Il peut découvrir des dispositifs et des services cachés, malveillants ou masqués qui échappent à la vigilance et au contrôle de l'équipe de sécurité. Ces actifs cachés comprennent les serveurs de fichiers, les bases de données en cloud, les systèmes industriels connectés et les dispositifs IoT., déclare Camille Charaudeau, vice-président de la stratégie de CybelAngel.CybelAngel Asset Discovery and Monitoring est une solution de découverte informatique de shadow IT, couplée à des scanners de ports et de vulnérabilités. Elle permet de découvrir des comptes et des dispositifs jusqu'alors inconnus qui menacent de compromettre des données et des informations d'identification volatiles. Le service couvre un large éventail d'actifs mal configurés, non autorisés, mis hors service ou cachés d'une autre manière. Il s'agit notamment de dispositifs IdO, de services de bureau à distance, d'outils DevOps, de stockage connecté, etc.La découverte de ces risques permet aux entreprises de comprendre où elles doivent combler les lacunes et de se défendre contre les logiciels de rançon et autres attaques., ajoute M. Charaudeau.Source : Cybelangel Que pensez-vous de la mise à jour de CybelAngel ?Quel est votre avis sur les Shadow IT ?