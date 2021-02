En 2019, les criminels se sont échappés avec un record de 4,5 milliards de dollars sur le marché de la cryptographie.En 2020, la fraude était la principale activité criminelle liée à la cryptographie, suivie par le vol et les demandes de rançon. La moitié de tous les vols, soit environ 129 millions de dollars, étaient des piratages liés à la finance décentralisée (DeFi), qui sont des transactions sur des plateformes qui facilitent les prêts en dehors des banques.Les cryptocurrences ont suscité un regain d'intérêt et d'attention, les investisseurs institutionnels s'étant empilés dans les actifs numériques, en particulier les bitcoins, propulsant ces derniers à un niveau record de 42 000 dollars ce mois-ci., a déclaré Dave Jevans, le directeur général de CipherTrace, dans une interview., a-t-il ajouté.Le nombre total de prêts sur les plateformes DeFi s'élevait à près de 25 milliards de dollars, selon les données du site DeFi Pulse, en hausse de plus de 500 % par rapport aux quelque 4 milliards de dollars d'août dernier.Les sites DeFi fonctionnent sur une infrastructure ouverte, avec des algorithmes qui fixent les taux en temps réel en fonction de l'offre et de la demande., a déclaré M. Jevans.Le rapport a également montré que les adresses de bitcoins ayant des liens criminels ont envoyé, au minimum, 3,5 milliards de dollars de bitcoins tout au long de 2020, soit moins de 1 % du total des transactions cryptographiques. Ce chiffre comprend les adresses de bitcoins contrôlées par les marchés noirs, les acteurs des rançons, les pirates et les fraudeurs.M. Jevans a déclaré que la majeure partie de ces bitcoins serait blanchie par de mauvais acteurs, ce qui signifie qu'ils se fraieront un chemin jusqu'à un bureau de change où ils seront convertis en monnaie fiduciaire et transférés à une banque.Source : CipherTrace Qu'en pensez-vous ?