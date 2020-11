Lors de la création d’un mot de passe pour un nouveau compte, chaque internaute s’est en principe déjà heurté à un jeu de règles destinées à rendre l'accès plus difficile aux pirates informatiques. Il consiste en l’utilisation de lettres majuscules, des chiffres et des caractères spéciaux. L’institut Carnegie Melon se veut clair à ce propos : ces exigences ne renforcent pas les mots de passe. « Il est intéressant de noter que nos données montrent que le fait d'exiger davantage de classes de caractères - lettres majuscules, symboles et chiffres - n'augmente pas la force des mots de passe et tend à avoir un impact négatif sur la facilité d'utilisation des mots de passe », indique Lorrie Crane à la tête du laboratoire de recherche lancé sur le projet.Dans la pratique, l’institution universitaire propose un outil de mise sur pied de mots de passe qui requiert de l’utilisateur qu’il saisisse à minima 12 caractères qu’il est capable de retenir. Ce dernier lui fait ensuite des suggestions d’amélioration allant dans le sens du renforcement de la sécurité offerte par le mot de passe, ce, tout en maintenant le caractère d’utilisabilité. L’outil s’appuie sur une combinaison de méthodes déjà éprouvées par d’autres équipes de recherche, mais de façon séparée : utilisation de listes d’exclusion de mots de passe usuels, définition de la longueur minimale de mot de passe, classes de caractères à considérer pour la génération de mots de passe forts, exploitation de bases de données de mots de passe ayant fait l’objet de fuite.C’est la pertinence de l’utilisation d’un tel outil qui est à questionner quand on sait que d’autres connus comme étant des générateurs de mots de passe existent. Un sondage paru sur cette plateforme au terme du mois de septembre en liste quelques-uns : Keepass, Bitwarden, Lastpass, Dashlane, 1Password, etc. Un générateur de mots de passe ôte à son utilisateur la nécessité d’en retenir, ce qui est un avantage quand on sait à quel rythme les services en ligne se multiplient dans un contexte de pandémie de coronavirus comme l’actuel. L’outil proposé par l’université de Carnegie Mellon peut s’utiliser en tandem avec un navigateur pour conserver les mots de passe et donc ôter la nécessité de les retenir. Toutefois, les risques d’une telle approche sont connus. En effet, les applications de génération de mots de passe indépendantes offrent de meilleurs gages de sécurité que celles intégrées aux navigateurs . La publication de l’institut Carnegie Mellon a fait l’objet de présentation lors de la dernièreconférence annuelle de l’Association for Computing Machinery qui s’est tenue en ligne du 9 au 13 novembre 2020.Source : Carnegie L’outil de l’université de Carnegie Mellon a-t-il une quelconque pertinence ?Quelle est votre approche pour la création de mots de passe qui offrent le maximum de sécurité ?