En outre, peu d'entre elles disposent d'un moyen d'empêcher les logiciels de rançon de se propager sur leur réseau après une première violation, selon l'étude du spécialiste de la confiance zéro, Illumio.L'enquête menée auprès de 344 professionnels de l'informatique dans des entreprises de taille moyenne à grande révèle que 59 % des personnes interrogées sont incapables de voir les tentatives de connexion à des ordinateurs portables de travail à partir d'autres appareils sur le réseau domestique local. En outre, 45 % ont une visibilité limitée au-delà du réseau privé virtuel (VPN), tandis que 26 % se fient à leurs outils de détection et de réponse des terminaux (EDR) pour voir le trafic et les connexions sur les réseaux domestiques locaux.Le VPN joue toujours un rôle majeur dans la sécurité des réseaux, 90 % des répondants exigeant que les employés utilisent un VPN au moins une partie du temps., explique Matthew Glenn, vice-président senior de la gestion des produits chez Illumio.Les technologies de zéro trust continuent de gagner du terrain, mais la plupart des organisations ne les ont pas encore déployées pour contenir de manière proactive les mouvements latéraux ou la propagation de logiciels de rançon, laissant l'entreprise vulnérable à des menaces nouvelles ou modifiées.Le rapport montre également que les équipes informatiques ont donné la priorité aux dépenses de cybersécurité en 2021, mais qu'il est probable qu'elles dépenseront moins pour les pare-feu (30 %), la technologie Wi-Fi (26 %) et le contrôle d'accès au réseau (25 %).Source : Illumio Qu'en pensez-vous ?Votre entreprise a-t-elle commencé à adopter la technologie du zero trust ?