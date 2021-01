Toutefois, par rapport aux autres secteurs, le commerce de détail et l'hôtellerie se classent en deuxième position pour le taux de correction global, avec la moitié des défauts corrigés en seulement 125 jours, soit près d'un mois plus vite que le secteur qui les suit. Bien que cela puisse sembler long, la moitié des défauts dans tous les secteurs restent non corrigés pendant beaucoup plus longtemps et certains peuvent ne jamais être corrigés du tout.Les entreprises de ce secteur enregistrent un volume important d'informations personnelles sur les consommateurs par le biais de cartes de fidélité et de comptes de membres, en liant les données marketing de tiers, ce qui est rendu possible par un plus grand nombre de logiciels. Cela fait d'elles des cibles attrayantes et signifie que la capacité de trouver et de corriger rapidement les éventuels défauts de sécurité est une nécessité., explique Chris Eng, directeur de la recherche chez Veracode.Le secteur se porte bien lorsqu'on compare la prévalence des types de défauts courants, avec une tendance à la baisse dans des catégories comme la fuite d'informations et la validation des données d'entrée par rapport aux autres secteurs. Mais les recherches de Veracode révèlent que les développeurs du secteur de la distribution sont confrontés à des problèmes d'encapsulation, d'injection SQL et de gestion des justificatifs d'identité.Source : Veracode Qu'en pensez-vous ?Avez-vous rencontré des problèmes de sécurité en utilisant votre application de vente en ligne ?