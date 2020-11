Classement Mot de passe Nombre de fois qu’il a été utilisé 1 123456 2 543 285 2 123456789 961 435 3 picture1 371 612 4 password 360 467 5 12345678 322 187 6 111111 230 507 7 123123 189 327 8 12345 188 268 9 1234567890 171 724 10 senha 167 728 11 1234567 165 909 12 qwerty 156 765 13 abc123 151 804 14 Million2 143 664 15 000000 122 982 16 1234 112 297 17 iloveyou 106 327 18 aaron431 90 256 19 password1 87 556 20 qqww1122 85 476 21 123 84 438 22 omgpop 77 492 23 123321 73 506 24 654321 69 148 25 qwertyuiop 64 632 26 qwer123456 58 096 27 123456a 57 472 28 a123456 55 548 29 666666 53 146 30 asdfghjkl 52 961 31 ashley 52 031 32 987654321 50 097 33 unknown 47 995 34 zxcvbnm 46 952 35 112233 46 450 36 chatbooks 45 883 37 20100728 44 914 38 123123123 42 781 39 princess 42 230 40 jacket025 41 909 41 evite 41 720 42 123abc 40 431 43 123qwe 40 203 44 sunshine 39 456 45 121212 39 342 46 dragon 39 011 47 1q2w3e4r 38 865 48 5201314 38 307 49 159753 38 028 50 123456789 37 280 51 pokemon 37 197 52 qwerty123 35 827 53 Bangbang123 35 545 54 jobandtalent 34 512 55 monkey 34 124 56 1qaz2wsx 33 819 57 abcd1234 33 179 58 default 32 486 59 aaaaaa 31 939 60 soccer 31 805 61 123654 31 649 62 ohmnamah23 31 288 63 12345678910 31 097 64 zing 30 979 65 shadow 30 751 66 102030 30 664 67 11111111 30 336 68 asdfgh 30 281 69 147258369 29 432 70 qazwsx 29 192 71 qwe123 28 926 72 michael 28 754 73 football 28 496 74 baseball 28 278 75 1q2w3e4r5t 28 092 76 party 27 907 77 daniel 27 076 78 asdasd 26 837 79 222222 26 836 80 myspace1 26 363 81 asd123 26 310 82 555555 26 187 83 a123456789 26 051 84 888888 25 736 85 7777777 25 634 86 fuckyou 25 618 87 1234qwer 25 598 88 superman 25 557 89 147258 24 643 90 999999 24 534 91 159357 24 359 92 love123 23 758 93 tigger 23 706 94 purple 23 214 95 samantha 23 168 96 charlie 23 157 97 babygirl 23 139 98 88888888 22 984 99 jordan23 22 711 100 789456123 22 592

Bien que le piratage informatique et le vol de mots de passe soient devenus de plus en plus courants ces dernières années, la grande majorité des internautes ne prennent même pas la peine de renforcer la sécurité de leurs mots de passe. Ils préfèrent utiliser des mots de passe simples, faciles à retenir et qui sont aussi faciles à déchiffrer que des mots de passe forts et uniques. Ce constat est confirmé par le nouveau rapport annuel sur l'état de la sécurité des mots de passe publié par le NordPass.Le mercredi 18 novembre, l’entreprise a révélé les 200 mots de passe les plus utilisés de l'année 2020. Et comme depuis plusieurs années, le pire mot de passe de cette année reste toujours le fameux « 123456 ». Il est à noter que « 123456 » est sur le trône des pires mots de passe du monde depuis 2013, à l'exception de l'année 2019 où il a été classé deuxième , battu par son voisin « 12345 ». D’ailleurs, « 123456 » a été utilisé 2 543 285 fois par les internautes. Ce chiffre est loin d'être battu par le deuxième du classement « 123456789 », qui ne compte que 961 435 utilisations.Outre les deux mots de passe mentionnés ci-dessus, ce rapport montre aussi que « picture1 », « password » et « 12345678 » occupent également la tête du classement et sont considérés comme les options les plus populaires de cette année.« Évitez d'utiliser des mots du dictionnaire, des combinaisons de nombres ou des chaînes de combinaisons de touches adjacentes. Par exemple, « password », « qwerty » ou « 123456 » sont des mots de passe terribles, car ils sont trop faciles à déchiffrer. De plus, évitez les caractères répétitifs, tels que « aaaa » ou « 123abc », et ne choisissez en aucun cas des mots de passe basés sur des informations personnelles qui pourraient ne pas être totalement confidentielles, tels que votre numéro de téléphone, votre date de naissance ou votre nom », a indiqué NordPass dans le but de mettre en garde les internautes dans la création de leurs mots de passe.Découvrez ci-dessous le top 100 des mots de passe les plus utilisés de l'année 2020. Il est basé sur l'ensemble des données recueillies NordPass.Pour obtenir toutes ces données, NordPass et ses partenaires ont analysé 275 699 516 mots de passe divulgués lors de violations de données en 2020. Ils ont également constaté que les mots de passe les plus courants sont les plus faciles à deviner. Pour les déchiffrer, les attaquants ne prendraient que quelques secondes, voire moins d'une seconde s'ils utilisent des scripts de dictionnaire ou de simples suppositions humaines. Pour le top 10 de la liste, « picture1 » fait figure d'exception en ce qui concerne le temps qu'il faudrait pour le déchiffrer, puisqu'il suffirait d'environ 3 heures pour le déchiffrer avec une attaque par force brute. Sur les 275 699 516 mots de passe enregistrés, à peine 44 % ont été considérés comme étant uniques.En ce qui concerne les catégories de mots de passe les plus découvertes cette année, les internautes sont habitués à confier la sécurité de leurs identifiants de connexion à des mots de passe mémorisables : chiffres, noms, divertissement, mots positifs ou lettres aléatoires.« La majorité des gens utilisent des mots de passe simples et faciles à retenir, car c'est pratique. Mais le problème est que la plupart des mots de passe mémorables sont très vulnérables au craquage », ont déclaré les recherches.Par rapport à l'année dernière, « password » a connu cette année une baisse considérable de son utilisation. Après avoir été utilisé 830 846 fois en 2019, ce nombre est divisé par près de 3 pour cette année, puisque seuls 360 467 internautes l'utilisent encore. En revanche, il a néanmoins grimpé dans les classements après s'être classé cinquième l'année dernière. Entre autres, « picture1 » est nouveau sur la liste et est même monté dans le top 3 cette année.Pour aider les internautes à créer des mots de passe plus solides et plus sécurisés, le fournisseur de solutions de gestion des mots de passe suggère d'utiliser un mot de passe long, composé d'un mélange de caractères, de chiffres et aussi de symboles.« Ne réutilisez jamais les mots de passe sur plusieurs comptes. Créez-en un unique pour chaque compte et rendez-les longs - ne vous contentez pas de moins de 12 caractères, encore plus si vous le pouvez. Utilisez un mélange de lettres majuscules et minuscules, de chiffres et de symboles pour réduire considérablement le risque de faire craquer vos mots de passe. Assurez-vous également de changer vos mots de passe au moins tous les 90 jours. Pour créer un mot de passe complexe et robuste, profitez d'un générateur de mots de passe », a notamment recommandé NordPass.Source : NordPass Utilisez-vous un des mots de passe énumérés ? Si oui, pourquoi ?D'après vous, pourquoi ces mots de passe sont toujours utilisés par les internautes ?Comment procédez-vous pour choisir votre mot de passe ?