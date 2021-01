Le reste des attaques comprend une variété d'approches, y compris les intrusions dans les points de vente, les attaques de commerce électronique, la compromission des courriels d'affaires et l'extraction de devises cryptographiques.L'attaque la plus lucrative a été menée contre Garmin, une société technologique multinationale qui aurait versé 10 millions de dollars à ses pirates informatiques. Garmin a été ciblée par WastedLocker, un logiciel de rançon crédité à un groupe cybercriminel basé en Russie et appelé Evil Corp.La deuxième rançon la plus importante versée à des cybercriminels en 2020 appartient à une société de gestion de voyages d'affaires, CWT Global. Les cybercriminels à l'origine de l'attaque ont utilisé Ragnar Locker et ont perçu un paiement de 4,5 millions de dollars.En troisième position se trouve Travelex, une société de change britannique. Le gang Sodinokibi, également connu sous le nom de REvil, serait responsable de cet attentat. Travelex a versé au groupe criminel 2,3 millions de dollars.Parmi les autres organisations qui ont payé une rançon importante aux cybercriminels l'année dernière, citons l'université de Californie à San Francisco (1,14 million de dollars), ainsi que les industries des communications et de l'électricité (0,5 million de dollars).Rachel Welch, COO d'Atlas VPN, déclare :Source : Atlas VPN Qu'en pensez-vous ?A votre avis, pour quelles raisons les organisations continuent-elles de se faire avoir par les logiciels de rançons ?