Le rapport est basé sur les données recueillies par le réseau mondial de Wandera, qui compte 425 millions de capteurs répartis entre les actifs de l'entreprise et ceux de la direction, ce qui en fait l'ensemble de données mobiles le plus vaste et le plus complet au monde. Une conclusion plus inquiétante est celle des appareils compromis par des logiciels malveillants mobiles, 37 % continuant à accéder aux courriels d'entreprise après avoir été compromis et 11 % continuant à accéder au stockage dans le cloud.Entre autres constatations, 28 % des organisations utilisaient régulièrement un système d'exploitation présentant une vulnérabilité de sécurité connue et, par rapport à la période pré-pandémique, on a constaté une augmentation allant jusqu'à 100 % des connexions à des contenus inappropriés pendant les heures de bureau., déclare Eldar Tuvey, PDG et fondateur de Wandera.Le rapport révèle également que les appareils Android ont plus de cinq fois plus de chances d'avoir une application vulnérable installée que ceux qui utilisent iOS.Il y a de bonnes nouvelles, seulement quatre pour cent des utilisateurs se connectent à un point d'accès à risque chaque semaine, contre sept pour cent en 2019, bien que cela pourrait bien être simplement parce que les gens ne sortent pas aussi souvent.Source : Wandera Que pensez-vous de cette étude ?Etes-vous sujet à davantages d'incidents de logiciels malveillants en travaillant à distance ?