédiats présentés par le passage agressif au cloud computing, principalement en trouvant des solutions qui rationalisent l'administration et sécurisent qui a accès à quoi et comment".





Comparativement à il y a 12 mois, 50 % des personnes interrogées accordent une plus grande priorité aux technologies de demande d'accès, et 31 % affirment que ce changement de priorité est dû à la COVID. La gestion du cycle de vie de l'identité et de l'accès, le processus et le flux de travail de l'identité et la gestion des rôles ont tous vu une priorité accrue chez au moins la moitié des personnes interrogées.



Selon l'enquête, seuls 45 % des professionnels de la sécurité informatique se disent prêts à faire face aux changements informatiques nécessaires lorsque leurs employés retournent dans les bureaux des organisations. Pourtant, 66 % d'entre eux expriment une confiance accrue dans l'efficacité de leurs programmes de gestion de l'identité à la suite des changements basés sur la COVID.



"Nous connaissons maintenant la vérité : la pandémie de COVID n'a pas changé la nécessité d'être productif, ni les exigences de conformité réglementaire auxquelles les entreprises sont confrontées, mais il est clair que les équipes informatiques et de sécurité se sont empressées de déplacer leurs systèmes pour permettre le travail à domicile de manière sûre et contrôlée", explique M. Long.



"Les entreprises et les organisations ont été aidées dans une certaine mesure par les investissements dans le cloud qui les ont préparées avant le projet COVID. Cependant, la plupart d'entre elles doivent encore faire face à de nouveaux défis, car les employés s'adaptent, les équipes informatiques et de sécurité relèvent efficacement le défi de fournir des processus efficaces pour accéder aux ressources nécessaires à la main-d'œuvre pour faire leur travail et les défis de sécurité associés à ce nouvel environnement de travail".



