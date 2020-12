Les technologies de sécurité de Secure-IC sont désormais disponibles sur des plateformes cloud Et peuvent être testées en temps réel avant d'être déployées 11PARTAGES 4 0 Secure-IC, fournisseur à travers le monde de solutions de cybersécurité complètes pour les systèmes embarqués et les objets connectés, a annoncé le lancement de ses technologies de protection (« Silicon Intellectual Property » - IPs) en offre cloud.



Via l’App Store Xilinx, tout juste lancé ce 9 décembre qui permet aux millions d’utilisateurs de Xilinx de trouver et d’utiliser en toute sécurité des IP tierces dans le cloud et adosser à la technologie de gestion des droits numériques (DRM) d’Accelize, Secure-IC est désormais en mesure d’offrir à ses clients la possibilité de tester ses technologies de sécurité dans le cloud avant de les déployer.



En effet, par le biais de cette plateforme en ligne, tous les clients de Secure-IC pourront créer, tester et faire fonctionner en temps réel et de manière agile et sûre, de nouvelles solutions avant de les implémenter au niveau matériel, étape traditionnellement nécessaire à la validation de leurs applications.





Utiliser des IP de sécurité « as a Service »



Secure-IC a choisi de valoriser ses technologies à l’échelle du cloud. En effet, l’utilisation de fonctions sécurisées en tant que service ainsi que le modèle de paiement à l’usage participeront à favoriser l’innovation et l’émergence de nouveaux modèles de conception.



L’App Store Xilinx sur le cloud permettra de profiter pleinement des services et des technologies IP de Secure-IC tout en améliorant l’expérience utilisateur. Lorsqu’un client souhaitera lancer une nouvelle application nécessitant des éléments sécurisés, il pourra désormais tester ces fonctions à l’avance en appelant directement l’IP depuis le cloud, via une plateforme logicielle fournie par Secure-IC (SecuryzrTM Firmware Framework).



Les clients disposeront d’une API et d’un processus d’activation très simples pour utiliser les technologies de Secure-IC. Cette nouvelle proposition de valeur permettra aux clients de Secure-IC d’accélérer leurs temps de conception grâce aux possibilités offertes par le cloud. Ils pourront ainsi réduire leurs délais de commercialisation lors du déploiement de nouvelles technologies.



Hassan Triqui, cofondateur et PDG de Secure-IC explique : « Grâce à l’App Store de Xilinx et à notre partenariat avec Accelize, nos clients peuvent dès à présent tester rapidement et facilement nos solutions sécurisées. Faire la démonstration de l’efficacité de nos technologies et les diffuser largement sont des enjeux importants pour nous. C’est aussi une étape cruciale pour Secure-IC, en ligne avec notre vision stratégique qui consiste à accélérer le déploiement de nos technologies et assurer la gestion du cycle de vie des dispositifs de sécurité "from chip to Cloud" ».



La première technologie disponible est le « Digital True Random Number Generator » (i.e. Générateur numérique de nombres véritablement aléatoires). Ce choix est symbolique, car la capacité à générer un nombre aléatoire (avec un modèle stochastique unique) représente la base de tout mécanisme de sécurité. D’autres technologies de Secure-IC viendront bientôt enrichir l’offre des solutions mises à la disposition des utilisateurs du cloud.



Secure-IC déploiera également sa stratégie cloud sur différentes plateformes dans les mois à venir.



Accéder aux solutions cloud de Secure-IC



À propos de Secure-IC



Avec une présence et des clients sur les cinq continents, Secure-IC est un fournisseur à travers le monde de solutions complètes de cybersécurité pour les systèmes embarqués et les objets connectés.

S’appuyant sur une approche unique appelée PESC (« Protect, Evaluate, Service & Certify » i.e. Protéger, Évaluer, Servir et Certifier), Secure-IC se positionne en partenaire de ses clients pour les accompagner tout au long du processus de conception des circuits intégrés et au-delà. S’appuyant sur des activités d’innovation et de recherche, Secure-IC fournit des technologies de protection de pointe, des éléments de sécurité intégrés et des plateformes d’évaluation de la sécurité pour satisfaire lesniveaux de certification des différents marchés (comme l’automobile, l’AIoT, la défense, les paiements et transactions, la mémoire et le stockage, les serveurs

et le cloud).



Source :



Et vous ?



Qu'en pensez-vous ?

Adopteriez-vous des technologies de sécurité en tant que service dans le cloud pour plus de sûreté ? Secure-IC, fournisseur à travers le monde de solutions de cybersécurité complètes pour les systèmes embarqués et les objets connectés, a annoncé le lancement de ses technologies de protection (« Silicon Intellectual Property » - IPs) en offre cloud.Via l’App Store Xilinx, tout juste lancé ce 9 décembre qui permet aux millions d’utilisateurs de Xilinx de trouver et d’utiliser en toute sécurité des IP tierces dans le cloud et adosser à la technologie de gestion des droits numériques (DRM) d’Accelize, Secure-IC est désormais en mesure d’offrir à ses clients la possibilité de tester ses technologies de sécurité dans le cloud avant de les déployer.En effet, par le biais de cette plateforme en ligne, tous les clients de Secure-IC pourront créer, tester et faire fonctionner en temps réel et de manière agile et sûre, de nouvelles solutions avant de les implémenter au niveau matériel, étape traditionnellement nécessaire à la validation de leurs applications.Secure-IC a choisi de valoriser ses technologies à l’échelle du cloud. En effet, l’utilisation de fonctions sécurisées en tant que service ainsi que le modèle de paiement à l’usage participeront à favoriser l’innovation et l’émergence de nouveaux modèles de conception.L’App Store Xilinx sur le cloud permettra de profiter pleinement des services et des technologies IP de Secure-IC tout en améliorant l’expérience utilisateur. Lorsqu’un client souhaitera lancer une nouvelle application nécessitant des éléments sécurisés, il pourra désormais tester ces fonctions à l’avance en appelant directement l’IP depuis le cloud, via une plateforme logicielle fournie par Secure-IC (SecuryzrTM Firmware Framework).Les clients disposeront d’une API et d’un processus d’activation très simples pour utiliser les technologies de Secure-IC. Cette nouvelle proposition de valeur permettra aux clients de Secure-IC d’accélérer leurs temps de conception grâce aux possibilités offertes par le cloud. Ils pourront ainsi réduire leurs délais de commercialisation lors du déploiement de nouvelles technologies.Hassan Triqui, cofondateur et PDG de Secure-IC explique :La première technologie disponible est le « Digital True Random Number Generator » (i.e. Générateur numérique de nombres véritablement aléatoires). Ce choix est symbolique, car la capacité à générer un nombre aléatoire (avec un modèle stochastique unique) représente la base de tout mécanisme de sécurité. D’autres technologies de Secure-IC viendront bientôt enrichir l’offre des solutions mises à la disposition des utilisateurs du cloud.Secure-IC déploiera également sa stratégie cloud sur différentes plateformes dans les mois à venir.Avec une présence et des clients sur les cinq continents, Secure-IC est un fournisseur à travers le monde de solutions complètes de cybersécurité pour les systèmes embarqués et les objets connectés.S’appuyant sur une approche unique appelée PESC (« Protect, Evaluate, Service & Certify » i.e. Protéger, Évaluer, Servir et Certifier), Secure-IC se positionne en partenaire de ses clients pour les accompagner tout au long du processus de conception des circuits intégrés et au-delà. S’appuyant sur des activités d’innovation et de recherche, Secure-IC fournit des technologies de protection de pointe, des éléments de sécurité intégrés et des plateformes d’évaluation de la sécurité pour satisfaire lesniveaux de certification des différents marchés (comme l’automobile, l’AIoT, la défense, les paiements et transactions, la mémoire et le stockage, les serveurset le cloud).Source : Secure-IC Qu'en pensez-vous ?Adopteriez-vous des technologies de sécurité en tant que service dans le cloud pour plus de sûreté ? Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 0 commentaire Poster une réponse Signaler un problème