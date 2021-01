La cybersécurité restera une grande priorité cette année, car l'éventail des menaces s'élargit et de nouvelles vulnérabilités apparaissent, tandis que la fréquence des attaques ne devrait pas diminuer. Les prévisions mondiales du marché de la cybersécurité de Canalys supposent que les tendances actuelles en matière d'investissement se maintiendront.Le premier semestre de l'année sera affecté par les restrictions de verrouillage et les permissions en cours en réponse à la pandémie. L'approbation du vaccin COVID-19 et le début des programmes de vaccination de masse ont fixé un calendrier pour la réouverture des économies et une reprise mondiale soutenue à partir du milieu de l'année.La valeur globale du marché de la cybersécurité devrait atteindre 60,2 milliards de dollars US en 2021, couvrant les livraisons de sécurité des points d'accès, de sécurité des réseaux, de sécurité du web et du courrier électronique, de sécurité des données, d'analyse de la vulnérabilité et de la sécurité, et de gestion des accès d'identité. Même dans le pire des cas, Canalys prévoit une croissance annuelle de 6,6 %.Cela suppose un impact économique plus important et durable du verrouillage et tient compte de l'émergence de nouvelles variantes du virus. Jusqu'à présent, les budgets consacrés à la cybersécurité ont bien résisté à la pandémie. Les dépenses des PME ont toutefois été affectées, et les réductions d'effectifs et les congés ont nui à certains renouvellements et accords pluriannuels, en particulier dans les secteurs les plus touchés, notamment l'hôtellerie, le commerce de détail et les transports. Les problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement ont également joué un rôle dans la concrétisation du matériel au début de l'année 2020, mais ils se sont atténués depuis.Malgré la forte croissance des investissements dans la cybersécurité, le nombre de violations de données et d'enregistrements compromis, ainsi que d'attaques par des logiciels rançonnés, a atteint un niveau record l'année dernière. Plus de 12 milliards d'enregistrements, contenant une série d'informations personnelles identifiables, auraient été compromis en 2020, tandis que le nombre d'attaques connues par des logiciels de rançon a augmenté de près de 60 %.Les erreurs de configuration des bases de données basées sur le cloud et les campagnes de phishing ciblant les vulnérabilités des travailleurs à distance non sécurisés et mal formés ont été des facteurs clés. Malheureusement, à cette époque, alors que les secteurs de la santé et de l'éducation sont soumis à une pression extraordinaire, davantage d'attaques et de fraudes en ligne sont dirigées contre eux. Le travail et l'apprentissage de masse à distance en cours, ainsi que l'accélération des projets de transformation numérique, maintiendront cette tendance en 2021., a déclaré Matthew Ball, analyste en chef de Canalys.Canalys prévoit que la sécurité du web et du courrier électronique augmentera de 12,5 % en 2021, l'un des secteurs à plus forte croissance, car des technologies disparates convergent pour sécuriser les connexions persistantes entre les utilisateurs et les services de cloud. L'analyse de la vulnérabilité et de la sécurité augmentera de 11,0 %, allant au-delà de l'enregistrement et de la surveillance pour englober le renseignement sur les menaces, l'analyse du comportement et la réponse automatisée.La croissance de la sécurité des points finaux ralentira à 10,4 % après une forte hausse en 2020. Elle restera un élément essentiel des piles de cybersécurité, car de nombreux employés de bureau continuent de travailler à distance. La gestion de l'accès aux identités, un élément clé des politiques de confiance zéro, qui sous-tend l'accès sécurisé aux données et aux applications, connaîtra une croissance de 10,4 %.La sécurité des réseaux constituera le segment le plus important, avec une augmentation de 8,0 %, en raison du redémarrage de projets de mise à niveau retardés. La sécurité des données augmentera de 6,6 %, en se concentrant sur la protection, la sauvegarde et la récupération ainsi que sur des politiques cohérentes dans les environnements multi-cloud et hybrides.Source : CanalysQu'en pensez-vous ?Votre entreprise pense-t-elle à investir plus dans la cybersécurité ?