L'ENISA publie son guide pour sécuriser les dispositifs IoT 0PARTAGES 1 0 Cette étude de l'ENISA définit des lignes directrices pour la sécurisation de la chaîne d'approvisionnement de l'IdO.



L'ENISA, avec la contribution d'experts en IdO, a créé des lignes directrices de sécurité pour toute la durée de vie : des exigences et de la conception à l'utilisation finale, à la livraison et à la maintenance, ainsi qu'à l'élimination.



L'étude a été élaborée pour aider les fabricants, les développeurs, les intégrateurs et toutes les parties prenantes de la chaîne d'approvisionnement de l'IdO à prendre de meilleures décisions en matière de sécurité lors de la construction, du déploiement ou de l'évaluation des technologies de l'IdO.





Téléchargez le guide d'ENISA L'ENISA, avec la contribution d'experts en IdO, a créé des lignes directrices de sécurité pour toute la durée de vie : des exigences et de la conception à l'utilisation finale, à la livraison et à la maintenance, ainsi qu'à l'élimination.L'étude a été élaborée pour aider les fabricants, les développeurs, les intégrateurs et toutes les parties prenantes de la chaîne d'approvisionnement de l'IdO à prendre de meilleures décisions en matière de sécurité lors de la construction, du déploiement ou de l'évaluation des technologies de l'IdO. Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 0 commentaire Poster une réponse Signaler un problème